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Por la visita del Papa, arteba anticipa su feria en La Rural

Se realizará una semana antes de lo que estaba previsto: abrirá al público del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, con dos días previos para invitados especiales

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Tras varias ediciones en el Centro Costa Salguero, arteba regresará a La Rural
Tras varias ediciones en el Centro Costa Salguero, arteba regresará a La RuralFabián Marelli

Por la visita del Papa, arteba anticipó una semana las fechas de su próxima edición en La Rural: la feria de arte abrirá al público del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre -con pre inauguraciones para invitados especiales los días 28 y 29-, de 14 a 21.

"La reprogramación de la fecha original responde a la confirmación de la histórica visita del Sumo Pontífice León XIV a Buenos Aires", anunció la fundación que impulsa la feria desdde hace 35 años
"La reprogramación de la fecha original responde a la confirmación de la histórica visita del Sumo Pontífice León XIV a Buenos Aires", anunció la fundación que impulsa la feria desdde hace 35 añosGregorio Borgia - AP

La reprogramación de la fecha original responde a la confirmación de la histórica visita del Sumo Pontífice León XIV a Buenos Aires, durante los primeros días de noviembre”, anunció hoy en un comunicado la fundación que organiza el encuentro desde hace 35 años. Agregó que se espera que las actividades previstas para su llegada congreguen a más de cientos de miles de personas en los alrededores del Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, lo cual afectará “la circulación y el tránsito vehicular en la zona cercana al predio”.

"La feria mantendrá las condiciones acordadas con las galerías", aclaró la fundación que la organiza
"La feria mantendrá las condiciones acordadas con las galerías", aclaró la fundación que la organizaFabián Marelli

Por otra parte, esta institución sin fines de lucro que trabaja en forma ininterrumpida desde 1991 para lograr “la consolidación de un mercado de arte con proyección internacional” aclaró que “la feria mantendrá intacto su formato y duración, así como la totalidad de su programación, secciones, actividades paralelas y las condiciones acordadas para las galerías participantes”.

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