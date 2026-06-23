Por la escasa cantidad de inscriptos, se prorrogó el Salón Nacional de Artes Visuales

Por la escasa cantidad de inscriptos a la convocatoria de la 113ª edición del Salón Nacional de Artes Visuales (SNAV), que lleva adelante el Palais de Glace, la Secretaría de Cultura prorrogó el plazo de inscripción: ahora cierra el próximo 28. En 63 premios de diez categorías, se repatirá la módica suma de $ 19.340.000 (el Premio Adquisición que concede más dinero, “Presidencia de la Nación”, alcanza apenas los $ 4.130.000). Las autoridades de Cultura, sin embargo, achacan la escasez de inscriptos a la falta de difusión del histórico certamen.

Este año habrá una doble premiación: el premio SNAV, que contempla la entrega de seis premios adquisición de las mejores obras del conjunto de categorías, y el Premio Nacional a la Trayectoria Artística. En el caso del premio SNAV, tres corresponden a 2026 y tres a 2024; las seis obras pasarán integrar la colección del Palais de Glace. Por otro lado, se entregarán 57 premios no adquisición, veintisiete por las nueve categorías de 2024 y treinta por las diez categorías de 2026, debido a la reciente incorporación de Diseño en 2025.

Los premios que entrega el Salón Nacional no resultan muy tentadores para los artistas Diana B. Hoffmann

En esta ocasión se entregarán dos premios adquisición “Presidencia de la Nación” a la primeras dos mejores obras, por $ 4.130.000 cada una; dos a la segunda mejor obra, por $ 2.360.000 cada una, y dos a la tercera mejor obra, por $ 1.770.000 cada una.

Además, habrá diecinueve premios no adquisición a la primera mejor obra de cada categoría, por $ 1.180.000 cada una; otros diecinueve a la segunda mejor obra de cada categoría, por $ 940.000 cada una, y diecinueve a la tercera mejor obra de cada categoría, por la irrisoria suma de $ 700.000 cada una.

“El Salón Nacional de Artes Visuales es patrimonio vivo de la cultura argentina -dijo el secretario de Cultura Leonardo Cifelli-. Esta edición tiene un valor especial porque repara una discontinuidad, recuperando la edición que no pudo realizarse en 2024, al mismo tiempo que fortalece un sistema de reconocimiento basado en el mérito, la transparencia y una mirada federal”.

El SNAV es el certamen más antiguo del país: se celebra ininterrumpidamente desde 1911. Esta edición contempla las categorías Pintura, Dibujo, Escultura, Artes del Fuego, Diseño, Fotografía, Gráfica, Instalaciones y Medios Alternativos, Textil y Espacio no Disciplinario.

En el caso del Premio Nacional a la Trayectoria Artística, que también se duplica, se galardonará a dieciséis artistas argentinos, nativos o naturalizados mayores de sesenta años. Quienes resulten premiados recibirán una pensión vitalicia equivalente a cinco jubilaciones mínimas y deben ofrecer en donación a la Secretaría de Cultura hasta cinco obras relevantes de su producción, una de las cuales, elegida por el Jurado, pasará a integrar el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes.

El jurado de los premios del SNAV se compone por un jurado regional de preselección, integrado por siete miembros (uno por cada región) elegidos por los artistas que se postulen, y un jurado de selección y premiación, integrado por cinco miembros, dos elegidos por los artistas y tres por la Secretaría de Cultura. Los Premios a la Trayectoria Artística cuentan con un jurado de siete miembros: dos representantes del Museo Nacional de Bellas Artes y cinco designados por la Secretaría de Cultura.

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Lía Jelín, personalidad emérita de la cultura

La bailarina, coreógrafa y directora de teatro Lía Jelín recibió la distinción de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación de manos del secretario de Cultura, el pasado 13, en el Palacio Libertad. Se trata del máximo reconocimiento que otorga el organismo a figuras de trayectoria y aporte a la cultura argentina.

Lía Jelín y Leonardo Cifelli en el Palacio Libertad Argentina.gob.ar

“Con talento, sensibilidad y una curiosidad incansable, construyó una trayectoria extraordinaria que marcó a generaciones de artistas y espectadores. Hoy reconocemos una vida dedicada al arte, pero también una creadora que sigue inspirando y enriqueciendo la escena argentina con la misma pasión de siempre”, dijo Cifelli, acompañado de Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad.

A lo largo de más de seis décadas de trabajo ininterrumpido, Jelín se convirtió en una de las creadoras más respetadas del país, con una obra signada por la innovación, la búsqueda y una mirada propia sobre las artes performáticas.