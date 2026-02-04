LA NACION

Primavera

Una gran reunión de devotos hindúes se ve en Basant Panchami, el día que marca la llegada de la primavera, en la confluencia de los ríos Ganges y Yamuna durante la feria anual de Magh Mela en Prayagraj, India, el viernes 23 de enero de 2026. (Foto AP/Rajesh Kumar Singh, Archivo)
Prayagraj, India.- Esta vista cenital de una agrupación azarosa de embarcaciones se da en la confluencia de los ríos Ganges y Yamuna, donde entre fines de enero y principios de febrero se comienza a festejar la transición del invierno hacia la primavera. Se trata del festival Basant Panchami, dedicado a la diosa hindú del agua Saraswati Mata, que es también la diosa del conocimiento, del habla y del aprendizaje. Esta asociación entre el advenimiento de la primavera y la adquisición del conocimiento no parece caprichosa. Si la primavera representa el cambio, el despertar de las fuerzas de la naturaleza, es válido asociarlo con el despertar del saber que depara el aprendizaje, como un florecimiento de nuevas ideas y posibilidades, que propician el redescubrimiento del mundo. En esa disposición azarosa de coloridos botes, como pétalos alrededor de distintos tallos, también vemos una metáfora de estas ideas.

