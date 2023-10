escuchar

Una carta firmada por Cristóbal Colón se subastó por 3,71 millones de euros, casi cuatro millones de dólares. La venta superó ampliamente la base estimada por la casa de subastas Christie’s: 1,5 millones. El documento, conocido como De insulis nuper inventus (De las islas recién descubiertas), comprende cuatro hojas impresas con un texto en latín donde Colón describió la topografía y la gente que conoció en lo que llamaba “las islas de las Indias”, en referencia a La Española (actuales Haití y República Dominicana) y otras islas menores.

El texto fue traducido del español al latín y está fechado en 1493. La venta se dio en el marco de la subasta de “Libros y Manuscritos” de la casa Christie’s y tuvo como lote estrella a De insulis nuper inventus.

Aunque no es el único ejemplar disponible de “la carta de Colón” -hay uno similar en los fondos de la Biblioteca Pública de Nueva York- se considera uno de los dos únicos que permaneció en manos privadas hasta la fecha. Antes de llegar a Christie´s, la epístola estuvo en una biblioteca privada suiza durante un siglo, pero no hay precisiones sobre su vida anterior. Sin embargo, Margaret Ford, jefa de Libros y manuscritos extranjeros en Christie´s, señaló a The New York Times que se llevó a cabo una detallada investigación y nada resulta sospechoso de su procedencia.

”Subastar uno de los documentos más importantes de la historia y establecer un récord mundial de casi 4 millones de dólares es un momento definitorio. Ha sido gratificante ver la pasión de los coleccionistas por estos documentos históricos. Y estamos encantados de ver la diversidad de coleccionistas que participaron en esta venta, una señal del futuro saludable de nuestra categoría”, declaró Ford.

”Navegué a las Indias con la flota que me dieron los ilustres Reyes, nuestros soberanos, donde descubrí gran número de islas, habitadas por innumerables gentes”, escribió el marino italiano. “De todas he tomado posesión para sus Altezas”.

En su página, Christie’s destaca: “La carta desató el primer furor mediático nunca visto, expandiéndose rápidamente por toda Europa y cambiando para siempre la percepción popular del tamaño, la forma y las posibilidades de su mundo”. Colón escribe sobre los nativos: “En poco tiempo nos entendieron, y nosotros a ellos, primero con gestos y signos, luego con palabras”. Sin embargo, no está claro cómo se comunicaba exactamente con estas personas que acababa de conocer y con quién no compartía un idioma común.

Se recaudó un total de 7.313.198 dólares en el marco de la subasta de documentos antiguos. “Uno de cada cinco postores y compradores era nuevo en la categoría de Libros y manuscritos de Christie’s, y donde casi el 10% de los postores y compradores eran millennials”, informaron. Otros lotes destacados fueron la primera edición de La riqueza de las naciones (1776) del escocés Adam Smith, que recaudó 151.200 dólares; un Fragmento noble, como se conoce a una sola hoja de la Biblia de Gutenberg (1450-55), que obtuvo 119.700 dólares; y una recopilación de obras de teatro de William Shakespeare del año 1632, conocida como Second Folio, vendida en 138.600 dólares.

LA NACION