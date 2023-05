Una novela sobre el Alzheimer gana el prestigioso premio Booker Internacional

escuchar

El autor búlgaro Georgi Gospodinov fue distinguido hoy con el prestigioso International Booker Prize, el galardón a la mejor ficción escrita en un idioma diferente al inglés y traducida a la lengua de Shakespeare. En su novela Time Shelter el escritor y columnista político ambienta la trama en una clínica que propone un novedoso tratamiento para el Alzheimer.

Georgi Gospodinov (1968) se convirtió en el primer autor búlgaro en recibir el International Booker Prize, un premio que comparte con su traductora Angela Rodel. Desde Londres, acompañado por su esposa y su hija, destacó: “Esta novela explora la memoria y la nostalgia. Es personal y política a la vez. En estos tiempos de guerra, los escritores tienen que escribir sobre aquellos que sufren”. En la novela, el narrador, Gaustine, está perdiendo la memoria, como también lo están haciendo otros personajes. Time Shelter explora el Alzheimer, pero indaga en la memoria en un sentido amplio y colectivo. Gospodinov se inspiró en La montaña mágica, de Thomas Mann, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, poemas de W.H. Auden, e incluso en canciones populares como “Hotel California”, de Eagles, y también en composiciones de The Doors.

La traductora Angela Rodel se reparte en partes iguales el premio de 50 mil libras que otorga el Booker Prize con el escritor búlgaro Georgi Gospodinov, por el libro "Time Shelter" Kirsty Wigglesworth - AP

Time Shelter fue publicada en búlgaron en 2020. Gospodinov tuvo por primera vez la idea para esta novela hace 15 años, pero algunos hechos dispararon las ansias de escribirla. “Mi impulso para escribir este libro vino de la sensación de que algo había salido mal en los mecanismos del tiempo. Podrías captar el aroma de la ansiedad colgando en el aire, podrías tocarlo con el dedo. Después de 2016 parecía que estábamos viviendo en otro mundo y en otro tiempo. Me provocó la desintegración del mundo con la invasión del populismo y la carta del «pasado brillante» que jugaron los Estados Unidos y Europa. El Brexit también fue un detonante (...) Y es por eso que quería contar esta historia sobre los «referendums sobre el pasado”, realizados por todos los países europeos. ¿Cómo se vive con un déficit de significado y futuro? ¿Qué hacemos cuando la pandemia del pasado nos envuelve?», explicó Gospodinov.

El galardón está dotado con 50 mil libras esterlinas (unos 62 mil dólares) que se reparten entre el autor y su traductor. Se reconoce así a la mejor ficción que haya sido escrita en un idioma diferente al inglés y que se haya publicado en el último año en Irlanda o en el Reino Unido.

Competían por este premio la mexicana Guadalupe Nettel, con La hija única (Still Born) con traducción de Rosalind Harvey; la española Eva Baltasar, con Boulder [es el mismo título en catalán y en inglés]; la ganadora del Premio Nobel alternativo Maryse Condé, con The Gospel According to the New World, traducido por su marido Richard Philcox; el marfileño GauZ’, con Standing Heavy; y el surcoreano Cheon Myeong-kwan, con Whale. A los finalistas les otorgan de 5 mil libras esterlinas que se reparten con su traductor.

Geetanjali Shree fue distinguida en la última edición por su novela Tomb of Sand, traducida por Daisy Rockwell. Las autoras argentinas han tenido un espacio destacado en los últimos años en la contienda por este prestigioso galardón. Claudia Piñeiro fue finalista en 2022 con Elena sabe e inmediatamente antes Mariana Enriquez, con Los peligros de fumar en la cama. Samanta Schweblin también compitió varias veces por el premio: en 2018, con Pájaros en la boca; y en 2017, con Distancia de rescate. También Gabriela Cabezón Cámara, con Las aventuras de la China Iron, y Ariana Harwicz, con Matate, amor, integraron la lista del Booker.

En esta edición el jurado está presidido por la novelista Leïla Slimani, Uilleam Blacker, traductor británico del ucraniano a su lengua; el autor malayo Tan Twan Eng; Parul Sehgal, crítica de The New Yorker; y Frederick Studemann, editor literario de The Financial Times. La Fundación Booker distingue a una título concreto desde 2016 [previamente, y desde 1969, se lo entregaba a un autor por el conjunto de su obra]. El premio primero anuncia en marzo a 13 finalistas –longlist– y luego, a partir de esa selección, en abril se anuncia una –shortlist– con 6 candidatos. “Creo que puedo hablar por el jurado y decir que estoy orgullosa. Creo que es una lista muy cool y sexy. Queríamos que cada libro se sintiera como un asombro y que se sostuviera por sí solo. Todos estos libros son audaces, subversivos, muy perversos”, afirmó Slimani poco antes de conocerse el fallo y destacó la diversidad de las historias finalistas.

“La novela ganadora pone el foco en lo individual, pero también en lo colectivo”, dijo antes de anunciar el nombre de Gospodinov. En castellano Gospodinov ha publicado Una novela natural (Saymon) y Física de la tristeza (Fulgencio Pimentel), con una traducción de María Vútova y Andrés Barba.