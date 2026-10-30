¿Qué libros lee Carrie White en la serie de Amazon basada en la historia de Stephen King?

En Carrie, la serie de Amazon Prime Video de Mike Flanagan e inspirada en la famosa novela homónina de Stephen King, de 1974, el personaje de la adolescente Carrieta White (Summer H. Howell) es, además de una poderosa piroquinética, una lectora ávida. Desde la infancia, cuando gracias a Stella (Naika Touissant), una joven vecina, descubre que existen otros libros además de la Biblia, comienza a leer los que ella le presta. Su favorito, como el de muchos lectores juveniles, es El cazador oculto, de J. D. Salinger.

Algunos de los libros que Carrie lee en la serie -esta transcurre en la época contemporánea, donde los celulares y las redes sociales se convierten en instrumentos de “tortura” (con el acoso en línea y el bullying)- fueron publicados después del lanzamiento de la novela de King. En la red social Threads, el autor definió la serie como “brillante” al postear: “Lo que dice sobre las redes sociales es impactante y cierto”.

Como Carrie, muchos adolescentes se fascinaron con "El cuento de la criada", "El cazador oculto" y "Anne la de los Tejados Verdes"

Al ser obligada a asistir a la escuela luego de la muerte de su padre (Talmoh Penikett), y tras años de ser educada en soledad, por su madre (Samantha Sloyan), la chica se maravilla cuando el consejero la lleva a la biblioteca escolar. En el mismo episodio, mientras hojea las páginas de un manual ilustrado de telequinesis, a su lado se ven ejemplares de la autobiografía de Maya Angelou (Sé por qué canta el pájaro enjaulado), un clásico de Margaret Atwood (El cuento de la criada), La última noche en el Club del Telégrafo, de Malinda Lo; Alguien voló sobre el nido del cuco, de ken Kessey (llevada al cine como Atrapado sin salida), y la primera novela de John Green, Buscando a Alaska. La “constelación literaria” orbita en sintonía con la sensibilidad de la protagonista de la serie.

Algunos de los libros que Carrie lee en la escuela Ewen fueron publicados después de la novela de Stephen King

Otros libros recomendados por Carrie son Frankenstein, de Mary Shelley; Orgullo y prejuicio, de Jane Austen; Crónicas marcianas, de Ray Bradbury, y la premiada novela de fantasía Una arruga en el tiempo, de Madeleine L’Engle.

En escenas de los primeros capítulos de la serie, mientras Carrie trata, sin éxito, de que sus compañeras “entren en tema” y le cuenten cuáles son sus personajes literarios favoritos, se consuela cuando el director de la escuela secundaria Thomas Ewen (Matthew Lillard) advierte que la chica usa frases de las novelas que leyó en la infancia, entre ellas, Anne la de Tejados Verdes, clásico infantil y juvenil de Lucy Maud Montgomery.