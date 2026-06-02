“La Argentina necesita unirse”: NODO alimenta un círculo virtuoso de colaboración

Algo está cambiando, y con buen ritmo. Cuando el DJ set comience a sonar este jueves a las 19 en el Pasaje Tres Sargentos al 300, en Retiro, marcará mucho más que el comienzo de una fiesta. No sólo se celebrará allí la quinta edición de NODO, un programa gratuito que busca promover el arte contemporáneo argentino, y una década de Meridiano, la cámara que lo organiza. Ese encuentro al aire libre, sobre una calle cortada para la ocasión, estará impulsado por el espacio Comité 357 para dar la bienvenida a Pasto, galería que estrenará sede justo arriba con una gran muestra colectiva.

CULTURA lanzamiento del circuito NODO. Galeristas. Soledad Aznarez

Los responsables de la planta baja y el primer piso de esa antigua casa que alojó a la Cristalería Lumi Hermanos se proponen unir fuerzas para sumar nuevos públicos, con acciones que combinen arte, diseño y gastronomía. Y no están solos: forman parte de una tendencia creciente a nivel nacional, que apela a la colaboración para construir redes interdisciplinarias.

Los galeristas que participan de Nodo, en el lanzamiento del programa en Torre Macro AntuMartin

“NODO es un concepto muy alineado con el espíritu de Meridiano, que es colaborativo y se basa en la integración. La Argentina necesita unirse”, opinó en diálogo con LA NACION Julián Mizrahi, codirector de la galería porteña Del Infinito, durante el lanzamiento de esta quinta edición del programa que se realizará desde el jueves hasta el sábado, de 14 a 20, en varios barrios porteños. En Torre Macro, que exhibe una muestra de Edgardo Giménez, se recordó además que a mediados de noviembre esta iniciativa llegará a Neuquén, en sintonía con el ciclo Conexión arteba.

César Abelenda estrenará una sede de Pasto en el Pasaje Tres Sargentos AntuMartin

Ese espíritu abarcador será muy visible en Del Infinito (Av. Quintana 325). Porque además de obras de artistas como Margarita Paksa y Mariela Vita, representadas por esa galería, se mostrarán otras aportadas por Remota (Salta), Subsuelo (Rosario) y Herlitzka & Co. (Buenos Aires). Y no serán los únicos: una docena de los 67 espacios que alimentarán este círculo virtuoso alojará a colegas de distintas provincias. La lista completa está disponible en nodo.somosmeridiano.com.ar.

Los galeristas de Piedras exhibirán obras de artistas representados por Diego Obligado (centro) Soledad Aznarez

“Tenemos muchísimo espacio y queríamos ser anfitriones”, dijo por ejemplo a LA NACION Nora Fisch, directora de la galería homónima ubicada en la Avenida San Juan 701, que dedicará parte de sus 1000m2 a tres artistas de Remota: Ivana Salfity, Guido Yannitto y Carlos Luis “Pajita” García Bes. Y presentará incluso a una artista nacida de una colaboración: “Alicia Mihai Gazcué fue inventada por Ana Tiscornia y Liliana Porter –explica-, en complicidad con curadores como Inés Katzenstein y Cuauhtémoc Medina”.

Nora Fisch recibirá a Guido Yannitto, de Remota Soledad Aznarez

Hasta allí llegarán colegas internacionales de estos últimos como el brasileño Paulo Miyada, que ya llegó a Buenos Aires y participa por primera vez del programa. Junto con Gean Moreno (ICA Miami) y Jaime González Solís (MUAC, México), hablará el sábado a las 12 en Fundación Proa sobre museos, educación, investigación y futuros posibles de las instituciones culturales en América Latina y Estados Unidos. El Moderno, en tanto, impulsará en el marco de su 70° aniversario un Programa de Mediación que busca “ampliar el acceso, la formación de públicos y las herramientas de aproximación al arte contemporáneo”.

Maman dedicará una sala a artistas de la galería cordobesa Via Margutta Soledad Aznarez

Este museo, además, participará de un programa de adquisiciones junto con la Colección Ama Amoedo; la Fundación HITO Cultural; el Museo Franklin Rawson de San Juan; el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM); el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC) y el Institute of Contemporary Art de Miami (ICA).

Edgardo Giménez, pionero en el cruce de disciplinas, participa con su muestra en Torre Macro Soledad Aznarez

Esta vez encontrarán en una mejor “vidriera” a las galerías de las provincias, que en ediciones anteriores de NODO participaban de una muestra colectiva. “Quisimos llevarlas a un espacio comercial, abrirles una puerta al lugar donde tienen que estar”, explicó a LA NACION Diego Obligado, presidente de Meridiano. quien considera este cambio como “un gran avance”.

Obra de Rubén Baldemar en T.1080, Gentileza T.1080,

Un impulso similar es el que viene registrando en los últimos años Tendencia Arenales, otro circuito gratuito nacido de la colaboración entre espacios de arte y diseño. Ambas disciplinas conviven a su vez con la arquitectura en T.1080, flamante proyecto con sede en Tacuarí 1080 (San Telmo), cuya muestra inaugural está curada por Analía Solomonoff, directora de NODO. Nació de una alianza entre Subsuelo y Darkaus, de Rosario, la misma ciudad desde la cual acaba de llegar también la galería Crudo para instalarse desde el jueves próximo en el primer piso de Lavalle 1139.

"Yuyo" Gardiol abrirá mudará la sede rosarina de Crudo a Buenos Aires Soledad Aznarez

A esta ola de cruces dinámicos acaba de sumarse también Azcuy con Solar Concept Gallery (Av. Directorio 575, Caballito). Impulsada por la arquitecta Sol Juárez, esta propuesta une también arte, diseño y arquitectura. Otro indicio del nuevo paradigma: todo en uno, para atraer un público diverso.

Solar Concept Gallery cruza arte, diseño y arquitectura en Caballito Gentileza Azcuy

Para agendar:

Quinta edición del programa gratuito NODO, del 4 al 6 de junio en Retiro, Recoleta,Microcentro, La Boca, San Telmo, Palermo y Villa Crespo. Más información en nodo.somosmeridiano.com.ar.