Para algunos botines nazis, el valor se mide en una escala diferente

Marie Hélène Sagaspe nunca conoció a su padre, Jean Iribarne. Él falleció en 1945, dos meses después de su nacimiento y un año después de ser arrestado por guiar a judíos que huían de los nazis a través de la frontera francesa hacia España. Iribarne vivía en Camou-Cihigue, un pequeño pueblo francés de cien habitantes, principalmente poblado de pastores de ovejas. Cuando la Gestapo lo arrestó, emprendió un viaje letal que lo llevaría de campo de concentración en campo de concentración.

Durante la mayor parte de su vida, Sagaspe, de 80 años, supo poco de su padre. Pero hace varios meses, recibió una llamada de un voluntario de los Archivos Arolsen, una organización alemana dedicada a investigar y recuperar objetos robados a las víctimas del Holocausto. El voluntario tenía la billetera de su padre. Quería devolvérsela. En marzo, en el ayuntamiento de Camou-Cihigue, el director de la organización entregó en mano la bolsa de cuero. Adentro había una foto de la madre de Sagaspe, el recibo de un paquete y un sello. Sagaspe se llevó la cartera a la cara y lloró. Marie Ange Sagaspe, su hija, dijo: “Para mi madre, fue como conocer a su padre”.

Jean Iribarne sirvió en el ejército francés antes de la Segunda Guerra Mundial y murió a manos de los nazis meses después del nacimiento de su hija MARIE AGNE SAGASPE - MARIE AGNE SAGASPE

Los debates sobre la restitución del botín nazi suelen centrarse en obras de arte de gran repercusión, cuya devolución no solo es una cuestión de justicia, sino que también puede tener importantes consecuencias económicas. Sin embargo, para los descendientes de quienes perdieron sus bienes, y a menudo la vida, en el Holocausto, la pérdida de objetos de escaso valor monetario puede conllevar un gran peso emocional. Recuperarlos puede ser como revivir la vida familiar perdida por las atrocidades.

“La silla en la que se sentaron, los libros que tenían, el candelabro que encendieron: ahí es donde transmitimos la historia que intentaron borrar durante el Holocausto”, dijo Agnes Peresztegi, abogada internacional especializada en casos de restitución. Algunas veces, la reunificación es resultado de la buena voluntad de un desconocido. En otras, la investigación de la procedencia está a cargo de organizaciones o museos.

Negativo de la colección de Konrad y Anna Mautner proporcionado por el Museo Popular de Viena VIA VOLKSKUNDEMUSEUM WIEN - VIA VOLKSKUNDEMUSEUM WIEN

Para Stephen Mautner, la restitución de los objetos familiares también fue una sorpresa. Había oído historias de sus abuelos Konrad y Anna, pero suponía que los objetos que dejaron atrás cuando huyeron de Grundlsee, un pequeño pueblo austriaco, se habían perdido o destruido. Pero en 2016 recibió un mensaje del Museo Austriaco de Vida y Arte Popular de Viena. La colección Mautner estaba en posesión del museo. Él era heredero directo y querían devolverle las piezas.

La colección incluía las partituras originales de los Mautner, algunos patrones que Konrad Mautner había diseñado para un tipo particular de vestido popular en los Alpes (los “Ausseer dirndls”) y una colección impresa de arte popular. “Fue sorprendente y nos emocionó mucho porque, por supuesto, sacó a la luz esta historia intrigante y a menudo dolorosa que mi familia atravesó en ese momento”, dijo su nieto.

Sin que la familia Mautner lo supiera, los patrones de los vestidos pasaron a formar parte de los fondos del Museo Austriaco de Vida Popular y Arte Popular de Viena VIA VOLKSKUNDEMUSEUM WIEN - VIA VOLKSKUNDEMUSEUM WIEN

Claudia Spring, investigadora de procedencias del museo e historiadora, actualmente jubilada, lideró la labor de rastrear el linaje de los Mautner. Tras dos años de investigación, redactó un expediente sobre la familia, que se presentó a la Comisión de Investigación de Procedencias de Austria. “Estaba muy, muy, muy claro y sin ninguna duda que esto estaba confiscado, que no es legal tenerlo en el museo y que debía ser restituido”, dijo Spring. Pero cuando Mautner y su primo, el otro heredero identificado, visitaron el museo para ver sus nuevas posesiones, decidieron donar la colección a la institución. Ahora se incluye en la colección un cartel que cuenta la historia completa: el robo, la pérdida, el aprendizaje y el legado.

“Conocer a Stephen y a su familia fue lo más importante de mi vida laboral y estoy muy agradecido por ello. Esta es la parte emocional”, dijo Spring. “La parte profesional es que es muy importante investigar la procedencia. No existe la idea de: ‘Es demasiado tarde, no deberíamos hacerlo más’. Para mí, esto no existe”.

