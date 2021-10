¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Cuentos con canciones y dibujos para disfrutar en el fin de semana largo

Con el regreso de las actividades presenciales y las reaperturas de museos, bibliotecas, teatros y centros culturales, este fin de semana largo hay mucho para hacer en la ciudad de Buenos Aires. En el casco histórico, el festival Ciudad Emergente tendrá una sección especial para chicas y chicos y en el predio de Tecnópolis hay nuevas exhibiciones: entre ellas, una dedicada a María Elena Walsh y otra a Quino. Con ese contexto cultural de fondo hoy recomendados seis libros para chicos, ideales para compartir durante los días de ocio.

Por culpa de un hilo, de Laura Wittner y Pablo Picyk (Lecturita Ediciones). Entre los libros de edición reciente que descubrí el fin de semana pasado en la Feria de Editores está este disparatado cuento de Wittner ilustrado por Picyk que me encantó. Todo empieza cuando se rompe el hilo de una bolsa y se cae un limón. A partir de ahí, la autora cuenta con humor todo lo que puede pasar en una situación así. No les voy a adelantar nada porque no tendría gracia, pero les digo que pasa de todo. Una gran muestra de cómo se puede crear una historia genial a partir de un acontecimiento tan simple como cotidiano.

Todo lo que puede pasar por culpa de un hilo

Zum zum, de Didi Grau y Christian Montenegro (Pequeño Editor). Del mismo dúo creativo que hizo Cocorococó llega otro libro de cartoné de la colección Los duraznos, pensada para pequeñísimos lectores de hasta tres o cuatro años. La historia se desarrolla con rima y humor, dos recursos infalibles para “jugar” e interactuar con los más chicos a la hora de leerles el cuento de las buenas noches, los buenos días o las buenas tardes.

Barriletes de canciones, de Magdalena Fleitas (Sudamericana). Poemas musicales escritos por la cantante y compositora e ilustrados por Juan Dellacha con código QR para escuchar y cantar. “Aquí comienza un universo de palabras, ritmos y melodías que viajan de boca en boca y despiertan la música que cada uno lleva adentro. Barriletes, pájaros, bichitos, muchos amigos en ronda y yaguaretés son algunos protagonistas de este libro que se abre como un mapa musical”, dice Fleitas en el inicio e invita a los lectores a jugar a ser directores de orquesta por un rato. Un viaje musical delicioso con candombes, huaynos, sones y ritmos litoraleños. Al final vienen instrucciones para armar un “comecocos” de papel con consignas para jugar.

Magdalena Fleitas y un barrilete de canciones

Regalitos, de Juan Quintero y Mariana Ardanaz (Pupek). Otro libro canción con código QR, acordes y partitura para aprender a tocar la melodía. Las excelentes imágenes en plastilina de Ardanaz acompañan el recorrido de la letra de Quintero, dirigida a un bebé que va creciendo. La canción (súper tierna) está dedicada a Violeta, la hija del compositor, que se la cantaba cuando era muy chiquita y ahora la comparte con chicos de todo el país.

Su majestad chiquitita, una terrible historia real, de Sally Lloyd-Jones (Océano Travesía). Con ilustraciones de David Roberts, este divertido cuento empieza con una fórmula muy conocida por los lectores: “Había una vez…” A partir de ahí, la narradora presenta a su familia y, también, al recién llegado: “Su majestad chiquitita”, que no hace más que llorar, comer, dormir y.. bueno, eso que están pensando que hacen los bebés en los pañales. Con el recurso visual de dibujos infantiles que acompañan las escenas narrativas, presten atención a lo que piensa la protagonista sobre la calamidad de tener un hermanito.

El libro de los pequeños grandes artistas, de Mariana Sanz (Granica). Me gustan estos álbumes súper creativos que inviten a interactuar con las páginas e intervenirlos con ideas, frases, dibujos propios. En este caso, la autora parte de lo básico: explica técnicas, materiales y recursos y da tips para animarse a dibujar cosas que parecen súper difíciles como animales en distintas posiciones a partir de figuras geométricas. También incluye especies mitológicas como dragones y unicornios y hasta especies variadas de dinosaurios. Al final vienen hojas en blanco para que cada uno dibuje lo que quiera y una plancha con stickers de los simpáticos animalitos que enseñó a representar con humor y lenguaje súper coloquial.