El novelista, poeta, ensayista y crítico literario español Vicente Luis Mora (Córdoba, 1970) ganó el National Book Award por su elogiada novela Centroeuropa (Galaxia Gutenberg, $ 54.000), con traducción de Rahul Bery y publicada por Bellevue Literary Press. Entregados por la Fundación Nacional del Libro, los premios reconocen las obras más destacadas editadas a lo largo del año en Estados Unidos.

El galardón de diez mil dólares se concede en esta categoría al escritor y al traductor. Solo Miguel de Unamuno, y a título póstumo, había obtenido un reconocimiento similar en 1975 por la traducción al inglés de La agonía del cristianismo.

“El premio ha sido una gran alegría, y respalda una escritura que siempre se ha mantenido fuera de modas, en la órbita de la búsqueda y de la innovación, supongo que no siempre con el mismo nivel de logro, pero ese es el riesgo de caminar sobre el filo –dice Mora en diálogo con LA NACION–. Y ha sido muy emotivo ver cuánta gente me ha felicitado de forma cariñosa. Ahora que supongo que me saldrán numerosos ‘amigos’ de la nada, es importante valorar a quienes estuvieron ahí desde el principio”. Está casado con la poeta malagueña Virginia Aguilar Bautista.

“Sería para mí una enorme ilusión que mis libros lleguen a la Argentina, un país al que tanto admiro literariamente, y sobre cuyas voces descollantes he escrito decenas de páginas –dice–. Autores como Saer, Aira, Katchadjian, Libertella, Chejfec, Link, Chitarroni, Tabarovsky, Mariano Peyrou, Schweblin, Larraquy, Nieva, Almada, Fresán, Paula Giglio, Kohan, Gamerro, Nurit Kasztelan o Mercedes Halfon están siempre en mi radar lector, además de los clásicos que no hará falta citar”. Acaba de publicar en Galaxia Gutenberg la novela Nosotras. “Reflexiona sobre algunas cargas que llevamos encima –cuenta–. El peso del nombre que nos ponen nuestros padres, el hecho de nacer en un lugar concreto, la duda de hasta qué punto puede lastrar la ausencia de un progenitor o si se le pueden pedir responsabilidades a quienes nos traen al mundo”.

Consultado sobre si cree que el premio “subirá sus acciones” en el mercado editorial, responde: “Prefiero pensar que son mis minúsculas acciones al escribir, coherentes y continuas, las que me han traído hasta aquí, y no voy a variar un ápice mi modo vertical de entender la literatura. Lo demás que venga por añadidura”. Su novela competía con The School of Night de Karl Ove Knausgård, Night of a Thousand Hells de Intan Paramaditha; Pure Men de Mohamed Mbougar Sarr y Your Presence Is a Danger to Your Life: Voices of Survival and Witness in Gaza de Samar Yazbek.

Centroeuropa es la segunda novela originalmente escrita en lengua española premiada en forma consecutiva, luego de Las niñas del naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara, que ganó el National Book Award en 2025. “El jurado de los National Book Awards ha elegido a una novela de ficción pura, imaginativa y libérrima, y que por su experimentalidad está escrita en una poética en las antípodas de las facilidades que suele privilegiar el mercado -escribió en su blog Diario de lecturas, tras recibir el premio-. Es algo que me parece positivo y esperanzador. También creo que es digno de reseñar que, en los últimos cinco años, tres libros escritos en español (Siete casas vacías de Samanta Schweblin, Las niñas del naranjel de Gabriela Cabezón Cámara y Centroeuropa) se han alzado con un premio al que concurren, potencialmente, todas las lenguas”.

Fueron galardonados en la 77ª edición de los premios la estadounidense Hannah Lillith Assadi, en la categoría de ficción por la novela Paradiso 17. El egipcio Abdelrahman ElGendy -que no pudo asistir a la ceremonia de premiación en Nueva York porque el gobierno estadounidense no le dio la visa- obtuvo el premio de no ficción por Huna: A Memoir of Revolution, Prison and Becoming. Brenda Hillman ganó en poesía por Still House in the Desert: An eco-contemplation, y David Leviathan y Gabriel Duckels se alzaron con el premio de literatura juvenil por The Fight of Our Lives: AIDS in America.

En 2020, Mora había contado en su blog cómo había compuesto Centroeuropa: “Es una obra escrita more geometrico (no en sentido axiomático, sino aritmético), con progresión geométrica de razón = 2. La voz que nos cuenta la novela tiene una psicología obsesiva y marcada por la métrica de los números y la proporción. De ahí que su texto -pues lo que leemos en Centroeuropa es el texto escrito por Redo Haupsthammer-, venga regido por leyes obsesivamente numéricas. En cada capítulo aparecen el doble de cadáveres que en el anterior. En cada capítulo se presentan al lector la mitad de personajes que en el siguiente”. La historia transcurre a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. “[...] La novela tiene 6 capítulos. Cada capítulo es exactamente el doble de extenso que el precedente. Al seguir la ley de complejidad creciente, las tramas secundarias se entreveran y los recursos estilísticos y temporales se diversifican. Estas reglas numéricas y/o de progresión geométrica afectan a otros elementos de la novela, que prefiero dejar para lectores obsesivos o académicos”, reveló.