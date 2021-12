La Feria del Libro “no se rindió”: la 46ª edición abrirá en abril de 2022 con un discurso de Guillermo Saccomanno

Después de dos años sin Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la postergada 46ª edición ya tiene fecha de inicio. Abrirá sus puertas al público el jueves 28 de abril de 2022 y se extenderá hasta el lunes 16 de mayo en el predio de exposiciones de La Rural. Esta mañana en la Sala Argentina del CCK, las autoridades de la Fundación El Libro (FEL), acompañados por los ministros de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, dieron la noticia ante un auditorio de más de trescientas personas, muchos de ellos expositores de la llamada “fiesta del libro y la cultura”. Dado que la ciudad invitada de honor de la 46ª edición de la FIL es La Habana, también estuvo presente la encargada de Negocios de la embajada de Cuba, Dagmara Calzada.

El presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; el presidente de la FEL, Ariel Granica, y el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro en el CCK

El flamante director general de la FEL, Ezequiel Martínez, fue el primero en tomar la palabra. “Como fui designado hace pocas semanas, todavía soy ‘el nuevo’ -bromeó-. Es un gran honor celebrar el regreso de la Feria”. Martínez anticipó que el discurso inaugural de la 46ª edición -que se hará el 28 de abril del año próximo, a las 18.30- estará a cargo del escritor Guillermo Saccomanno. “Siempre con el énfasis puesto en la diversidad y la pluralidad de voces y de ideas, hemos estado recorriendo editoriales, embajadas y diferentes organismos de cooperación internacional para que nos acompañen en la tarea de poder contar con la visita de las personalidades más relevantes del libro y la cultura”, afirmó el director debutante. Después de las palabras de Martínez, el cantante y compositor Víctor Heredia interpretó “Como la cigarra”, la emblemática canción de María Elena Walsh, muy a tono con el relanzamiento de la Feria del Libro: “Tantas veces me mataron / Tantas veces me morí / Sin embargo estoy aquí / Resucitando”. También participó del evento el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; el director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Juan Sasturain, y la coordinadora del Plan Nacional de Lecturas, Natalia Porta López.

El escritor Guillermo Saccomanno dará el discurso inaugural de la Feria del Libro de Buenos Aires en abril de 2022 Mauro V. Rizzi

“Lo vivo como un reconocimiento y también con bastante tensión, porque estamos en un momento muy álgido del país, con un cuarenta por ciento de pobreza, con una estadística de hambre y serios conflictos en la educación -dice Guillermo Saccomanno, desde Villa Gesell, a LA NACION-. Entonces lo que yo me pregunto es si un pibe que no puede comer o una familia que está en situación de pobreza, ¿qué relación pueden tener con el libro? ¿Cómo puede leer un pibe con hambre? Son preguntas que me formula más allá de la fiesta de la industria, porque reconozcamos que la Feria del Libro es eso; son preguntas que se formularían tanto John Berger como Andrés Rivera, y no me parecen preguntas menores”.

Para Saccomanno, los discursos principistas que se han dado en la FIL no dieron ningún resultado en el campo de la cultura. “Nadie nos ha escuchado, y han pasado por esa feria Juan José Saer, Ricardo Piglia y Griselda Gambaro, y eso me honra, pero estamos en un país en una situación dramática, que no tiene solo que ver con la pandemia ni con este gobierno. Hemos pasado papelones con reformas educativas y con planes culturales”, agregó, y en referencia a los alarmantes resultados educativos en el país, concluyó: “Es un situación dramática que nos entristece a todos la que hoy nos toca vivir en la Argentina”. Después de varios años con discursos a cargo de escritoras, un escritor volverá a inaugurar la Feria en 2022.

La coordinadora del Plan Nacional de Lecturas, Natalia Porta López, junto al director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, esta mañana en el relanzamiento de la Feria del Libro

Tanto el ministro de Cultura de la ciudad como el de Nación celebraron el retorno de la Feria del Libro presencial. Ambos hicieron un recuento de las acciones de promoción del libro y la lectura desarrolladas junto con la FEL durante 2020 y 2021, como las tres ediciones de la Feria de Librerías y Editoriales de la ciudad de Buenos Aires (Felba), los “Libros en el Parque”, en Tecnópolis; el Pase Cultural porteño (Avogadro indicó que el primer consumo cultural de los jóvenes son los libros), el programa Libro % de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y el programa Más Cultura Joven que, si bien había sido suspendido por la jueza María Servini antes de las elecciones legislativas, ya se distribuye entre jóvenes de 18 a 24 años titulares de Progresar, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo o Pensiones no Contributivas por Invalidez. Concede quince mil pesos para gastar (o invertir) en consumos culturales. Ni los ministros ni los directivos de la FEL aludieron a la posibilidad de suspensión de la 46ª edición de la Feria por la llegada de una nueva ola de coronavirus en el país. Además precisaron que La Noche de la Feria se celebrará el sábado 30 de abril. En la última edición presencial, que tuvo lugar en 2019, más de un millón de personas visitaron la Feria.

Ezequiel Martinez, flamante director de la Feria del Libro, en el lanzamiento de la edición 2022, esta mañana

“La Feria del Libro no se rindió”, dijo al inicio de su discurso el presidente de la FEL, Ariel Granica, en recuerdo del lema de la edición virtual de 2020, “La Feria del Libro no se rinde”. El editor también destacó los “hitos” del periodo 2020-2021, cuando la FIL no pudo realizarse de forma presencial. Dijo que “espera un apoyo sostenido que sitúe al libro en el lugar que le corresponde” y agregó que “un sector editorial relevante y presente en el mundo hace a un país” y que compartían todos los objetivos expresados por los ministros de Cultura. Indicó que en los países centrales, “que invierten en el libro y la lectura desde hace años”, se había verificado un incremento notable en el consumo de libros en relación con los datos de la prepandemia. “Eso en nuestro país aún no sucede”. Aquí vienen a cuento las palabras de Saccomanno; en un país con cuarenta por ciento de pobreza, ¿cuántas familias pueden destinar más de mil pesos a la compra de una novedad en librerías?

Y luego de hacer subir al escenario de la Sala Argentina a los seis integrantes del Consejo de Administración de la FEL, sin dar ningún nombre de autores invitados aún, Granica destacó que se ofrecerá “una programación cultural de excelencia”, se incrementará la inversión en las Jornadas Profesionales (que comenzarán el 26 de abril) y que se podrán reservar entradas online para evitar largas filas en los accesos de La Rural.