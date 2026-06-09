Robin Sharma, experto en desarrollo personal: “Es asombroso cómo personas potencialmente brillantes se dedican a cosas mediocres; jamás recuperarán ese tiempo”

Robin Sharma, experto en desarrollo personal, conferencista y autor de bestsellers como El monje que vendió su Ferrari, profundizó en la gestión del tiempo y la optimización del talento individual. Según su análisis, una porción significativa de la población con capacidades destacadas desaprovecha sus facultades en tareas que carecen de impacto real.

En este marco, el especialista sostuvo: “Es asombroso cómo personas potencialmente brillantes se dedican a cosas extrañas y mediocres. Están desperdiciando su potencial. Están malgastando las mejores horas de sus mejores días en actividades triviales. ¡Jamás recuperarás ese tiempo!”.

Esta perspectiva sobre la administración de la energía y los recursos personales no busca promover un esquema de agotamiento laboral, sino en la capacidad de discernir cuáles son las labores que realmente aportan valor, protegiendo así los momentos más productivos de la jornada.

“Es un cliché, lo entiendo, pero sé de esas personas excepcionales que protegen su tiempo. Y eso no significa que tengas que matarte trabajando”, destacó.

El autor, quien publicó numerosos libros sobre liderazgo y eficiencia, insistió en que el concepto de éxito profesional debe trascender la acumulación mecánica de horas de trabajo.

En este sentido, el experto resaltó que el bienestar integral es un componente necesario para el alto rendimiento: “Durante 25 años, en mis libros, he dicho: no te mates trabajando”. Esta filosofía de vida cobra un papel central en su obra más reciente, titulada La riqueza que el dinero no puede comprar, donde propone una redefinición de los activos personales y financieros.

Al abordar el equilibrio entre los ingresos económicos y la satisfacción personal, Sharma aclaró que su nueva obra no ignora el factor material, sino que busca integrarlo dentro de una estructura mucho más amplia. “Y sí, incluye ganar dinero”, concluyó el experto al explicar el propósito de su reciente publicación para dejar en claro que el éxito financiero es solo una parte integrante de un concepto mayor de riqueza que no se limita exclusivamente al plano monetario.