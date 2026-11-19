Trapos de piso devienen prendas de vestir de alta costura; hay también obras hechas con plumeros, adminículos para limpiar los techos que son arrecifes, y escobas que conforman un paisaje fantástico. Estamos en Diorama, la exhibición de Gaspar Libedinsky en Torre Banco Macro. Sus obras invitan a descubrir la belleza escondida en aquello que suele pasar inadvertido.

Libedinsky busca cumplir "el deseo intrínseco de los elementos cotidianos por una vida más elevada" Gentileza Fundación Macro

La exposición reúne cuatro obras: Nube, Cabaña, La economía circular del avestruz y Míster Trapo. Aquí los objetos más humildes (y que suelen permanecer ocultos) de la vida doméstica abandonan sus funciones habituales para encarnar otras formas de existencia.

Allí donde habitualmente vemos instrumentos destinados a limpiar, el artista descubre posibilidades escultóricas, arquitectónicas y narrativas. La escoba deja de barrer para convertirse en refugio; el trapo abandona el piso y se transforma en elegante vestimenta; el plumero recupera simbólicamente su condición de ave. Y el limpiatechos, concebido para alcanzar los rincones más altos de una habitación, encuentra su lugar como una nube que parece hecha de corales.

La "Nube" aporta sombra a los empleados Gentileza Fundación Macro

El título de la exposición remite a aquellos dispositivos de los museos de ciencias naturales que recrean un ecosistema mediante animales, escenografías y paisajes pintados. Libedinsky traslada esa lógica al universo doméstico y organiza su propio hábitat imaginario. Detrás de estas obras se despliega una investigación que integra diseño, producción artesanal y economía informal.

Tres ideas fuerza, como las denomina el artista, articulan el conjunto: la transformación de lo ordinario en extraordinario, la conversión de lo marginal en objeto de deseo y la revelación del deseo intrínseco de los elementos cotidianos por una vida más elevada.

Las escobas cumplen una función constructiva Gentileza Fundación Macro

Una cabaña hecha con mil escobas fue concebida especialmente para el atrio de la torre diseñada por César Pelli. Su presencia establece un contraste entre dos concepciones de la arquitectura: por un lado, la sofisticación tecnológica, los cristales y la monumentalidad del edificio contemporáneo; por otro, una construcción elemental, realizada con fibras vegetales y técnicas tradicionales.

Libedinsky la imagina como una suerte de muñeca rusa (matrioshka) arquitectónica: una casa dentro de otra arquitectura. El artista propone un espacio de recogimiento, un pequeño territorio de intimidad, con aroma silvestre, al que se puede ingresar, dice, en tiempos signados por una sensación de desprotección, de falta de certezas.

Dentro de la cabaña predominan las texturas y los aromas naturales Gentileza Fundación Macro

Libedinsky, quien fue profesor en Harvard, en la Architectural Association (AA) de Londres y en la Universidad de Melbourne (Australia), define esta construcción como “un refugio analógico, deliberadamente alejado de la experiencia digital y tecnológica”. En otras palabras, “un nido para personas”.

Su realización demandó un complejo proceso de investigación y producción. La mayor parte de las mil escobas que conforman la estructura son modelos tradicionales, mientras que 76 se diseñaron especialmente para resolver necesidades arquitectónicas.

Las plumas que fueron separadas de su origen animal regresan a la figura de un ave Gentileza Fundación Macro

Las escobas se hicieron en una fábrica de San Pedro. Posteriormente, el proyecto incorporó el trabajo de artesanos de Tigre especializados en cestería y mimbrería. Las fibras fueron trenzadas, peinadas y cosidas hasta convertir cientos de piezas independientes en una unidad arquitectónica. No se trata simplemente de una estructura revestida con escobas: los propios utensilios cumplen una función constructiva.

Al ingresar en la cabaña, cuya entrada adopta la forma de un nido de hornero, el visitante abandona la escala monumental del edificio y se zambulle en un ambiente donde predominan las texturas y los aromas naturales. Bajo sus pies, los tatamis de paja producen sonidos que evocan el campo. Con el tiempo, esas fibras comenzarán a desintegrarse, devolviendo gradualmente el material a un estado más cercano a su condición original.

