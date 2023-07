¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? El extraño señor Valdemar y preguntas para terrícolas

escuchar

Pablo Bernasconi publicó un nuevo cuento de la serie Burundi, protagonizado por los peculiares animales que ya conocemos de los títulos anteriores: Lechuza, Cebra, Ciervo y León entre otros personajes muy especiales. De la misma editorial, Catapulta Junior, también salió otra historia de Aduki, ese marcianito con piel color chicle que crearon Mey e Ivanke. Pero hay más: una novela de terror que rinde culto a Edgar Allan Poe, una de fantasmas y un interesante libro con preguntas para terrícolas. Pasen y lean.

Ladrón de vidas, de Horacio Convertini (Sudamericana). Una novela de terror para amantes del género negro que rinde homenaje a Poe y su cuento terrorífico “La verdad sobre el caso del señor Valdemar”. Tres adolescentes de un desolado pueblo desafían, sin sospechar las consecuencias, a un supuesto hipnotizador de feria. Camila, integrante del trío de amigos, busca la verdad sobre la extraña desaparición de sus padres y, en esa búsqueda, cae bajo el poder maligno de Valdemar. Sus amigos Pablo y Fernando van a hacer lo imposible por salvarla. Una historia atrapante que, más allá de miedo e intriga, habla también sobre la amistad, los códigos y el fin de la adolescencia.

Burundi. De extraños dragones y falsos meteoritos, de Pablo Bernasconi (Catapulta Junior). En este nuevo episodio de la saga Burundi, el autor e ilustrador nos presenta un personaje extraño para el grupo de animales: se llama Xglup y apareció volando, de repente. Y se presenta así: “Me gustan el agua, la lluvia, los lagos, los ríos. Me gustan las cosas transparentes. Me gusta el viento cuando agita las hojas y hace temblar los árboles. Y las nubes, cuando las atravieso y juego a pincharlas. Adoro los arcoíris. Cuando vuelo, trato de parecerme a ellos”. Eso sí: aunque es muy diferente al resto de la manada, tiene algo en común. Un corazón (enorme) como todos. Otro genial Burundi para sumar a la biblioteca familiar.

Aduki. La promesa, de Ivanke y Mey (Catapulta Junior). Volvió Aduki, mi marciano favorito. En esta aventura, en un intento por volver a su planeta, Kokebi, para visitar a su mascota Tai, termina sin querer en otros mundos, tan raros como el nuestro. Pero, gracias a la ayuda de sus amigos terrícolas y de algunos seres de otros planetas, Aduki logra abrazar de nuevo a Tai. Ideal para los más chicos de la casa.

¿Hay alguien ahí? Preguntario interplanetario para terrícolas inteligentes, de Ellen Duthie y Studio Patten (Iamiqué). Hablando de terrícolas y extraterrestres, en este libro de edición reciente, la filósofa y escritora británica (autora de Mundo cruel y ¡Pellízcame!, ambos también editados en el país por Iamiqué) nos lleva un poco más allá: a hacernos preguntas (e intentar responderlas) guiados por un “preguntario” creado por seres de otro planeta, los bibopes. A diferencia de los títulos mencionados, en los que Duthie parte de cuestiones existenciales para invitarnos a ejercer el pensamiento crítico, en este libro imagina una civilización inteligente (muy curiosa, por cierto) que quiere saber todo, todo sobre los humanos. Cuestiones de género, de identidad, de emociones, de poder, de desigualdad social y mucho más, bajo la lupa de unos seres que quieren conocernos y entendernos.

El muy fantasma y Cómo se escribe una carta de amor en la boca de una ballena, de Salvador Biedma (Amauta). Me encantan los libros que nos invitan a disfrutar de la lectura y, también, a jugar. Es el caso de este título ilustrado por Leo Batic, que nos ofrece dos historias: para leerlas, hay que girar el ejemplar. O sea que podemos empezar por cualquiera de ellas: una es una historia de fantasmas (para nada imaginario, como adelante el subtítulo) y el otro es un cuento delirante, muy divertido, presentado en tres actos y un epílogo. Por ¿casualidad? también hay un personaje llamado Waldemar que, en este caso, no es hipnotizador ni malvado sino encargado de una oficina donde se escriben cartas de amor. Los dos relatos tienen humor y, juntos, forman un combo muy sabroso. No se lo pierdan.

El secreto del monstruo, de Liliana Cinetto y Omar Aranda (Riderchail). Para leer a los más chiquitos, un cuento de la colección Letras animadas protagonizado por Felisardo, el monstruo “más horroroso, el más espantoso y el más apestoso”. La especialidad de Felisardo son las pesadillas que desparrama de noche sobre las almohadas de los chicos. Pero, un día (o una noche), algo raro empezó a suceder. Y tuvieron que intervenir los directivos de la Unión de Monstruos, Seres Escalofriantes y Afines, además de la familia de Felisardo. Es que, por si no lo sabían, los monstruos también tienen secretos.

Pandilla, de Gabriela Larralde y Lucía Marroquín (Pequeño Editor). Salchi se une a la pandilla de perros del parque. Pero no a cualquiera sino a una que se dedica a hacer pozos. El problema es que no sabe hacer pozos en el suelo. Y se pone cada vez más triste. Hasta que un día de lluvia va a la plaza y encuentra que los pozos ahora son charcos. No hay nada más divertido que saltar charcos en un día de lluvia. ¿O no?