A partir de hoy y hasta el lunes 30, en distintas sedes porteñas y conurbanas se hace la primera Semana del Libro Judío, con actividades y propuestas para todo público en siete días, incluido el shabat. Organizada por la editorial Milena Caserola, la librería De la Rama y la organización cultural Arte Judío Latinoamericano (AJLA), contará con la participación de escritores, artistas e intelectuales como Noemí Frenkel, Eduardo Sacheri, Peto Menahem, Yasmin Garfunkel, Emmanuel Taub, Daniela Szpilbarg, Raquel Jaduszliwer, Perla Sneh, Laura Yasan, Laura Estrin, Susana Szwarc y Jordan Raber, entre otros.

“En 1925, Fanny Goldstein, bibliotecaria de la Biblioteca Pública de Boston, decidió que los libros merecían ser celebrados; por ello, organizó una muestra de libros judíos e impulsó la primera Semana del Libro Judío -dice el director de Milena Caserola, Matías Reck, a LA NACION-. ¡Más de cien años después, seguimos considerando que los libros judíos merecen ser celebrados! El amor, el exilio, la pintura, China, el ídish, el estallido de 2001, Polonia, el 7 de octubre de 2023 pueden no tener nada en común, pero si elegimos una clave de lectura y agrupamos libros que toquen estos temas nos puede servir para reflexionar sobre una cultura como la judía”.

Según los organizadores, cada actividad del encuentro responderá, a su manera, qué es un libro judío. La Semana integra un semestre de actividad en torno al libro judío: en octubre, el Limud Fest reunió a 35 autores en Villa Crespo y el Museo Judaico de San Pablo realizó la quinta edición de su festival literario; en diciembre, el festival Sefer celebrará su décima edición en Barcelona. “Queremos que la conversación continúe, iluminando el encuentro entre autores, editores y lectores que se da al interior del circuito artístico independiente, y cómo fluye hacia espacios públicos y de la comunidad”, dice Maia Minovich, directora de AJLA.

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita, excepto el taller de canciones en ídish y el de cuentos del gran Isaac Bashevis Singer, que se hacen el sábado y el domingo en la librería De la Rama, arancelados y con inscripción previa en info@libreriadelarama.com. “Transmisión y juegos. Libros para niños y niñas”, a cargo de Daniela Szpilbarg el sábado a las 16, es gratis pero también requiere inscripción previa.

Hoy, en el Museo del Libro y de la Lengua (Av. Las Heras 2555), se presentará La lengua en filigrana. Antología de poesía en ídish (Milena Caserola, $ 25.000), compilado por Karina Lerman y con traducción de Yasmin Garfunkel, que incluye poemas en español y en ídish de Raquel Jaduszliwer, Rita Kratsman, Jacqueline Goldberg, Perla Sneh, Laura Fuksman, Laura Yasan, Celina Feuerstein, Isabel Steinberg, Laura Estrin, Susana Szwarc y Gloria Gervitz. La anfitriona será la poeta y artista Tova Shvartzman, y habrá música klezmer de Daniel Inger.

El miércoles 25, a las 15, en Milena Caserola (Gurruchaga 440 2°A), en “Pintar lo judío” los pensadores Emmanuel Taub y Lucía Erijimovich conversarán sobre sus próximos libros. A las 18, en “La identidad desarmada”, Noemí Frenkel e Iván Orbuch hablarán sobre Bosque migrante. Una judía se desarma (que ya va por su segunda edición) y Crónicas de un joven judío en la Argentina del estallido, respectivamente (ambos de Milena Caserola, a $ 25.000).

En el centro comunitario Lamroth Hakol (Caseros 1450, Florida), a partir de las 17.30, se hará la segunda Feria del Libro de Lamroth Hakol, con curaduría de Sergio Saposnic. Allí estarán como invitados Eduardo Sacheri y los hacedores del podcast Tengo un amigo judío: los amigables Peto Menahem y Gabriel Scherman.

El viernes, a las 15, otra vez en la sede de Milena Caserola, tendrá lugar la charla con recomendaciones de lectura “Leer lo judío”, con Martín Perelman (de la librería De la Rama), Maia Minovich y Agustín Jais, de AJLA. A las 19, Diego Huberman hablará sobre su ensayo La sinagoga de Shanghái. Historia de los judíos de China (Milena Caserola, $ 25.000).

Sábado y domingo las actividades se concentran en la librería De la Rama, en Villa Crespo, con el taller de canciones en ídish, con Yasmin Garfunkel (a las 17), el taller para chicos de Szpilbarg (domingo a las 16) y el taller de lectura de cuentos de Bashevis Singer a cargo de Sergio Saposnic, a las 19.

El lunes a las 18, en Núcleo de Estudios Judíos – IDES (Aráoz 2838), el rabino Jordan Raber presentará su primer libro de cuentos, La invención del exilio (Milena Noiland, $ 25.000), con Exequiel Siddig, Andrés Tacsir y Ariel Raber. A las 19:30, Taub presentará Un poema hecho de madera, con María Bakun y Reck.