Petróleo en las costas: De Darín a Oreiro, más de 300 personalidades de la cultura y el arte dicen no

Más de 300 científicos, artistas, escritores, periodistas, directores de cine y músicos y unas 70 organizaciones sociales heterogénea se sumaron a la campaña “#Mirá” en rechazo de la exploración petrolera offshore en el Mar Argentino. Autores como Gabriela Cabezón Cámara, Samanta Schweblin, Selva Almada, Alan Pauls, Guillermo Martínez, Darío Sztajnszrajber y Maitena; actores y actrices como Ricardo Darín y Natalia Oreiro y cineastas como Lucrecia Martel y Albertina Carri firmaron el petitorio en contra de la resolución 436/2021 aprobada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación el 30 de diciembre.

Ricardo Darín, uno de los actores que apoyan la iniciativa Diego Spivacow/AFV .

La campaña ambientalista, que no presenta grietas, cuestiona “la narrativa oficial de que la explotación hidrocarburífera es la única opción que salvará a la Argentina de la pobreza y de sus compromisos externos”. En la introducción, la carta postula: “Eso no es Soberanía. Soberanía es cuidar nuestro mar, nuestras poblaciones y nuestros territorios”.

El texto apunta a no dejar pasar medidas oficiales que atentan contra el medio ambiente al resaltar la falta de protección del Estado a los recursos naturales propios: “Que esto ya se hizo muchas veces, que no se va a notar, que el petróleo a las playas no va a llegar, que nada malo va a pasar, que no hay animales ahí a donde van a bombardear para luego perforar”, dice en ese sentido en un párrafo. Y agrega: “Mirá lo que pasa en realidad: nunca antes en nuestro país se perforaron las capas profundas del mar (…), en la audiencia pública de julio pasado más de 400 personas, entre ellos los científicos marinos y organizaciones ecologistas, advirtieron que la intensidad del sonido de los bombardeos acústicos para las exploraciones sísmicas es suficiente para destruir los tímpanos, y que ahí, donde las quieren estallar, existe un corredor biológico en el cual se alimentan ballenas, nadan delfines, migran pingüinos”.

Entre otras figuras de la cultura y el espectáculo también apoyan la iniciativa: Rita Segato, Silvia Hopenhayn, Soledad Barruti, Maristella Svampa, Mempo Giardinelli, Guillermo Saccomanno, Edgardo Cozarinsky, Carlos Gamerro, Miguel Rep, Verónica Llinás, Erica Rivas, Dolores Fonzi, Inés Estévez, Alejandra Darín, Andrea Pietra, Daniel Grinbank y Julieta Díaz.

Natalia Oreiro, una de las principales figuras a favor de la iniciativa ALFIERI MAURO

Los impulsores de la campaña convocan a firmar para frenar la exploración de hidrocarburos offshore en toda la costa Atlántica en este link, donde hasta el momento habían firmado más de 186 mil personas. También, a difundirla en las redes con los hashtags #Mirá, #Atlanticazo y #Soberaníaescuidarnuestromar