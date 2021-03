Preventa récord del libro de Mauricio Macri y debates en el sector editorial

Nuevas voces se suman al debate en torno a Primer tiempo (Planeta), el libro del expresidente Mauricio Macri que, antes de su lanzamiento, generó expectativas, rechazos e ironías. “Me parece muy bien que el libro esté en la calle, que se venda y que los lectores puedan encontrarlo -declaró el presidente de la Cámara Argentina del Libro (CAL), Martín Gremmelspacher, a LA NACION-. Pero las libertades van en doble sentido; el Grupo Planeta, el segundo más grande de la Argentina, ha privilegiado a Mercado Libre por sobre las librerías y a eso se lo consideró una decisión comercial, así que los libreros tienen la libertad de elegir los libros que quieren tener en sus negocios. Creo que se está sobredimensionando el debate”.

Gremmelspacher se refirió también a las palabras del exsecretario de Cultura, Pablo Avelluto, acerca del librero de Hernández e integrante de la CAL, Ecequiel Leder Kremer, al que criticó por opinar de un libro que no conocía. Leder Kremer había dicho a este diario que presumía que el de Macri sería un “libro panfletario” y que, si bien venderían Primer tiempo en Hernández, no lo exhibirían en vidrieras ni lo recomendarían. “En la Argentina ya hubo listas negras de libros y escritores”, había dicho Avelluto. “Siempre hace lo posible por descalificar al gremio y a la CAL -dijo Gremmelspacher al respecto-. Avelluto fue el peor secretario de Cultura de la democracia. Los reyes de la meritocracia, es decir, el partido donde ha trabajado, tienen en sus filas a un fracasado serial, el contrasentido absoluto de sus ideas. Para el sector cultural, el gobierno de Macri fue la peor época que hemos vivido”. Cabe destacar que en 2020, a causa de la pandemia y la prolongada cuarentena, la industria editorial tuvo “un año pésimo”, en palabras del presidente de la CAL.

El fotógrafo Guido Chouela retrató a Macri para la portada de su libro de memorias

Como Avelluto, Gremmelspacher también se expresó sobre el incidente de Kokoro Libros, cuya encargada había invitado a una quema de libros de Beatriz Sarlo por sus denuncias en la Justicia sobre vacunas ofrecidas a contramano de la ética, y en las que involucró a la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, la doctora en Letras Soledad Quereilhac. “Claramente, no lo comparto en absoluto -dijo Gremmelspacher-. Es una locura, pero también lo entiendo como un exabrupto del momento, del que ella se retractó”. La Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines repudió el tuit (borrado) de la cuenta de Kokoro. Trascendió que la librera había recibido amenazas telefónicas, además de un tsunami de críticas en redes sociales.

Las repercusiones en torno al lanzamiento de las memorias de Mauricio Macri en el poder comenzaron esta semana, cuando el expresidente anunció la preventa de su libro en la tienda de Planeta en Mercado Libre. La tirada de 25.000 ejemplares se agotó en poco más de un día y la editorial decidió reimprimir 30.000 ejemplares más. Librerías con vidriera virtual como Cúspide y Tematika, entre otras, imitaron de inmediato a Planeta y ofertaron el libro, que cuesta 1690 pesos, en sus tiendas en Mercado Libre. Desde varias librerías chicas e independientes se señaló que, con esta estrategia comercial, Planeta y el autor se salteaban a las librerías como canales de venta.

A la vez, otros libreros anunciaron que no venderían el libro de Macri por una “decisión curatorial” o por razones ideológicas, algo que no había sucedido en 2019 con Sinceramente (Sudamericana), el best seller de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el otoño de ese año, gráficos, editores y libreros bromeaban con que la expresidenta “había salvado” la industria editorial. Días atrás, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero ironizó en un programa televisivo sobre el lanzamiento del libro del líder de Juntos por el Cambio. “Debe estar para descargar en el Rincón del Vago”, dijo. Sin embargo, existe toda una biblioteca de libros de expresidentes constitucionales de la Argentina, como Memoria política, de Raúl Alfonsín; Mi vida y mi historia política, de Carlos Menem, y Quisiera que me recuerden, de Néstor Kirchner, además de los mencionados.

El autor de "Golden Boys. Vivir en los mercados", Hernán Iglesias Illa, colaboró con el expresidente en la escritura de sus memorias Maximiliano Amena

Ignacio Portela, de la editorial y librería Sudestada, una de las que no venderán el libro de Macri, explicó que, a diferencia de lo que había pasado con Sinceramente, los ejemplares de Primer tiempo se debían pagar en firme (es decir, por anticipado) a la editorial o a las distribuidoras. Desde el funesto 2020, cuando peligró la cadena de pagos en el sector editorial, los grandes grupos (aunque no solo los grandes grupos) evitan dejar libros en consignación. No obstante, en sus cuentas en redes sociales Sudestada fue más allá de las críticas a esta estrategia comercial, que perjudica a las librerías con escaso volumen de ventas, y compartió (por algunas horas) otras razones para no vender el libro. “El país de los Macri es un país para pocos, un modelo que arruinó a miles de comercios y emprendimientos y cooperativas por falta de apoyo, que pensó que con la inédita y millonaria deuda usurera del FMI iba a poder seguir jugando a la política”, se leía en uno de los tuits. Otros colegas aprovecharon el debate en redes sociales para promocionar la venta del libro en sus locales. “Quienes estén interesados en el libro Primer tiempo de Mauricio Macri y estén cerca de nuestro local en Palermo me pueden escribir x acá y les reservo uno”, informó la gerenta de la sede de Palermo de la cadena Yenny en Twitter.

Hola! Quienes estén interesados en el libro "Primer tiempo" de Mauricio Macri y estén cerca de nuestro local en Palermo me pueden escribir x acá y les reservo uno. pic.twitter.com/4VUcOp35T7 — 💥Lady Caroline Maximoff💥 (@ladycaroline_81) March 11, 2021

Para muchos, esta polémica no hizo más que acrecentar el interés en el libro de Macri. Según contó Hernán Iglesias Illia a este diario, para la escritura de sus memorias el expresidente había usado sus notas de voz, que grabó desde 2017 hasta el final de su mandato, luego de cada jornada. Otro exfuncionario del gobierno de Cambiemos, Hernán Lombardi, anticipó que en su libro el expresidente vaticina que, en 2023, llegará el “fin de los gobiernos populistas en la Argentina”. Sin duda, una vez que se haga público el contenido de Primer tiempo, surgirán nuevas polémicas. Los ejemplares llegarán a las librerías el próximo miércoles.