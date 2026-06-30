Abren los concursos para directores de cinco museos nacionales, después de una larga demora

Según anticipó la Secretaría de Cultura a LA NACION, se publicará mañana en el Boletín Oficial el demorado llamado a concurso para cubrir los cargos de directores de cinco museos nacionales, que iba a lanzarse en febrero. Las demoras se atribuyeron a las normativas del Régimen de Selección del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep). Sin embargo, todos ellos –y varios más– vienen con sus mandatos vencidos tras la pandemia.

Las instituciones alcanzadas por la resolución son el Museo Histórico Nacional (actualmente a cargo de forma interina de la funcionaria multitasking María Paula Zingoni, a su vez responsable de la Dirección de Museos, y que también oficiará de jurado), que viene de un derrotero polémico: primero, con la salida de su director Gabriel Di Meglio y, este año, la renuncia de María Inés Rodríguez Aguilar, tras la controversia por el traslado del sable corvo de San Martín a los Granaderos; el Cabildo de Buenos Aires (que dirige Horacio Mosquera), la Casa de Ricardo Rojas (María Laura Mendoza), el Museo Casa de Yrurtia (Andrea Elías) y el Museo Regional de Pintura “José A. Terry”, que dirige Juan Muñoz en la localidad salteña de Tilcara. De los cinco, este último es el único museo que no está ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

El Museo Histórico Nacional viene de un derrotero polémico: primero, con la salida de su director Gabriel Di Meglio y, este año, la renuncia de María Inés Rodríguez Aguilar, tras la polémica por el traslado del sable corvo de San Martín a los Granaderos MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

Desde la Secretaría de Cultura, evaluaron que la medida salda una deuda pendiente. El último cargo concursado de director tuvo lugar en 2023, antes del cambio de gobierno: nada menos que la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes, que ganó Andrés Duprat. Se comunicó que los cargos serán cubiertos mediante “procesos abiertos y basados en el mérito, con el objetivo de fortalecer la gestión del patrimonio cultural argentino”.

“Durante mucho tiempo, la cobertura de estas direcciones quedó pendiente. Nosotros decidimos resolver esa situación porque creemos que las instituciones culturales necesitan conducción, previsibilidad y profesionales seleccionados por mérito. Este concurso es parte del proceso de normalización que estamos impulsando en la Secretaría de Cultura y un paso concreto para fortalecer la gestión de los Museos Nacionales”, dijo el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. “Era una deuda pendiente que atravesó varias gestiones y que decidimos saldar con reglas claras, concursos públicos y procesos transparentes”.

El comité de selección estará integrado por dos representantes de la Secretaría de Cultura: Duprat y Zingoni; dos representantes externos: el historiador Héctor Cicherchia y la licenciada en Artes María Lía del Valle Munilla Lacasa, y un representante de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, la licenciada en Administración Paula Recalde Polari. María Belén Valenzuela –del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger– oficiará de coordinadora concursal; tendrá a su cargo coordinar e impulsar las etapas del proceso hasta su finalización.

Se estima la selección demandará entre dos y tres meses. Se desarrollará en tres etapas: evaluación de antecedentes curriculares y laborales, evaluación técnica y una entrevista laboral o coloquio. Una vez completadas, quedará conformada una terna a partir de la cual el secretario de Cultura de la Nación realizará la selección final, atribución que ya antes ha despertado alguna suspicacia, dado que el funcionario podría designar en el cargo a un postulante con menor puntaje que el primero.

Los cargos de director se concursarán por cinco años; si cada postulante en su desempeño obtiene una evaluación destacada en los últimos dos periodos, se podrá prorrogar la designación por dos años más.