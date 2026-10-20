“No alcanzaron el nivel”: declaran desiertos tres concursos que buscaban director para museos históricos nacionales

La primera etapa de la convocatoria para ocupar cargos de dirección en cinco museos no fue un éxito. Tres de los cinco concursos públicos y abiertos de museos nacionales fueron declarados desiertos esta semana por el jurado conformado por representantes del Fondo Nacional de las Artes, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y un experto externo de la función pública: Tulio Andreussi Guzmán, María Paula Zingoni, Karen Valeria Vázquez y Héctor Ricardo Cicerchia, respectivamente. Se trata del Museo Histórico Nacional (MHN, interinamente a cargo de uno los jurados, Zingoni), el Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo y el Museo Regional de Pintura José A. Terry, en Jujuy. En el caso del MHN, ni siquiera se llegó a conformar una terna.

En calidad de veedoras, participaron Paula Aguirre, en representación de la Unión del Personal Civil de la Nación; Julia Pirani, en representación de la Asociación de Trabajadores del Estado, y María del Pilar Mayoral, en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos. María Belén Valenzuela ofició de coordinadora concursal.

Según informaron desde la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Empleo Público, los candidatos “fueron cayendo en etapas administrativas y de evaluación” y no pudieron acreditar conocimientos y publicaciones suficientes para alcanzar el puntaje necesario. “No alcanzaron el nivel buscado”, resumieron.

El proceso de selección de directores del Museo Casa de Rogelio Yrurtia y del Museo Casa Ricardo Rojas continúa abierto.

“La convocatoria a concurso de los cargos directivos de los museos nacionales responde al compromiso de garantizar procesos basados en el mérito, la idoneidad y la igualdad de oportunidades -señalaron desde la Secretaría de Cultura a LA NACION-. El objetivo es seleccionar a los candidatos más capacitados para asumir cada responsabilidad y desarrollar proyectos de gestión sólidos y sostenibles. Que un cargo pueda quedar desierto en alguna de las instancias no constituye un fracaso, sino una posibilidad contemplada en el propio mecanismo, que prioriza la calidad de los perfiles seleccionados por encima de la cobertura automática de las vacantes”.

Especialistas consultados por LA NACION opinaron que pocos expertos en historia, arte o gestión cultural dejarían su cargo en universidades o en el Conicet para pasar a ganar tres millones y medio de pesos por mes y quedar sujeto a los antojos de los funcionarios de turno.

En la Subsecretaría de Patrimonio, a cargo de Liliana Barela, se decidió que los tres museos se sumarán a la siguiente convocatoria, que estaba prevista para otras nueve instituciones; ahora, serán doce. Se estima que la segunda etapa de concursos se lance antes de fin de año y se extienda a los primeros meses de 2027, para darle mayor difusión.

Además de los museos mencionados, entonces, se concursarán los cargos de dirección del Museo Histórico Sarmiento, el Museo Roca, el Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa de Virrey Liniers, la Casa Histórica de Tucumán, el Museo Histórico del Norte (Cabildo de Salta, Museo Presidente José Evaristo Uriburu y Museo Posta de Yatasto), el Museo Nacional del Grabado, el Museo Nacional de Arte Decorativo, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y el Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”.