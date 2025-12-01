El Gobierno concursará los cargos de cinco directores de museos nacionales
En febrero de 2026, se realizará el llamado para la conducción del Cabildo, el Museo Histórico Nacional, la Casa de Yrurtia y de Ricardo Rojas y el Regional de Pintura “José A. Terry”, en Jujuy
- 3 minutos de lectura'
Finalmente, el Gobierno informó que en febrero de 2026 se llamará a concurso público para el cargo de director en cinco museos nacionales. Desde la Secretaría de Cultura y la Oficina Nacional de Empleo Público confirmaron que la convocatoria se publicará el próximo 16 de febrero, “en línea con el compromiso asumido para gestionar de manera eficiente y transparente los recursos de los argentinos”, destacaron. Excepto el concurso para el cargo de director del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), que se hizo en 2023, al filo de la despedida del kirchnerismo en el Poder Ejecutivo, los últimos concursos se hicieron durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando Pablo Avelluto era ministro de Cultura.
En esta primera etapa de regularización se concursarán los cargos de directores del Museo Histórico Nacional (MHN), el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, el Museo Casa de Yrurtia, el Museo Casa Ricardo Rojas y el Museo Regional de Pintura “José A. Terry”, ubicado en la provincia de Jujuy. Hasta ahora, a los directores actuales de estas instituciones se les prorrogaba el mandato para que siguieran en funciones.
Los cargos se concursarán por cinco años y si cada postulante en su desempeño obtiene una evaluación destacada en los últimos dos periodos, el secretario de Cultura podrá prorrogar la designación por otros dos.
“La convocatoria es un compromiso que habíamos asumido al comenzar la gestión y forma parte esencial de una política nacional que busca dinamizar el campo cultural, profesionalizar la gestión y jerarquizar los cargos directivos”, dijo a LA NACION el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, al confirmar la decisión. El funcionario viajó a Estados Unidos para acompañar la misión argentina en la Semana del Arte de Miami.
El proceso del concurso será supervisado por la subsecretaría de Patrimonio Cultural, la historiadora Liliana Barela, y se estima que, una vez iniciado, demandaría 60 días hábiles. La selección de los candidatos se desarrollará en tres etapas: evaluación de antecedentes curriculares y laborales, evaluación técnica y una entrevista laboral o coloquio. Una vez completadas las tres, quedará conformada una terna a partir de la cual el secretario de Cultura deberá elegir a los futuros directores de los cinco museos.
La convocatoria contará con dos comités evaluadores o jurados, que tendrán asignados un grupo de museos que fueron agrupados por temática o tipología; en este caso, museos históricos y museos artísticos, respectivamente. Los históricos son el MHN, el del Cabildo y la Revolución de Mayo, y el Museo Casa Ricardo Rojas. El Museo Casa de Yrurtia y el Museo Regional de Pintura “José A. Terry” conforman el segundo grupo.
De los comités evaluadores formarán parte expertos externos, y representantes de la Secretaría de Cultura y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que están en proceso de ser designados formalmente. Los nombres de los jurados se darán a conocer antes de fin de año.
