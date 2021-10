Norah Lange y Oliverio Girondo, una pareja célebre de las letras, tienen sus jornadas en el Malba

En la serie de parejas de escritores argentinos, como las de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, Abelardo Castillo y Sylvia Iparraguirre y César Aira y Liliana Ponce, la que formaron Norah Lange y Oliverio Girondo fue además precursora. Sus obras y vidas, signadas por el espíritu de vanguardia y cosmopolitismo de la primera mitad del siglo XX, adelantaron las agujas del reloj que marcaba la temporalidad porteña.

Para despecho de Jorge Luis Borges, Girondo conoció a Lange en noviembre de 1926, en un homenaje a Ricardo Güiraldes; comenzaron a vivir juntos en 1933, cuando ella publicó su segunda novela, 45 días y 30 marineros (en la fiesta de presentación del libro, a la que asistieron Pablo Neruda y Federico García Lorca, la autora se vistió de sirena). La pareja se casó diez años después, en 1946, y vivieron juntos hasta la muerte de Girondo, en 1967. Lange falleció en 1972, mientras escribía El cuarto de vidrio, que se publicó en el segundo tomo de las obras completas publicadas por Beatriz Viterbo. Hoy, Oliverio y Norah no tendrán la fama de las figuras de la farándula pero, por sus legados, se ganaron la posteridad. Este año se conmemoran el 130ª aniversario del nacimiento de Girondo y, el próximo viernes, el 115º aniversario del nacimiento de Lange.

Norah Lange, ¿pionera de la autoficción? El viernes 23 se cumplen 115 años de su nacimiento

Hoy a partir de las 14 y hasta mañana al atardecer tendrán lugar las Jornadas Norah Lange/Oliverio Girondo, organizadas por el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), y que se podrán seguir en forma online en la página web del Malba y en su canal de YouTube. No se requiere inscripción previa. Investigadores y críticos literarios como Jorge Monteleone, Raúl Antelo, Nora Domínguez, Marisa Martínez Pérsico, Celina Manzoni, Jimena Néspolo, Graciela Batticuore, María José Punte, Martín Greco y Gustavo Lespada, entre otros, aportarán sus miradas sobre las obras de Girondo y Lange, artífices de una literatura y un pensamiento de ruptura.

Raúl Antelo, Graciela Batticuore, Jorge Monteleone y Nora Domínguez son algunos de los participantes de las jornadas dedicadas a Lange y Girondo Collage

Desde 2012, el Instituto de Literatura Latinoamericana, que dirige Noé Jitrik, Silvana López y Roberto Ferro, organiza con el Malba jornadas de literatura en torno a escritores argentinos. “Con gran repercusión en la audiencia y en el espacio crítico de los estudios literarios, la difusión en la redes y la publicación en libro de algunas de ellas, exponen un acabado testimonio de ese interés -dice Ferro a LA NACION-. Las Jornadas Norah Lange/Oliverio Girondo tienen el sentido de un gesto crítico vinculado con el rescate y la búsqueda de nuevas lecturas de sus poéticas”. Para López, “la potencia de las escrituras de Lange y Girondo se revela en los juegos y operaciones literarias que se adelantan a su época y que, por lo tanto, establecen en las décadas venideras diálogos y disidencias de enorme productividad acerca de lo que se piensa como literatura y como vanguardia”.

Genuinos exponentes de las vanguardias, “Lange y Girondo anticipan su época”, sostienen los organizadores. “Tienen una idea distinta de la circulación de los textos, una forma de llevar adelante la existencia que los distingue, un modo de vincularse con amigos y colegas que los caracteriza: ellos provocan una reformulación de los vínculos entre escritura y vida, entre arte y praxis vital, produciendo una poética de ruptura que trastorna los modos de narrar, de poetizar así como los sentidos y los lenguajes”.

La escritora y ensayista Graciela Batticuore participará con una ponencia sobre Lange. “Es posible leer su obra en el marco de experimentaciones que abre la vanguardia a comienzos del siglo XX en Argentina -dice la autora a LA NACION-. En esa órbita se inscriben sus primeros libros de poesía y también las novelas. Pero en medio de esa obra hay un libro que convoca la tradición artesanal de la escritura: Cuadernos de infancia. El título sugiere al público la entrada en un orden primario de memorias, secretos e imaginarios personales que evocan, a su vez, una larga tradición de escrituras intimistas que frecuentaron otras muchas escritoras del pasado y también de la época. ¿Cómo se liga lo íntimo con lo privado y con lo público y lo publicable, a comienzos del siglo XX, en la Argentina? ¿Cuál es la forma que toma ese relato de intimidad?”. Batticuore dirige la atractiva colección Lector&s del sello Ampersand y acaba de publicar la novela La caracola en el sello Conejos.

Para Raúl Antelo, Oliverio Girondo es un precursor de la literatura de César Aira captura

El investigador Raúl Antelo, en el cierre de las jornadas, esbozará una genealogía de lo moderno en Girondo. “A mi juicio, pasa por El arte del siglo XX, de Carl Einstein, que Oliverio leyó en su edición de 1928 y de ella extrae cierto recelo por la reificación de la historia, idea que le hace a Einstein instrumentalizar a ultranza el pasado (es la tesis posterior de la heterocronía que de allí mismo retira Georges Didi-Huberman) para transformarlo en un dispositivo psíquico e intelectual para la acción simbólica y política. Pero ese gesto no deja de ser contradictorio porque, al mismo tiempo, el que así actúa se enfrenta al conflicto de un imperativo antagónico, que amenaza las formas de vida conocidas, o sea, un empuje hacia la libertad que convive con una creciente atomización, un subjetivismo estéril, una disolución política y temporal, todo ello materializado en la democracia parlamentaria y en una noción de progreso que, en lo que al arte se refiere, no iba mucho más allá del impresionismo”. Para Antelo, allí se comienza a gestar “el dispositivo Aira” de la escritura argentina. En “Nuestra actitud ante el desastre”, de 1940, Girondo escribió: “Nuestro anhelo de emancipación no responde a un bajo instinto de codicia, sino a la necesidad impostergable de expresar nuestra personalidad, ya que es inconcebible la existencia de un espíritu propio en un organismo que no nos pertenece”. El autor de En la masmédula retoma el “dispositivo de empatía humana” a lo largo de su obra. En Brasil, donde reside, Antelo acaba de publicar A máquina afilológica, Tempos-valise y En muerte: miniaturas urbanas (sobre el poeta Alfonso de Sayons, el decorador Jean-Michel Frank y la artista surrealista Maruja Mallo). En 2022, 17Grises lanzará Lo transvisual y la arqueología de lo moderno, volumen que reúne una serie de conferencias dictadas en la Universidad de Zúrich.

