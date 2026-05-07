Pacho O’Donnell donó su colección de libros de historia a una biblioteca porteña

“Uno se pone viejo y empieza a pensar en su legado”, dice el escritor e historiador Pacho O’Donnell (1941) en diálogo con LA NACION acerca de la donación de más de trescientos libros de historia argentina e iberoamericana que ya hizo efectiva a la biblioteca Ricardo Güiraldes (Talcahuano 1261), “la biblioteca de mi adolescencia cuando todavía estaba en la calle Carlos Pellegrini, con una bibliotecaria encantadora que se llamaba Silvana”, comenta el autor del flamante El arte de envejecer.

“Son los libros de un lector -destaca-. Están subrayados, tienen dedicatorias y anotaciones y, además, poseen un sesgo: son libros leales a mi concepción revisionista de la historia, una historia nacional, popular y federal, con títulos de mi maestro José María ‘Pepe’ Rosa, Juan José Hernández Arregui, Raúl Scalabrini Ortiz, Jorge Abelardo Ramos; libros que no circulan mucho en la actualidad y que no han vuelto a reeditarse. Me interesa que estén al alcance de los lectores”.

O’Donnell conversará este viernes, a las 19, en el auditorio del stand 1400 del Pabellón Amarillo (el de la ciudad de Buenos Aires), en la Feria del Libro, con la periodista Patricia Kolesnicov sobre su vida “entre libros”. En la biblioteca porteña, la colección O’Donnell no será dividida y estará a disposición de lectores e investigadores.

Además de los libros de historia de otros autores, la donación incluyó los que él escribió: Juan Manuel de Rosas. El maldito de la historia oficial, Juana Azurduy, Caudillos federales, La gran epopeya. El combate de la Vuelta de Obligado, Artigas, 1815, Monteagudo. “En mis obras he sido leal a mis principios historiográficos de orientación revisionista”, puntualiza.

Para O’Donnell, el revisionismo es una “visión histórica perturbadora para la versión oficial de la historia argentina; se lo considera una construcción ideológica que desafía la visión liberal de Bartolomé Mitre, que fue un gran protagonista y a la vez escribió la historia”.

Recuerda que una de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri, en enero de 2016, fue disolver por decreto el Instituto Dorrego. “Se había producido una reacción más allá de lo previsible con su creación”, evoca. Respecto del cierre y desfinanciamiento de institutos de investigaciones históricas por parte del mileísmo, opina que “la cultura representa un problema para los gobiernos de derecha; consideran que las universidades y los institutos de investigación son lugares de adoctrinamiento; a los que no pueden cerrar los van vaciando al quitarles el presupuesto”.

“Amo la historia, la historia verdadera”, enfatiza O’Donnell con emoción. Este viernes en la Feria del Libro habrá oportunidad de escucharlo y agradecerle su contribución a la cultura argentina.