Sharon Glattstein Levine sostiene un shofar en una biblioteca de Edelény, Hungría: ella y su familia creen que se trata de la trompeta de cuerno de carnero que dejaron sus familiares cuando fueron internados en campos de concentración SHARON GLATTSTEIN LEVINE - SHARON GLATTSTEIN LEVINE

Otra familia, los Glattstein, no ha tenido tanto éxito hasta ahora. Sus miembros creen haber localizado el shofar de la familia, una trompeta de cuerno de carnero que se toca para dar la bienvenida a las Altas Fiestas judías, en la ciudad de Edelény, Hungría, donde vivían sus parientes antes del Holocausto. Se creía que estaba escondido en el ático de una casa familiar cuando los nazis enviaron a sus familiares a campos de concentración.

Sharon Glattstein Levine dijo a los investigadores de la Organización Mundial de Restitución Judía que cree haber encontrado el artículo en exhibición en una biblioteca local durante un viaje a la ciudad en 2014.

La familia aún no ha podido reclamar el shofar, que ahora cree que está en manos de la familia de un historiador local. En mayo, Levine regresó a Edelény e intentó, mediante una carta, conseguir la ayuda de un funcionario municipal, quizás gestionando el traslado del shofar al Museo y Archivo Judío Húngaro y su posterior préstamo a Estados Unidos, donde la familia, en particular su prima Erika Jacoby, de 97 años, podría verlo.

La familia Glattstein continúa realizando esfuerzos para lograr el regreso del shofar SHARON GLATTSTEIN LEVINE - SHARON GLATTSTEIN LEVINE

Pero hasta el momento, no ha habido respuesta del ayuntamiento, dijo Jonathan Jacoby, hijo de Erika. La biblioteca no respondió a un correo electrónico de The New York Times solicitando comentarios.

“Es más que un simple objeto”, dijo Levine en un video que grabó sobre el shofar para la organización de restitución. “Es parte de la historia y el legado de mi familia”.

Erika Jacoby recuerda haber celebrado de niña las Altas Fiestas en Edelény con el cuerno de carnero. Pero no lo ha visto desde que salió de Hungría siendo adolescente, sobreviviendo al encarcelamiento en varios campos de concentración, incluido Auschwitz. “Uno de mis mayores dolores es que me robaron todo”, dijo.

Willi Korte, abogado especializado en reclamaciones de restitución, afirmó que las familias que buscan la devolución de sus bienes enfrentan obstáculos. La asistencia legal puede ser costosa y, sin la ayuda de un museo o investigadores profesionales, es difícil rastrear objetos personales del hogar, como la cubertería . Muchos objetos se han dispersado a través de las fronteras sin la documentación adecuada, o sin ninguna, explicó. “Estoy firmemente convencido de que es más bien la excepción que la regla que se puedan identificar estos elementos”, dijo.

Marie Hélène Sagaspe, a la derecha, y su hija, Marie Ange, siguieron los pasos de Iribarne, visitando campos de concentración y el lugar conmemorativo donde está enterrado MARIE AGNE SAGASPE - MARIE AGNE SAGASPE

El archivo que devolvió la billetera a la familia Sagaspe, conocido hace décadas como el Servicio Internacional de Búsqueda, se centra en posesiones que fueron confiscadas principalmente a prisioneros en los campos de concentración de Dachau y Neuengamme en Alemania.

La cartera de Iribarne estaba dentro de un sobre, pero no tenía ningún identificador, como nombre, fecha de nacimiento o número de preso. En cambio, la bolsa de cuero solo contenía el sello, el recibo y la foto de una mujer en una funda de plástico. Pero en el reverso de la foto había una pista: el nombre de la ciudad de Camou-Cihigue.

Un voluntario del archivo llamó al ayuntamiento del pueblo y le preguntó al alcalde si podían enviar la foto, con la esperanza de que los vecinos pudieran identificar a la mujer. No fue muy difícil: la madre de Sagaspe había sido tía abuela del alcalde.

Floriane Azoulay, entonces directora de los Archivos Arolsen, viajó después desde Alemania a Camou-Cihigue para entregar en persona la cartera a Sagaspe, un reencuentro del que habla por primera vez Le Monde .

“Hemos devuelto bastantes pertenencias personales en los últimos años, creo que unas 1000”, dijo Azoulay. “Pero esta es una de las historias que más me conmovió”.

Ahora, Sagaspe siempre guarda la billetera en su bolso. Tras su devolución, ella y su hija, Marie Ange Sagaspe, decidieron emprender un viaje para repasar la trayectoria de Iribarne en Francia y Alemania. Visitaron Compiègne, donde estuvo detenido primero en Francia, y posteriormente Neuengamme.

Su última parada fue el lugar de las fosas comunes de trabajadores en Hannover-Stöcken, donde se había ubicado un subcampo de Neuengamme y donde murió Iribarne, apenas unas semanas antes de que llegaran las tropas británicas. “Nuestra mayor victoria fue devolver esa billetera al lugar donde se la arrebataron en vida”, dijo Marie Ange Sagaspe. “Lo trajimos como un hombre libre”.

Milton Esterow presentó un primer borrador de este artículo antes de su fallecimiento en octubre . Michaela Towfighi completó el reportaje y la redacción