No son días tranquilos en el mundo de las subastas. Mientras en Sotheby’s se llegaba ayer a un acuerdo entre los descendientes de la familia Fischer y los herederos de la colección Blaquier Arrieta para que un cuadro de Vincent van Gogh (Castaños en flor, de 1890) pueda subastarse hoy, Christie’s retiró una pintura de Frida Kahlo (Congreso de los pueblos por la paz, de 1952) horas antes de rematarla, en medio de una controversia legal.

“En colaboración con el vendedor, hemos decidido retirar el lote en este momento para realizar una investigación más exhaustiva. Esperamos poder vender esta obra en una fecha posterior”, dijeron a LA NACION desde Christie’s, que retiró de su página la obra ofrecida luego de que trascendiera un debate sobre si contaba con el permiso necesario para salir de México.

Realizada por Kahlo dos meses antes de la celebración del Congreso de los Pueblos por la Paz, que tuvo lugar en Viena en diciembre de 1952, la pintura iba a formar parte de la subasta nocturna de arte del siglo XX en Nueva York, programada para comenzar a las 18:30 horas del 17 de noviembre. Contaba con una estimación previa a la venta de entre 2 y 3,5 millones de dólares. En junio de 2020 se había vendido en Sotheby’s por 2,6 millones de dólares, y en esa oportunidad se consignó que había sido comprada en la sede neoyorquina de la galería Ramis Barquet.

En los días previos a la venta actual, las autoridades culturales de México enfrentaron acusaciones de no haber protegido la pintura, considerada patrimonio nacional. “Una campaña online –escribió Tessa Solomon en un artículo publicado ayer por la plataforma ARTnews- sostuvo que la obra integraba el fideicomiso que el esposo de Kahlo, el artista Diego Rivera, creó para la Casa Azul tras la muerte de ella en 1954, y que, por tanto, no puede salir legalmente del país. No está claro dónde se encontraba la pintura antes de llegar a Nueva York para la subasta de esta semana”.

"Diego y yo", de Frida Kahlo, en el Malba Fabián Marelli

En un comunicado difundido anteayer, el colectivo “Defendamos la Colección Gelman” instó al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), organismo responsable del patrimonio nacional, a detener la venta por considerar que esta obra formaba parte de los cientos de piezas y objetos que se encontraban en la Casa Azul y que Rivera inventarió tras la muerte de Kahlo. Dicho inventario, que sirvió de base para un fideicomiso administrado por el Banco de México, incluía según este grupo instrucciones explícitas de Rivera para que los objetos permanecieran en el lugar, tanto durante su vida como después de su fallecimiento.

El inventario se convirtió en objeto de controversia pública en abril de 2025, cuando Hilda Trujillo —directora del Museo Anahuacalli y del Museo Frida Kahlo en la Ciudad de México entre 2002 y 2020— publicó un extenso texto en el que afirmaba que varias de las obras registradas en el inventario de Rivera se encuentran actualmente en paradero desconocido. “No está claro cómo ni por qué salió del Museo Frida Kahlo”, advirtió al referirse a Congreso de los pueblos por la paz.

En el Museo Frida Kahlo se conservan sus objetos personales Estrella Herrera

Ante estas acusaciones, consultado por ARTnews, el Museo Frida Kahlo declaró que “la pintura es objeto de una investigación en curso por parte de las autoridades mexicanas”. Dicha plataforma agregó que el INBAL sostiene que “Kahlo donó la obra en vida y que esta salió de México antes de que su producción artística fuera declarada monumento artístico en 1984”.

Ese año, México declaró la obra de Kahlo como monumento artístico y prohibió su exportación. Luego, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se impulsó una campaña para repatriar patrimonio cultural, una política que sigue la presidenta actual, Claudia Sheinbaum. Anteayer, según la agencia AFP, la Secretaría de Cultura de ese país aseguró que la pintura salió del país antes de que se decretara la prohibición. Aunque luego informó en un comunicado que había solicitado a Christie’s “información completa sobre la procedencia de la obra”, así como “el aplazamiento de su subasta”.

Los denunciantes, en tanto, sostienen que este caso confirma “una tendencia preocupante” que comenzó con la presunta falta de transparencia del gobierno mexicano en torno al préstamo de la Colección Gelman al nuevo museo Faro Santander, en España. “Lo que en su momento pareció ser una excepción está empezando a convertirse en la norma”, dijo el colectivo en referencia a la salida indefinida del país de obras catalogadas como “monumentos artísticos”.