La colección "Mister Trapo" está realizada con trapos de piso, franelas, repasadores y trapos rejilla Gentileza Fundación Macro

Míster Trapo, una serie iniciada en 2010, se convirtió en una de las producciones más reconocibles del artista y fue exhibida en ciudades como Madrid, Nueva York y París, entre otras. A primera vista, los doce conjuntos podrían integrar una colección de moda experimental. Sus siluetas, colores y terminaciones sugieren un trabajo minucioso de diseño. Solo después de observarlos con detenimiento se descubre que están confeccionados íntegramente con trapos de piso, franelas, repasadores y trapos rejilla.

El efecto depende precisamente de esa revelación tardía. Libedinsky, cuya obra ha sido exhibida internacionalmente y en una exitosa muestra en el Museo Nacional de Arte Decorativo, busca que el espectador reconozca primero la elegancia de las prendas y solo después identifique la modestia de sus materiales. Para lograrlo, recorrió cientos de comercios hasta encontrar trapos de tonalidades idénticas. “No quería que las superficies parecieran un patchwork, sino que conservaran la unidad visual de una pieza sofisticada”, apunta.

"Quería que conservaran la unidad visual de una pieza sofisticada", dice Libedinsky sobre estas prendas Gentileza Fundación Macro

El origen conceptual de la obra se remonta a la crisis argentina de 2001 y a la aparición de los denominados trapitos, personas que comenzaron a cuidar automóviles en la vía pública como una forma de subsistencia. Al artista le interesó especialmente el modo en que en ese momento un simple trapo, trasladado del ámbito doméstico al espacio público, podía convertirse en una señal de identidad: “Uno de los uniformes más minimalistas posibles: trapo en mano te hacía trapito”, señala. Así, detrás de la apariencia lúdica de las prendas emerge una reflexión sobre el trabajo, la precariedad y los mecanismos mediante los cuales los objetos adquieren valor social.

La nube está formada por trescientos limpiatechos de plástico reciclado, reunidos durante aproximadamente cuatro años. Cada partida de fabricación presenta variaciones cromáticas relacionadas con la disponibilidad y el origen del material reciclado. El artista aprovechó esas diferencias para construir una superficie de múltiples tonalidades: creó una especie de arrecife de corales. La pieza, que está sostenida por una pluma, pesa alrededor de 85 kilos y posee una estructura interna de metal y madera.

Algunas de las prendas que integran la colección "Mister Trapo" Gentileza Fundación Macro

Esta obra tiene una función concreta: durante sus primeras visitas al edificio, Libedinsky observó que el sol incidía con particular intensidad sobre el sector de recepción. Decidió entonces ubicar la nube de manera que, alrededor de las cinco de la tarde, proyectara sombra sobre quienes trabajan allí.

Los avestruces completan esta singular fábula doméstica. Fueron realizados con plumeros comprados a vendedores ambulantes tradicionales de Recoleta. Cada una de las dos esculturas está construida con 40 plumeros de plumas de ñandú y avestruz. La obra propone un movimiento circular: las plumas que fueron separadas de su origen animal para convertirse en herramientas de limpieza regresan, mediante una operación artística, a la figura de un ave.

En ese recorrido surgen preguntas sobre el consumo, el trabajo manual y las transformaciones que experimentan los materiales cuando ingresan en diferentes sistemas de producción y circulación. En Diorama, los materiales cotidianos se internan en un territorio donde las reglas habituales dejan de funcionar: aquello que parecía condenado a una existencia silenciosa adquiere protagonismo, con una mirada atenta sobre las condiciones sociales de producción.

Hay también una reivindicación de los oficios y de los conocimientos transmitidos a través del trabajo manual. Las técnicas de los escoberos, los cesteros, los vendedores de plumeros y los fabricantes de artículos de limpieza encuentran una visibilidad inesperada. Sus objetos se transforman en un universo de lujo oropel.

Para agendar:

Diorama, de Gaspar Libedinsky, se puede ver hasta el 26 de febrero de 2027, en Torre Macro (Avenida Eduardo Madero 1172). De lunes a viernes, de 10 a 18. Entrada libre y gratuita.