¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Cómics, cuentos y poemas para acompañar la vuelta a clases

En estos tiempos tan peculiares, cuando algunos chicos ya volvieron a la escuela después de un año sin clases presenciales y otros se preparan para volver en los próximos días, seleccionamos siete libros ideales para compartir en casa. Además, en el bonus track, un ciclo gratuito de talleres de arte para participantes de 6 a 12 años. Pasen y lean.

Empezó el regreso a las aulas después de un año sin clases presenciales Sol Badgen / Alejandro Blanc

¡Ya vienen!, de Sylvie Neeman y Albertine Zullo (Limonero). Editado antes de la pandemia y creado en un contexto de “vieja normalidad”, ¡Ya vienen! está narrado desde el punto de vista de una docente para quien la vuelta a clases resulta tan “terrible” como para los alumnos. Leído ahora parece tener otro sentido, pero el humor es atemporal. Ya desde la tapa, el libro anuncia que están por aparecer unos monstruos de colores. ¿Quiénes son? ¿Por qué les teme la narradora? “¿Tendrán larguísimos brazos cubiertos de pelos verdes?”, se pregunta la mujer con espanto. “¿Me harán preguntas? ¿Y si no sé las respuestas?” En cada doble página, la autora y la ilustradora van dando pistas sobre la “amenaza” latente. Es ideal para lectores de todas las edades que estén por volver al cole. También, claro, para madres, padres, maestros y maestras, con sensaciones encontradas e incertidumbre por el regreso a las aulas cuando el coronavirus todavía sigue firme.

Ilustración de Albertine para ¡Ya vienen!, de Sylvie Neeman, publicado por Limonero antes de la pandemia

Poemas en ronda (Edebé). Liliana Cinetto, Cecilia Pisos, Adela Basch, Julia Chaktoura y Fabián Sevilla son algunos de los autores reunidos en esta antología poética para la infancia ilustrada por Leicia Gotlibowski. En esta fantástica ronda hay poemas dedicados a las frutas y las verduras (con el humor y la rima que caracteriza a Basch), a los chaparrones (en una milonga de Oche Califa), a la comida casera (“Puchero de loro”, de Chaktoura), a las flores, al horizonte pampeano, a la luna y hasta a un gato llamado Bicabornato fanático del pastel de papa. En el poema visual “Pentagrama”, Cinetto hace música con las notas y el silencio y en “Instrucciones para dormir a una ballena”, le recomienda a los lectores que no intenten hacerle upa y que le canten “con voz de sal y de arena”. Me fascinaron, además, los divertidos limericks “de aquí y de allá” que ofrece Cinetto y los caligramas de Gotlibowski. Para cerrar les dejo una cita de “¿Cómo me irá en la escuela?”, de Basch, para tentar a los chicos a sumergirse en la poesía: “¿Sobre mi papel rayado/ bailarán/ tigres pintarrajeados?”.

El Club de los 3, de Luciano Saracino y Dante Ginevra (Riderchail). Una nueva serie de misterios y aventuras protagonizada por tres primos que viven en el pueblito Arroyo Dorado y tienen características especiales que los vuelven, por momentos, súper poderosos. Los tres títulos que inician la colección (Tras los caminos de la libertad, Tras los caminos de la fraternidad y Tras los caminos de la igualdad) tienen la particularidad de combinar intrigas, humor, valores e información histórica y están narrados con humor y cierta dosis de delirio. Además, por momentos, el texto se interrumpe para continuar con escenas dibujadas y lenguaje de historieta. Estoy segura que los chicos y las chicas de 9, 10 años en adelante se van a enamorar de estas historias y estos personajes.

Una imagen producida en el taller de fotografía para chicos de pueblos rurales Ojos de Campo Nadine / Ojos de Campo

El peinetón de Trini, de Laura Chalar y Raquel Cané (Del Naranjo). Un cuento ilustrado de la colección Luna de Azafrán protagonizado por una nena que es fanática de los peinetones. Por el vestuario y los escenarios de la trama, los lectores descubrirán en qué época transcurre la historia. Una pista: presten atención a los personajes secundarios y a los vendedores ambulantes que se cruza Trini en su caminata por la ciudad.

La trenza o el viaje de Lalita, de Laetitia Colombani y Clémence Pollet (Salamandra). De alguna manera este relato está vinculado con el cuento anterior. Ustedes tendrán que descubrir por qué. Transcurre en una sociedad muy distinta a la nuestra, en un poblado muy pobre de la India, donde los adultos trabajan en tareas insalubres y los chicos no pueden ir a la escuela. El sueño de Smita es que su hija Lalita pueda estudiar y acceder a otra calidad de vida. Como en el poblado donde viven no hay posibilidad de ir contra la corriente, la mujer decide viajar con la niña hacia una ciudad del país donde hay escuelas para todos. En ese viaje iniciático las dos aprenderán mucho más de lo que imaginaban. Un libro realista, conmovedor y algo triste (aunque con final esperanzador).

Vi una abeja, de Rob Ramsden (Océano Travesía). Un cuento breve y divertido, ideal para leer con los más chiquitos. Todo empieza cuando un nene abre una caja y encuentra una abeja. Pero lo más curioso es que la abeja también lo ve a él. A partir de ahí se desata una sucesión de escenas disparatadas que van a atraer, sin duda, la atención de los lectores a partir de los 4, 5 años. Hagan la prueba.

Dioses mitológicos, de Victor Sabaté (Shackleton Kids). Este libro con ilustraciones creadas por la compañía Peekaboo Animation reúne historias, mitos y leyendas de más de treinta dioses como Afrodita, Apolo, Eros, Helios, Zeus, Poseidón y Prometeo. Con textos informativos breves y sencillos, del estilo de los libros de la serie de biografías de grandes personajes de la historia, ofrece al final más datos sobre los dioses del Olimpo y los Titanes que representan elementos de la naturaleza.

Bonus track

Mi primer objeto de arte

El Museo del Libro y de la Lengua y el Palais de Glace organizan un ciclo gratuito de talleres para chicos y chicas de 6 a 12 años. El programa de “Un Yo, mi primer objeto de arte a construir” está integrado por cuatro encuentros que se desarrollarán los dos últimos fines de semana de este mes, de 17 a 18.30, en la Plaza Boris Spivacow (entrada por Av. Las Heras 2599). Hoy habrá un taller de retrato que propone desarmar estereotipos a través del dibujo y mañana, uno de creación de títeres.

Cada taller tiene un cupo máximo de 40 participantes y las reservas pueden realizarse hasta las 14 del mismo día de la actividad en el sitio web del Palais de Glace, enviando un correo a museodellibro@bn.gob.ar o a través del sitio de Compartir Cultura. En caso de lluvia se programa para el siguiente fin de semana.