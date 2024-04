Feria del Libro: “Puede que no estén a la altura de recibir a un Presidente”

Escuchar

Como había anticipado LA NACION, el presidente Javier Milei presentará su nuevo ensayo, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. De la teoría económica a la acción política (Planeta) en el escenario de la pista central de La Rural, el 12 de mayo, anteúltimo día de la Feria del Libro de Buenos Aires, en un diálogo con el diputado José Luis Espert. Sin embargo, la organización del acto no está a cargo de la Fundación El Libro (FEL) sino de la Secretaría de Presidencia, el Grupo Planeta y las autoridades de La Rural. La mayor preocupación gira en torno a las condiciones de seguridad. Sería la primera vez en la historia de la Feria que un Presidente en ejercicio se presenta en calidad de autor.

Después de las declaraciones radiales de Ezequiel Martínez, director general de la Feria del Libro de Buenos Aires, a Radio Rivadavia este domingo, en las que consideró “paradójico” el hecho de que la máxima autoridad de “un Gobierno que es indiferente con la cultura” quiera “presentar un libro en el evento cultural más importante del país”, desde Casa Rosada respondieron con dureza. “Han sido muy violentos y hasta casi agresivos en no querer adaptarse al nuevo contexto. Puede que no estén a la altura de recibir a un Presidente”, indicó a LA NACION uno de los funcionarios más relevantes del Poder Ejecutivo.

Este año, el Gobierno nacional desistió de montar un stand en esta edición de la Feria. Según este diario pudo saber, ambas partes se mostraron intransigentes a la hora de negociar un “precio justo” y, de hecho, circularon dos cifras muy diferentes (trescientos millones de pesos, según el Gobierno; ochenta millones de pesos, según la FEL). En la presentación de la programación de la Feria, el presidente de la FEL, Alejandro Vaccaro, reveló que le había dicho al secretario de Cultura que, si hablaba en el acto de apertura del jueves 25, podría ser silbado y abucheado. Luego Cifelli confirmó que hablaría.

“Durante los últimos años, se le reservaba un espacio privilegiado en el Pabellón Azul a los Ministerios de Ciencia, Tecnología, Educación y Cultura, pero este año el Gobierno decidió no estar porque ‘no hay plata’”, dijo Martínez este domingo.

“Por ahora lo que sabemos es que va a ser el 12 de mayo, que lo organiza La Rural con Planeta, que arreglaron ellos el tema del espacio y que pusieron a un productor. No es un espacio que la Feria del Libro utilice, porque no está dentro de los pabellones, nunca usamos la pista central, pero Karina Milei y Presidencia querían que ahí se hiciera la presentación del libro de Milei. Se presenta dentro de la Feria del Libro, pero no está organizado por nosotros”, resumió Martínez en diálogo con LA NACION.

El acto del Presidente se haría alrededor de las 19. Ese día, un rato antes, se estrenará el “Debate de la Feria”, ideado por las escritoras Gabriela Saidón y Natalia Zito, moderado por la periodista María O’Donnell, en el que participarán el diputado Hernán Lombardi, la ensayista Beatriz Sarlo, el escritor Martín Kohan y el economista Lucas Llach; será a las 17.30, en la Sala Victoria Ocampo. Esta “novedad” en la programación quedó algo opacada tras la confirmación de la presencia de Milei el último domingo de la Feria en el primer año del gobierno libertario.