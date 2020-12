¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? 7 libros para buscar en la primera feria del libro presencial de la pandemia

La biblioteca porteña Parque de la Estación es la sede de la feria de librerías y editoriales biblioteca

Este fin de semana coinciden algunas actividades virtuales interesantes para compartir con los chicos con la primera feria del libro presencial que se hace en Buenos Aires desde el inicio de la cuarentena. En Felba (hasta el martes 8, de 12 a 19, en la biblioteca pública Parque de la Estación, ubicada en el barrio de Abasto) habrá puestos de más de cuarenta librerías y editoriales; entre ellas, Gerbera, Ojoreja, Albatros, Librería del Fondo Arnaldo Orfila Reynal, Siglo XXI, Ediciones de la Flor, Sudestada, Infancias libres, El libro de arena, AZ, Asunto Impreso, Colihue y Corregidor. Además de venta de libros para todas las edades, habrá charlas que se pueden seguir por las redes sociales del Ministerio de Cultura de la Ciudad, el sitio web de Fundación El Libro y sus redes.

Entre las novedades y las propuestas para ir pensando en los regalos de Navidad están los libros del catálogo de AZ que vienen con papeles dibujados por autores e ilustradores como Brocha, Gaby Thiery y Jó Rivadulla y señaladores con códigos QR para escuchar los cuentos narrados. Hoy incluimos uno de los que más nos gustan.

Bugo, el suplente, de Gaby Thiery (AZ). Este cuento ilustrado narra la historia de Bugo, un pájaro al que le toca reemplazar al encargado de dar la hora en un reloj cucú. Al principio le cuesta: se olvida de salir a cantar, se siente solo adentro de la casita de madera. Pero Bugo se lo propone y logra el objetivo justo cuando el pájaro “oficial” vuelve de sus vacaciones. Entonces, Bugo debe aprender a vivir (de nuevo) afuera del cucú. Sencillo, con dibujos muy expresivos, es un relato tierno para compartir antes de dormir.

Ideal para regalar, los libros del catálogo de AZ vienen con papeles y señaladores ilustrados por sus autores

Otros recomendados para no dejar pasar

Mi mundo, de Angélica Pinochet y María José Olavarría (Gerbera). “En mi mundo, todo es perfecto, son otros los que no entienden mi juego. Cuando les hablo parece que nunca oyen lo que les cuento”. Así empieza el conmovedor relato en primera persona del protagonista de este libro impreso con tipografía amigable para lectores con dificultades como la dislexia. A lo largo de la historia, el chico va contando lo que siente, lo que piensa, lo que le pasa cuando alguien se acerca demasiado o habla muy alto. También, la paz y tranquilidad que le da la presencia de su madre. Las ilustraciones coloridas juegan con las palabras y los sentidos.

Pensé que se trataba de cieguitos, por El Niño Rodríguez (La Marca Editora). Un libro álbum de la colección Rock, que también incluye Canción de Alicia en el país, de Charly García, ilustrada por Gonzalo Gayoso; El anillo del capitán Beto, por Istvansch; y Mariposa Tecknicolor, de Fito Páez, por Eva Mastrogiulio, entre otros títulos para leer y cantar con los chicos. En este caso, la famosa canción de Pipo Cipollatti, de la época de Los Twist, en manos de El Niño Rodríguez adquiere un estilo visual psicodélico pero que resulta, a la vez, muy realista: en especial, la recreación del Falcon verde y de los hombres trajeados con anteojos que parecen cieguitos.

Canciones para ilustrar

Mereces lo que sueñas, de CinWololo (Sudestada). Seguimos con los libros que rinden homenaje al rock nacional. De todos los álbumes para pintar (hay de todo, ya lo sabrán) este se destaca porque la autora e ilustradora ofrece frases de temas conocidos que, sacadas del contexto musical y acompañadas por una imagen en blanco para colorear, resuena como un proverbio o refrán. “Si no hay amor que no haya nada entonces” (Indio Solari), “Muchacha piel de rayón no corras más, tu tiempo es hoy” (Spinetta), “Nace una flor, todos los días sale el sol” (Charly García), “Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir” (Fito Páez y Fabiana Cantilo) son algunas frases que los lectores encontrarán al pasar las páginas. Presten atención al “instructivo” del inicio: allí cuentan que las hojas se pueden cortar para regalar canciones ilustradas.

Fiesta de la Lectura

Hoy, durante todo el día, Malba organiza una edición digital de la Fiesta de la Lectura que suele tener como sede el museo de la avenida Figueroa Alcorta. Esta vez habrá que escuchar las charlas y participar de los talleres a través de la plataforma Zoom y de YouTube.

Además del taller de ilustración en proceso “Papeles fútiles”, que dictará Diego Bianki a partir de las 10.30, hay otras dos propuestas para compartir con los chicos. A las 11, “Vaivén de recuerdos”, un taller de lectura y creación dictado por Greta Gamondes, en el que trabajarán con poemas, fragmentos y álbumes ilustrados de Eduardo Abel Giménez, Roberta Iannamico y Mónica Gutiérrez Serna, entre otros autores. El encuentro se realizará vía Zoom (hay que inscribirse previamente en informes@malba.org.ar) y está recomendado para participantes de 7 a 12 años.

A las 14, Iris Rivera y Claudia Degliuomini, autora e ilustradora de Lo que escuchó un pajarito, narrarán el cuento a dos voces y darán consignas creativas para que los chicos de hasta 8 años inventen sus propios personajes. Para los que conocen este libro encantador, va nuestra recomendación:

Lo que escuchó un pajarito, de Iris Rivera (Edelvives). “Este era un pajarito/ de los que escuchan llover/ de los que escuchan el aire/ y la salida del sol”. Así comienza este precioso álbum ilustrado por Claudia Degliuomini, que presenta el vuelo de un pequeño pájaro. En su camino, va recolectando fragmentos de canciones populares como “Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan….” y “La farolera tropezó”, entre muchas otras. Pero llega un día en que le dan ganas de cantar. Y ahí nomás se pone a tararear lo que escuchaba en sus vuelos. Claro que, como se le confunden las estrofas, el pajarito crea sus propias canciones. Recomendado para jugar con las palabras y las rimas.

"Lo que escuchó un pajarito"

Algunas novedades imperdibles de fin de año

La noche escondida, de María José de Telleria (Periplo). “¿Cuándo llega la noche?”, pregunta y se pregunta la voz del narrador de este álbum poético ilustrado que gira alrededor de una promesa, un deseo o una visita que llegará junto con la noche. Pero la noche no llega o, al menos, eso le parece al personaje central que sale a buscarla con linterna y todo. En el camino encuentra zorros, liebres, búhos, estrellas. Tranquilos, la noche llega. Solo hay que esperarla con paciencia.

Ahora jugamos a que somos monos, de Barbro Lindgren (Niño). “Ahora jugamos a que somos monos. Yo soy el papá mono y tú eres el bebé mono”. La autora sueca, ganadora del prestigioso premio literario Astrid Lindgren en 2014 y que actualmente tiene 83 años, invita a los lectores a jugar de la mano de dos personajes (que podrían ser un hermano mayor y otro menor, primos o amigos). Como todos los chicos, ellos imaginan escenas, recrean acciones, inventan contrincantes, se pelean, se desafían, se divierten. Un libro simple y con sentido del humor publicado originalmente en 1971 y rescatado ahora en español por Niño Editor.

