Qué pasó con el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano

El teniente coronel retirado e historiador Claudio Morales Gorleri fue removido de su cargo como presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano (INS). La decisión, comunicada por la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, implica la transformación del INS en el Museo Nacional Sanmartiniano (MNS). El hecho se produce a pocos días del 175° aniversario de la muerte del General José de San Martín.

Por qué Morales Gorleri fue desplazado de su cargo en el Instituto Sanmartiniano

El teniente coronel retirado e historiador Claudio Morales Gorleri, quien había sido designado como presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano (INS) por la gestión actual, fue notificado de su despido a través de WhatsApp. La subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, le comunicó que la ley de creación del INS “había quedado sin efecto” y que el instituto se transformaría en el Museo Nacional Sanmartiniano (MNS), con la designación de un nuevo director.

El presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Claudio Morales Gorleri fue removido Presidencia / Cultura

Morales Gorleri expresó su desconcierto ante la medida. En diálogo con LA NACION señaló que su cargo era ad honórem, al igual que el de los veintiséis académicos del instituto, y manifestó: “No lo puedo entender. Yo estaba ad honórem en el cargo, igual que los veintiséis académicos, y el nuevo director tendrá un sueldo, ¿cuál es el achique del Estado?“.

Fuentes de la Secretaría de Cultura indicaron que la transformación del INS en museo era un hecho conocido y que a todos los directores de institutos de investigación histórica se les ofreció continuar como asesores ad honórem especializados. Sin embargo, no se especificó la situación de los institutos sanmartinianos en el exterior.

La transformación del Instituto Nacional Sanmartiniano en museo

El Gobierno no pudo disolver el INS por decreto, como sí lo hizo con otros institutos de investigación histórica con los decretos 345 y 346, debido a que su creación fue refrendada por la ley 14.467 en 1958. Ante esta imposibilidad, se optó por convertirlo en museo. Una suerte similar correrá el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón.

Entre los principales objetivos del INS se encontraban la investigación histórica y la difusión del pensamiento del Libertador San Martín. El doctor José Pacífico Otero, fundador y primer presidente del INS, también fue el creador del Instituto Sanmartiniano del Perú.

Claudio Morales Gorleri

Morales Gorleri lamentó la decisión y señaló a LA NACION: “Lo van a convertir en museo. El Instituto tiene una impronta educativa y de investigación histórica; un museo la tiene de exposición, si bien se ha flexibilizado mucho esa idea. Ayer finalizó la primera parte de la Diplomatura Virtual Sanmartiniana gratuita, con nueve mil inscriptos, dos exámenes en los que aprobaron tres mil, con 180.000 vistas. Hecha sin un peso, con los académicos como profesores y en la plataforma de YouTube, donde están todas las diplomaturas”.

Desde el área de Cultura informaron que el director del MNS será designado de inmediato, aunque no a través de un concurso, ya que “no entra en la primera etapa de los llamados a concurso”. El nombre del director provisorio aún no se conoce.

Morales Gorleri manifestó su descontento con esta medida Presidencia / Cultura

Además, Morales Gorleri manifestó su preocupación por el futuro de los eventos organizados por el INS, como la exposición que se inauguraría el 11 de agosto en colaboración con el Instituto Sanmartiniano británico, señalando que “Su presidente llega hoy con materiales y, lo más importante, con noticias de investigación acerca de diecinueve documentos inéditos de San Martín de la colección Fife de la Universidad de Aberdeen en Escocia.

“¿Qué pasará con los actos del 17 en la Catedral y en Plaza San Martín? Los historiadores, a través del Instituto, cumplimos nuestro mandato de hacer conocer la historia a las futuras generaciones. Demás está decir que mi cargo es ad honórem lo mismo que los veintiséis académicos“, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.