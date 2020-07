Por la cuarentena, se leen más ebooks en el país y en América Latina

Desde marzo aumentó significativamente la cantidad de usuarios y suscriptores de plataformas de lectura digital Crédito: shutterstock

Diferentes estudios realizados en América Latina indican que durante (y debido a) la cuarentena se incrementó significativamente el número de lectores y suscriptores de plataformas de ebooks y audiolibros . "Gracias" al Covid-19 , muchos se animaron a leer por primera vez en formato digital o permitieron que una voz les cuente una historia. Por un lado, Bookmate, app que para leer libros y escuchar audiolibros, hizo un estudio sobre los hábitos de lectura de sus usuarios en América Latina. Por otro, el portal de tendencias digitales Dosdoce realizó, de marzo a mayo, una encuesta online sobre los nuevos hábitos de lectura digital. Y Leamos, plataforma por suscripción, indagó las preferencias y hábitos de lectura.

Tanto la necesidad de quedarse en casa como el cierre de las librerías (durante un mes promedio) motivaron a los lectores latinoamericanos a buscar alternativas en plataformas de libros digitales. Según Bookmate, que tiene seis millones de usuarios en todo el mundo, el libro más popular durante la cuarentena ha sido El sutil arte de que te importe un caraj* , de Mark Manson, que el autor estadounidense subtituló Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida . En la Argentina, según esa misma encuesta, el libro más leído fue Cómo ser una bruja moderna, de Gabriela Herstik.

Desde marzo, los usuarios de esta app leen una hora al día , lo que representa un aumento del 50% respecto del periodo previo al arribo del Covid-19 a la Tierra. Hubo también un cambio de rutinas: mientras que antes se leía en los viajes hacia el trabajo o las escuelas y universidades, en la cuarentena se lee a lo largo del día y, especialmente, durante la noche. También se pasó de leer con mayor frecuencia en dispositivos móviles a hacerlo en las computadoras personales. Respecto de la proporción por género, se mantuvo casi igual: las mujeres son más lectoras que los varones (60% y 40%, respectivamente). Pero el rango de edad, que en promedio era de 20 a 35 años, registró en estos meses un aumento significativo de personas mayores de 40.

A la hora de sumergirse en la lectura, los latinoamericanos optaron entre best sellers, clásicos y libros para niños. Además de Todo está j*dido y El sutil arte de que te importe un caraj* (ambos de Manson), se volvió a descubrir, esta vez en formato digital, El hombre en busca de sentido , de Viktor Frankl, y El Principito , de Antoine de Saint-Exupéry . Otros títulos leídos en esta insólita temporada fueron Nuestra parte de noche , de Mariana Enriquez; Apegos feroces , de Vivian Gornick ; Las batallas en el desierto , bella novela corta del mexicano José Emilio Pacheco; L a metamorfosis , de Franz Kafka, y La interpretación de los sueños , de Sigmund Freud.

¿Y en la Argentina?

El estudio de Bookmate se centró en México, la Argentina, Chile, Colombia y Perú. Si bien no se reveló el número de usuarios cuyas prácticas de lectura fueron examinadas, desde la plataforma informaron que hubo un registro masivo de lectores entre el 15 de marzo y el 24 de junio. En la Argentina, los horarios favoritos de los lectores se ubicaron a la tarde y durante los fines de semana. Antes de la cuarentena, el promedio de tiempo de lectura era de 41 minutos; en abril, se llegó a un máximo de 59. Comparado con abril de 2019 (cuando se leía 36 minutos al día), hubo un aumento de veinte minutos de lectura.

Muchos de los libros más leídos en Bookmate Argentina se corresponden con los mencionados en el mapa regional, pero a esa lista se puede sumar Face del escritor inglés Benjamin Zephaniah; Poemas, de Edgar Allan Poe; El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde ; Somos estrellas , de Juliana McCarthy; Teacher's Dead , también de Zephaniah, y El arte de la guerra, de Sun Tzu. Además se leyeron dos clásicos aptos para todo público: Cuentos de amor de locura y de muerte , de Horacio Quiroga , y Alicia en el país de las maravillas , de Lewis Carroll.

Consultado por LA NACION , Daniel Benchimol, director de la consultora Proyecto451, confirmó que los índices de lectura crecieron durante el confinamiento. "Ya sea por formación, ya sea por entretenimiento, la lectura fue una opción, tanto en formato papel como digital -dice-. Las ventas de las editoriales argentinas de ebooks aumentaron a tasas del 150% en los meses de cuarentena y las plataformas de lectura por suscripción fueron las que más crecimiento tuvieron". Según el especialista en publicaciones digitales, estas plataformas generan más ganancias a las editoriales locales que lo que aportan tiendas como Google, Apple o Amazon. "La cuarentena está provocando interesantes cambios en el ecosistema del libro", concluye.

La plataforma Leamos también realizó su estudio de consumos durante el aislamiento que arrojó un crecimiento "exponencial" en la cantidad de suscriptores, que actualmente llega a los 70.000, de edades variadas y proporción similar de varones y mujeres. Según su responsable de Contenidos, María Belén Marinone Soriano, el 5% de los lectores son muy ávidos (más de cinco libros por mes), otro 20% lee entre 5 y 3 libros y el resto hace una cantidad de lecturas cortas y variadas. En este caso, los libros más leídos en la cuarentena son Nuestra parte de noche , de Enriquez; La niña de la bolsa , de Florencia Etcheves ; 1917 y Confesión , de Martín Kohan; Todos los cuentos , de Raymond Carver; Paulina cocina en 30 minutos ; Anagramas , de Lorrie Moore ; Animal oscuro: Bruna Husky , de Rosa Montero; La cucaracha , de Ian McEwan; Curame , de Lorena Pronsky, y Diario del año de la peste , de Daniel Defoe. Hay demanda de textos exclusivos y de lectura breve, firmados por dos grandes del pensamiento argentino: José Emilio Burucúa ( ¿Civilización o civilizaciones? ) y Esther Díaz ( Lo estético es político ).

Nuevos hábitos

En la encuesta realizada por el portal español Dosdoce entre marzo y mayo participaron más de tres mil lectores de Hispanoamérica que respondieron acerca de sus hábitos de lectura digital. Según los resultados, el 33% de los lectores se suscribió a plataformas de ebooks y audiolibros durante la cuarentena . De ese número, el 62% afirmó que seguirá utilizándolas tras el "desconfinamiento", un 23% aún no lo decidió y un 15% aseguró que no lo hará.

Aunque el crecimiento de usuarios ha sido enorme durante la cuarentena, desde el portal que dirige Javier Celaya se informa que dos tercios de los lectores aún no utiliza las plataformas de ebooks y audiolibros. Más de un 30% de los encuestados no las conoce o no sabe bien cómo funcionan. Esta falta de conocimiento es mayor en Chile y Colombia, similar a la media en España y México, y bastante menor en la Argentina y Perú.

Aquello que más valoran los usuarios es la amplitud de los catálogos (46,5%), las facilidades de acceso en cualquier momento y lugar (33,5%) y la posibilidad de disfrutar la lectura desde varios dispositivos (23,5%). En cuanto el precio, no parece ser un factor relevante a la hora de decidir si utilizarlas o no.