La reconocida conductora radial Pepa Bueno será la nueva directora del diario El País de España

MADRID.- Una de las periodistas radiales más reconocidas de España, Pepa Bueno, será la nueva directora del diario El País, anunció hoy el grupo Prisa, propietario del periódico. Será la segunda mujer en ponerse al frente del prestigioso diario tras la gestión de Soledad Gallego-Díaz (2018-2020), y ocupará el rol que hasta ahora cumplía Javier Moreno, quien había asumido en junio del año pasado.

Profesional con amplia trayectoria en el mundo de los medios, Pepa Bueno se incorporó a la Cadena SER en 2012, fecha en la que también entró a formar parte del Comité Editorial de PRISA. En la actualidad, presenta el programa Hora 25 en la radio SER que, con más de un millón de oyentes, es líder en su franja horaria, y colabora habitualmente en El País.

A lo largo de su extensa carrera profesional, Pepa Bueno ha gestionado con éxito numerosos equipos y redacciones, y combina un profundo conocimiento de la radio con experiencia en prensa y televisión, lo que refuerza el nuevo posicionamiento del grupo basado en la convergencia de todos sus medios.

El nuevo responsable de Hora 25 será Aimar Bretos, hasta ahora número dos de Pepa Bueno en el programa. Bretos, uno de los jóvenes talentos de la Cadena SER, cuenta con una amplia trayectoria en la radio, fundamentalmente en el Grupo PRISA, donde ha trabajado en diversos espacios informativos, entre ellos, Hoy por hoy.

El Consejo de Administración de El País ha agradecido a Javier Moreno su dedicación y profesionalidad al frente del diario, que ha dirigido con gran éxito. En su última etapa, desde junio de 2020, Moreno ha sido impulsor decisivo de la transformación digital del periódico y especialmente del nuevo modelo de suscripción, que en apenas un año ha alcanzado casi los 110.000 suscriptores digitales.

Estos cambios culminan el proceso de reordenación del área editorial de Prisa Media, cuyo objetivo es una gestión transmedia coordinada de todos sus activos (tanto de radio como de prensa), basada en plataformas transversales, lo que permite maximizar el alcance de los contenidos con una visión global para todo el mercado de habla hispana.

Su carrera

Pepa Bueno (Badajoz, 1963), es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera en los servicios informativos de Radio Nacional de España en Extremadura y, posteriormente, fue jefa de informativos en RNE en Aragón y en Madrid.

Javier Moreno culminó la gestión frente a El País que había comenzado en junio del año pasado Prisa

En 1991 se incorporó a RTVE para dirigir el informativo regional, primero en Andalucía y luego en Madrid. En septiembre de 1996 fue nombrada subdirectora del programa de actualidad Gente, y ocho años después se encargó de Los desayunos de TVE, compaginando su responsabilidad con diferentes participaciones en otros programas de la misma cadena.

En 2009 asumió la dirección y presentación de la segunda edición del Telediario de TVE por el que obtuvo diversos reconocimientos, hasta que en 2012 se incorporó al programa Hoy por hoy de la Cadena SER, manteniendo el liderazgo de audiencia durante toda su etapa al frente del mismo. En 2019 fue nombrada directora del informativo nocturno Hora 25. Durante estos años, también ha colaborado en programas de Telecinco y Cuatro.

Bueno ha compaginado su actividad en televisión y radio con múltiples colaboraciones en prensa como en El País, en el que escribe en la actualidad, así como en Diario 16, El Periódico de Catalunya y La Vanguardia, entre otros.

A lo largo de su extensa carrera profesional, Pepa Bueno ha sido merecedora de numerosos premios y reconocimientos, entre otros, el Micrófono de Oro, el Premio Media Tenor al Mejor Telediario del Mundo, Premio Ondas, Premio Francisco Cerecedo de Periodismo, Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, Premio Manu Leguineche de Periodismo Internacional y el Premio Agustín Merello de la Asociación de la Prensa de Cádiz.

El director saliente

Javier Moreno (París, 1963) es licenciado en Química –especialidad Industrial– por la Universidad de Valencia (1988). Ejerció la profesión en Alemania –BASF, Ludwigshafen– hasta 1992, fecha en la que cursó el máster en Periodismo UAM-EL PAÍS. Trabajó inicialmente en la sección de Economía del diario y en 1994 se incorporó a la edición de México, el embrión del actual El País América, como jefe de la Redacción del entonces Distrito Federal. Tras su regreso a España en 1997, se sumó a la sección de Internacional. En 1999 fue nombrado jefe de la sección de Economía y en 2002 se hizo cargo de la corresponsalía del periódico en Berlín. En 2003 fue nombrado director del periódico económico Cinco Días.

En 2005 regresó a El País, inicialmente como subdirector a cargo de la edición dominical, y posteriormente como director adjunto. En 2006, coincidiendo con el 30º aniversario del periódico, fue nombrado director, cargo que ejerció hasta mayo de 2014. En esos años, el diario llevó adelante la primera gran reforma de la edición impresa desde su fundación. También fusionó las redacciones impresa y digital para lanzar la actual edición digital.

Tras dejar la dirección de El País en 2014, Moreno fue el director-fundador de la Leading European Newspaper Alliance (LENA), que agrupa a ocho periódicos líderes en Europa (Le Figaro, Le Soir, Tages-Anzeiger, Tribune de Genève, Die Welt, La Repubblica, Gazeta Wyborcza y El País). Dirigió la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS desde diciembre de 2017 hasta junio de 2018, fecha en la que fue nombrado director de EL PAÍS en América, con sede en Ciudad de México. Dos años después, en junio de 2020, asumió de nuevo la dirección de El País en Madrid.

Mujeres al poder

En abril pasado, la agencia Reuters nombró por primera vez a una mujer como editora jefa, la periodista Alessandra Galloni, y al mes siguiente, The Washington Post hizo lo propio al elegir a Sally Buzbee como su primera directora editorial.

Así, este año se sigue confirmando la tendencia del nombramiento de mujeres para dirigir medios. Roula Khalaf quedó el año pasado al frente del Financial Times. Katharine Viner dirige desde 2018 The Guardian. Danielle Berton fue designada por Buzzfeed para dirigir el Huffington Post, el medio digital creado por Arianna Huffington. Meredith Arley dirige la redacción digital de CNN. Hace unos años, Jill Abramson también hizo historia al ser la primera mujer elegida para dirigir al New York Times.

