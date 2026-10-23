Premio Princesa de Asturias: el día que Messi y Borges coincidieron en la boca del rey de España

OVIEDO.— Lionel Messi, el gran protagonista de esta edición de los Premios Princesa de Asturias, no pronunció un discurso en la ceremonia de entrega del galardón, pero la voz de un argentino tuvo su espacio en el evento al ser evocada por el propio rey Felipe VI, quien citó en el final de su discurso a Jorge Luis Borges y lo recordó en el 40º aniversario de su muerte.

La presencia de Messi le brindó a esta edición de los Princesa de Asturias, galardón tan solemne que ha ido perdiendo el interés de la sociedad, una popularidad inusitada. Jamás tantos niños, jóvenes y un público tan amplio se habían mostrado tan interesados en seguir los eventos de la semana en la que todos miran a Oviedo. Solo Messi es capaz de opacar con su sonrisa y su humildad a una personalidad tan carismática como la de Patti Smith, premio de las Artes, quien anoche cantó en la calle, y desde sus entrañas, junto a un coro su himno “People Have the Power”.

Arriba, de izquierda a derecha, la leyenda del fútbol Lionel Messi, los científicos Pascal Mayer, Shankar Balasubramanian y David Klenerman, la CEO de NordGen Lene Krol Andersen y el director Stefan Schmitz; abajo, el historiador Timothy Garton Ash, la astronauta Christina Koch, la poeta y cantante singer Patti Smith, el escritor inglés Julian Barnes y el ministro de Agricultura de Noruega Nils Kristen: todos los premiados posan junto con la princesa Leonor MIGUEL RIOPA - AFP

Esta ceremonia, a diferencia de otras anteriores, no contó con presencia del arco político. España vive un clima político y social convulso. Frente al Teatro Campoamor, del mismo modo que en la céntrica Sol de Madrid, acampaban manifestantes en reclamo de mejoras en las condiciones de vivienda: “Ni casas sin gente. Ni gente sin casas”, rezaba el cartel que los ganadores podían observar a su llegada. A poco más de un mes para las elecciones nacionales, a la ceremonia acudieron pocas personalidades del gobierno, entre ellos, el ministro de Economía y el de Agricultura. El Rey, sin personalizar, destacó en su discurso la necesidad de fortalecer la democracia y quiso cerrar su intervención y la ceremonia con una mención a Borges “argentino y universal”, a quien Madrid rinde desde esta semana homenaje en la capital española: “En cierta ocasión, siendo ya muy anciano, le preguntaron por el oficio de escribir. Y él respondió «escribir es soñar; y uno tiene que tratar de soñar sinceramente»”.

Messi no pronunció discurso, pero se retiró ovacionado con su diploma ANDER GILLENEA - AFP

Messi se suma en esta edición a la lista de argentinos que obtuvieron este premio: Mario Bunge, Les Luthiers y Quino (Comunicación y Humanidades); Raúl Alfonsín (Cooperación Internacional); la bióloga Sandra Díaz (Investigación Científica y Técnica) y Daniel Barenboim (Concordia).

Patti Smith sintetizó en su discurso el clima de esta edición: “Todos los galardonados han contribuido a mejorar el bienestar del mundo y de las personas, son referentes que promueven la alegría, protegen el medioambiente, exploran con audacia, defienden los derechos humanos, incentivan la curiosidad intelectual y constituyen una fuente de orgullo”. Esta vez los nervios no le jugaron una mala pasada —como la ocasión en la que fue a recoger el Premio Nobel de Literatura, en representación de su amigo Bob Dylan, y se olvidó la letra— y cerró su discurso cantando. Siempre acompañada por sus dos hijos, Smith llevó a cabo una agitada agenda de eventos, que incluyó un recital. Muy cansada por su activa participación, canceló esta mañana las entrevistas que había agendado con distintos medios.

Patti Smith anoche cantó en las calles de Asturias y hoy saludó con una sonrisa al recinto que la aplaudió por su premio: "Todos los galardonados han contribuido a mejorar el bienestar del mundo y de las personas", dijo MIGUEL RIOPA - AFP

Julian Barnes, premio de las Letras, pronunció en la ceremonia un discurso centrado en su propia obra literaria que, tal como ha anunciado a principio de año, ha finalizado su producción de ficción. “Las artes pueden dar la impresión de progreso, aunque a menudo expresan versiones nuevas de verdades antiguas”. Dedicó en su intervención elogios a Cervantes y a Velázquez y se refirió a su libro más famoso, El loro de Flaubert, como un acto que quizá, de estar vivo el autor de Madame Bovary, hubiese considerado “una insolencia y una locura”.

Además de Smith y de Barnes, la astronauta estadounidense Cristina Koch, premio de la Concordia, y el historiador británico Timothy Garton Ash, distinguido en la categoría de Ciencias Sociales, pronunciaron sus discursos en la ceremonia en los que, tal como lo había hecho Smith, pusieron su énfasis en el poder de la acción colectiva. Koch, ante la mirada atenta entre lágrimas de su marido, expresó: “Cuando mi tripulación del Artemis II se puso a definir sus valores fundamentales, se adoptó un lema que tenía sus raíces en lo que había aprendido: «Una misión de todos y para todos.»”. Garton Ash, hizo referencia a Messi en su discurso: “¿Acaso es posible hablar en España, en 2026, y en presencia de Lionel Messi, sin mencionar el fútbol? La lección que el fútbol ofrece a Europa es que el éxito requiere tanto del genio individual como de un sofisticado trabajo en equipo".

Las Letras y las Artes bien representadas en el medallero de los Premios Princesa de Asturias, que este 2026 distinguieron a Julian Barnes y Patti Smith MIGUEL RIOPA - AFP

Cabe destacar que en esta edición no ha habido ganadores españoles y solo el Rey y la Princesa pronunciaron sus discursos en castellano. El monarca también hizo alusión a Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta, una ficción que transcurre en una ciudad ficticia que no es otra más que Oviedo. Precisamente Netflix anunció que adaptará el libro en una serie, protagonizada por la actriz Ester Expósito.

Oviedo regresa a la calma después del día más vertiginoso del año y de ser testigo del huracán de popularidad llamado Messi.