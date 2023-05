Princesa de Asturias de las Letras para Haruki Murakami, gran corredor de fondo de la literatura contemporánea

escuchar

MADRID.-El escritor japonés Haruki Murakami, eterno candidato al Premio Nobel, ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. El jurado destacó “su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora”. El premio está dotado de 50 mil euros y coincide con el regreso del autor a las librerías: se acaba de publicar en japonés La ciudad y sus murallas inciertas, una novela de 1200 páginas.

Haruki Murakami (Kioto, 1949) fue distinguido con el prestigioso Princesa de Asturias que se entrega en octubre en Oviedo, España. “La singularidad de su literatura, su alcance universal, su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora que ha sabido expresar algunos de los grandes temas y conflictos de nuestro tiempo: la soledad, la incertidumbre existencial, la deshumanización de las grandes ciudades, el terrorismo, pero también el cuidado del propio cuerpo o la propia reflexión del quehacer creativo. Su voz expresada en diferentes géneros ha llegado a generaciones muy distintas. Haruki Murakami es un gran corredor de fondo de de la literatura contemporánea”, expresa el fallo que leyó el jurado.

#ÚLTIMAHORA: Haruki Murakami ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023.#PremiosPrincesadeAsturias@harukimurakami_ pic.twitter.com/5ZKAlJUF14 — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) May 24, 2023

El autor reparte sus días entre Japón, Hawai, donde tiene una casa, y sus estancias en la Universidad de Harvard. En 2015 decía en una entrevista en LA NACION: “Escribo cosas raras, muy raras. Pero soy una persona muy realista. No creo en nada New Age: el horóscopo, el tarot, los sueños. Solo hago ejercicio físico, como sano, escucho música y trabajo. Sin embargo, cuanto más serio me vuelvo en la vida real, más extrañas son las cosas que escribo. Por eso uno de mis escritores favoritos es Manuel Puig, con esa imaginación tan libre. Encuentro un punto en común muy fuerte entre su literatura y la mía”.

Murakami estudió en la universidad privada de Waseda, en Tokio, a la que le donó parte de su archivo, la colección completa de su obra y de las traducciones que realizó de otros autores, como J.D. Salinger, Raymond Carver, Francis Scott Fitzgerald y John Irving. Antes de dedicarse por completo a la escritura abrió un bar de jazz llamado Peter Cat.

El jurado del Premio Princesa de Asturias destacó la pluralidad de géneros que aborda su extensa obra, publicada en español por Tusquets. Novelista, escribió Tokio blues, Kakfa en la orilla, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, Al sur de la frontera, al oeste del Sol, La muerte del comendador y 1Q84, entre otros. También es un brillante cuentista: El elefante desaparece, Sauce ciego, mujer dormida, Después del terremoto y Hombres sin mujeres son algunos títulos. A este último pertenece el relato adaptado al cine con el título Drive My Car, producción que obtuvo el Oscar a la mejor película internacional en 2022, dirigida por Ryusuke Hamaguchi. También fue llevado al cine su cuento “Quemas graneros” como Burning, dirigida por Lee Chang-dong. Además, Murakami ha explorado el ensayo, en De qué hablo cuando hablo de correr y De qué hablo cuando hablo de escribir, y la crónica en un libro quizá no tan conocido donde indaga en las causas y consecuencias del atentado terrorista ocurrido en el metro de Japón Underground (en este trabajo entrevista a más de 60 víctimas del ataque con gas sarín perpetuado por una secta religiosa en 1995). Melómano confeso, de sus conversaciones con el director de orquesta Seiji Ozawa, antiguo director de la Boston Symphony Orchestra, surgió el fabuloso Música, solo música.

Haruki Murakami le contaba a la LA NACION en 2015 que uno de sus autores favoritos en Manuel Puig

Cada año, en vísperas del anuncio del Premio Nobel de Literatura, los lectores de Murakami comienzan a agitar en las redes sociales y en otros ámbitos el deseo que obtenga el galardón. En 2018, cuando se suspendió la entrega que realiza la Academia Sueca envuelta en un escándalo de abuso sexual, se organizó un “Nobel alternativo” y su nombre sonó aquella vez con gran estruendo, pero el autor pidió por favor que retirasen su nombre de los candidatos: Agradeció la consideración, pero pidió distanciarse de la atención mediática. Ha obtenido el Franz Kafka (2006), el Jerusalén (2009) y el Hans Christian Andersen de Literatura (2016), entre otros.

Reacio a dar entrevistas, en ellas revela alguna de sus facetas menos conocidas, por ejemplo, confesaba a The New York Times que le gusta planchar. Runner, Murakami es aficionado a las maratones, y aunque sus personajes a menudo sufren por amor, el autor lleva una apacible vida junto a su esposa Yoko, su leal compañera desde hace medio siglo: “No leo las reseñas que publican de mis libros. Muchos escritores dicen eso y es mentira, pero no estoy mintiendo. Mi esposa lee todas y cada una, aunque solo lee en voz alta las que son malas. Dice que tengo que aceptar esas malas reseñas. Pero las buenas, olvídalo”.

Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, presidió el jurado, integrado también por el anterior ganador de este premio, el dramaturgo Juan Mayorga, los escritores Juan Villoro y Leonardo Padura Fuente, y personalidades del arte, el periodismo y las Letras como Sergio Vila-Sanjuán Robert, Xosé Ballesteros Rey, Blanca Berasátegui Garaizábal, Anna Caballé Masforroll, Gonzalo Celorio Blasco, Jesús García Calero, José Luis García Delgado, Pablo Gil Cuevas, Francisco Goyanes Martínez, Lola Larumbe, Carmen Millán Grajales, el actor José María Pou Serra, Fernando Rodríguez Lafuente, Ana Santos Aramburo -, Jaime Siles Ruiz y Anne-Hélène Suárez Girard. El día de ayer se realizaron las primeras deliberaciones presenciales en Oviedo y hoy continuaron hasta el mediodía español. Fue el encargado de leer el fallo del premio en el que se analizaron 37 candidaturas de 17 nacionalidades. Uno de los nombres que trascendió que estaba en este listado era el del recientemente fallecido Martin Amis.

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró – símbolo representativo del galardón−, un diploma acreditativo, una insignia y 50 mil euros. El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se realizará en octubre en Oviedo una gala presidida por Sus Majestades los Reyes de España, acompañados por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía.