Niños mundiales

La foto se podría haber tomado en cualquier rincón de Buenos Aires. Niños que viven, a su modo, el Mundial que late en todos lados. Niños que aman a Messi, que reverencian al Barcelona, que saben que el mejor regalo es alguna de esas remeras que ven, por estos días y cada día del año, encarnadas en esa suerte de héroes, estrellas pop y carne de mito que son los jugadores de fútbol. Podrían ser niños de por aquí, pero también podrían ser georgianos, amigos de los personajes que, en la película What do we see when we look at the sky? juegan fútbol enKutaisi y se desviven por la selección argentina y su capitán. Podrían ser niños de esas y de infinidad de otras ciudades; son niños iraníes. Y es hermoso verlos así, descansando tras una clase de fútbol en Teherán, soñando quizás con el resultado del próximo partido. Tan cerca de la vida, tan inmunes a la guerra.