¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Un marciano con piel rosa chicle y una vergüenza de color verde

Esta semana presentamos siete libros de edición reciente para buscar en las librerías: son historias ilustradas con humor y cierta dosis de delirio que van a fascinar a pequeños y medianos lectores. Además, en nuestro habitual bonus track, el estreno de la suite de ilustraciones musicales Tormenta de Nieve, en el Teatro Colón. Pasen y lean.

En el planeta de Aduki no conocen la lluvia pero tienen mascotas enormes

Aduki, de Ivanke y Mey (Catapulta Junior). La pareja creativa formada por Mey e Ivanke presenta un nuevo y encantador personaje: Aduki, un marcianito de piel rosa chicle que protagoniza (por ahora) dos títulos, ideales para los más chicos: La partida y Un extraño planeta. En el primero cuentan cómo es la vida en Kokebi, donde viven Aduki, su familia y la mascota Tai, un dinosaurio verde (o algo así). Y qué pasa cuándo se mudan al planeta Tierra, donde hay animales con cuellos largos llamados jirafas y la gente tiene piel de distintos tonos.

El cuento continúa en el siguiente volumen: Un extraño planeta, dedicado por los autores a “todos los que alguna vez sentimos miedo”. Aduki empieza la escuela en la Tierra, donde conoce amigos muy interesados en saber cómo es la vida en otro mundo. Claro que algunas cosas son muy diferentes por allá lejos y, por eso, cuando empieza a llover, el extraterrestre se asusta. No sabe qué es la lluvia. Una manera original y entretenida de contar una historia sobre emociones, descubrimientos, miedos y desafíos.

El monstruo que va a comerse el mundo, de Martín Blasco (Loqueleo). “Esta es la historia de un monstruo. Pero no de un monstruo cualquiera. Es la historia del monstruo más monstruoso que ha existido. Comparados con él, los monstruos que viven en los pantanos, en el fondo del mar, en el bosque o incluso los de las películas, son poca cosa y no asustan a nadie”. Así empieza esta historia monstruosa que me encantó y recomiendo para lectores de ocho años en adelante con sentido del humor y nada de miedo a los monstruos. O, sí, pero un poco.

Con ilustraciones de Ximena García, es la historia de un monstruo que tiene tanto hambre que quiere comerse el mundo. El autor aprovecha y, en medio del relato, les dice a los lectores que no sabe cómo se llamaban los héroes que enfrentaron al monstruo y que da igual. Así que cada uno puede ponerle los nombres que quiere. También se “mete” para contar anécdotas que le pasaron junto con una peculiar vecina. Pero, volviendo al terrible monstruo, les recomiendo que lean la historia hasta el final (sin “comerse” ninguna página) porque el monstruo y el autor los van a sorprender.

Expedición al Amazonas, de Ana María Shua (Alfaguara). Hacía rato que no leía un relato tan desopilante, construido con alta dosis de humor, creatividad e imaginación. La autora desafía a los lectores a “creer” lo que les cuenta. Y si no le creen, los manda a preguntarles a la mamá, al papá o a otro adulto que ande por ahí. La protagonista, una chica aventurera, quiere emprender una expedición al Amazonas. Pero, antes, debe juntar plata. Para eso se le ocurren dos viajes: uno al Polo Sur para buscar témpanos que piensa cortar y vender como barras de hielo; el otro, al centro de la Tierra. Me encanta que Shua sitúa la historia en la época de su infancia y cuenta cosas que van a sorprender a los chicos como lo de las barras de hielo y el señor que las vendía a domicilio.

"Te busco", un libro álbum tan sencillo como encantador Maqueta

Te busco, de Yael Frankel (Periplo). Amo los libros en apariencia sencillos como este álbum que presenta a una nena y a su mamá en busca de objetos perdidos: una media azul, el único color que aparece en los dibujos. En realidad, aparecen otros, pero de a poco: un yoyó colorado, un aro del mismo color, una bufanda que hace juego. Aparecen también una cinta amarilla, un sombrero y una regadera. No puedo ni quiero contar el final de esta historia encantadora. Solo les digo que lean, casi en el estribo, la lista de otras cosas que encuentra la protagonista.

Busco, busco y no te encuentro

Mi vergüenza, de Javier Garrido (La Brujita de Papel). ¿Qué forma tiene la vergüenza? ¿De qué color es? La protagonista de este ingenioso cuento la dibuja con ojos, orejas y boca y cuerpo de color verde. A veces es chica; a veces, mediana; a veces, enorme. Claro, depende de qué clase de vergüenza se trate. Quieran o no, todos sentimos alguna vez vergüenza, aunque no todos de lo mismo. Por ejemplo, a esta chica le da vergüenza cuando se equivoca y cuando se burlan de ella. Después de presentarnos su vergüenza verde, nos invita a dibujar la nuestra. Manos a la obra.

Un gran salto, de Paula Walter (Editorial Olivia). Un cuento ilustrado, para chicos de tres años en adelante, presentado en un formato gráfico pensado para “contar” la historia también con imágenes. De un lado, el texto; del otro, las ilustraciones: al pasar las páginas, los dibujos narran el encuentro entre Timoteo y Rosaura, dos animales de distintas especies que tienen hábitos diferentes. Rosaura es terrestre; Timoteo es un bicho de mar. ¿Lograrán compartir momentos a pesar de lo que los separa? No se los voy a revelar. Tendrán que descubrirlo. Pero les dejo una palabra como pista: magia.

"La vieja camioneta", de los Pumphrey Brothers

La vieja camioneta, de Jarrett y Jerome Pumphrey (Pípala). ¿Con qué sueña una camioneta? Nunca lo había pensado. Pero esa idea que parece disparatada es el punto de partida de este libro álbum creado a cuatro manos por los “Pumphrey Brothers”, como se presentan los autores en su sitio oficial. Jarrett es narrador y dibujante. Vive cerca de Austin, Texas, con su esposa, sus dos hijos y su perro Whisky. Jerome, en tanto, es diseñador e ilustrador y, también, escribe. Vive en Florida y también tiene dos hijos. Juntos imaginaron esta historia circular, que presenta una vieja camioneta colorada que está cansada porque trabaja mucho en una granja. De noche, la camioneta sueña. Y sueña con un gran encuentro.

Bonus track

Palpitando las vacaciones de invierno

El ciclo “Colón para chicos”, del Teatro Colón, estrena su nueva temporada con la suite de ilustraciones musicales Tormenta de Nieve, del compositor ruso Georgy Sviridov, basadas en un cuento de Alexander Pushkin. Con dirección musical del maestro Ignacio García Vidal, el programa musical será interpretado por la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del teatro. El espectáculo, recomendado para chicas y chicos de entre 5 y 10 años, es un concierto didáctico en dos partes en el que se desarrolla la metodología aplicada para el aprendizaje de distintos ejemplos musicales y los instrumentos que los ejecutan. Las funciones son hoy y mañana a las 11. Las entradas se pueden adquirir de manera online en el sitio oficial del teatro.