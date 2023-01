¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Especial para fanáticos del manga y los cuentos de Burundi

escuchar

Esta semana presentamos el nuevo libro de Pablo Bernasconi, para los más chicos, que trae un regalo muy especial. También, la colección de cómics japoneses del sello Distrito Manga. Y un rescate de la biblioteca personal: un volumen de colección de Benjamin Lacombe dedicado los espíritus y las criaturas de Japón. Pasen, lean y disfruten. Hay opciones para todos los gustos. En el bonus track, el libro argentino premiado en la Feria de Bologna.

El protagonista del cuento de Burundi en formato muñeco de peluche Gentileza Catapulta

De osos dormidos y hogares perdidos, de Pablo Bernasconi (Catapulta). Un nuevo cuento de Burundi, la serie creada por Bernasconi, que trae un regalo muy especial para los más chicos de la casa: un muñeco de peluche del protagonista de la historia, un oso polar que se queda dormido en el Polo Norte y aparece lejos, muy lejos. Por suerte, se encuentra con Mono, otro personaje ya conocido por los seguidores de la saga, que se propone ayudarlo a encontrar su casa y su familia.

Manga para todos

En noviembre pasado desembarcó en el país el sello Distrito Manga, del grupo Penguin Randon House Argentina con una selección de títulos para todos los gustos y edades. A tono con el furor por el género que crece año a año por estas tierras, desde entonces salieron nuevos volúmenes que dan cuenta de la variedad de ofertas para los fanáticos del cómic japonés. Apenas llegaron a las librerías locales, Joy, de Etsuko, y Los asesinatos de la mansión decagonal, de Yukito Ayatsuji e Hiro Kiyohara, se convirtieron en los más vendidos.

"Los asesinatos de la mansión decagonal"

No es casual: los encuentros de fans del manga y el animé que se realizan en sitios emblemáticos como el Jardín Japonés se llenan de jóvenes y adolescentes disfrazados de sus personajes favoritos. Y el mismo panorama se ve cuando se hacen encuentros en ferias de cómic y festivales. En septiembre del año pasado se hizo en Buenos Aires la primera edición de Anime-Con Argentina, una mega convención de animé, manga, cosplay, videojuegos y cultura japonesa, en La Rural, que fue un verdadero éxito. Hubo shows musicales japoneses como Matsuridaiko (tambores) y Japan Trio Experiment (música de animé); una biblioteca de los mejores mangas de Editorial Ivrea: un desfile de Cosplay –disfrazarse de personajes de ficción–, sala de juegos y conferencias.

Jornada de manga y animé en el Jardín Japonés porteño Gentileza prensa

En el catálogo de Distrito Manga hay historias que responden a las distintas demografías del género: shônen (el más popular, dirigido a adolescentes y jóvenes); shôjo (historietas que apuntan a la sensibilidad y al humor); seinen (como Old Boy, de Garon Tsuchi y Nobuaki Minegishi, reeditado en una edición de colección), BL (como Joy) y yuri. Estos dos últimos apuntan al colectivo LGTBIQ+, con historias de amor homosexual. Más allá del género, estos títulos están sugeridos para lectores a partir de los doce años por sus contenidos.

"As the gods will"

En diciembre, salieron As the gods will, de Akeji Fujimura y Muneyuki Kaneshiro, y Hiraeth, el final de la travesía, de Yuhki Kamatani, una historia que transcurre en un espacio entre la vida y la muerte. Como anticipo, les cuento que en febrero llegarán a las librerías locales otros cinco títulos; entre ellos, las segundas partes de Hiraeth y As the gods will. Se pueden seguir las novedades en la cuenta de Instagram.

"Hiraeth"

Para los más chicos, una saga ideal para iniciarse en el género es Naruto, de Masashi Kishimoto, publicado en el país por Panini, que se consigue en librerías especializadas y tiene versión animada y sitio web propio.

La serie de manga "Naruto"

Como curiosidad del género, las viñetas y páginas se leen de derecha a izquierda, y la mayoría de los mangas originales que se traducen a otros idiomas ha respetado ese orden. Así que, señores padres y señoras madres, no se sorprendan si ven a los chicos y las chicas leyendo de atrás para adelante.

Cuatro escenas del magnífico álbum japonés de Lacombe Gentileza Edelvives

Espíritus y criaturas de Japón, de Benjamin Lacombe (Edelvives). Ya que estamos con la onda japonesa vuelvo a recomendar este libro bellísimo, como todas las obras que llevan la firma del ilustrador francés, que está inspirado en los relatos fantásticos del escritor y periodista británico Lafcadio Hearn (1850/1904). Desde que viajó a Japón en 1890, Hearn vivió deslumbrado no solo por la cultura y la forma de vida sino por los cultos, los mitos y las leyendas. Como dice en el prólogo Matthias Hayek, especialista en historia de las creencias japonesas, “el Japón ‘espectral’ de Hearn está poblado por numerosos y extraños seres, en su mayoría de naturalezas y orígenes muy variados”. Hay fantasmas, aparecidos, ogros, espíritus, criaturas mitad hombre, mitad animal y más. Los dibujos de Lacombe son fascinantes: por un lado, rinden tributo al arte oriental, pero al mismo tiempo recrean un mundo onírico con personajes fantásticos y escenas de película.

Un libro objeto para coleccionar Gentileza Edelvives

El volumen, con una edición de excelente calidad, incluye al final algunos juegos antiguos como “Ryömensó”: máscaras de dos caras para encontrar rostros famosos. También, información sobre los relatos originales y biografías del autor y del ilustrador. Un libro especial para los que aman la literatura fantástica, las ilustraciones de Lacombe y los ejemplares que son verdaderas obras de arte.

Bonus track

Buenas noticias

El álbum Todo lo que pasó antes de que llegaras, de Yael Frankel, publicado por Limonero el año pasado, fue elegido esta semana como mejor libro de ficción por la Feria Internacional del Libro Infantil de Bologna, que se realizará del 6 al 9 de marzo. Las obras ganadoras se seleccionaron entre 2.349 títulos, de 644 editoriales provenientes de 59 países y regiones de todos los continentes.

Una escena de "Todo lo que pasó antes de que llegaras", de Yael Frankel Gentileza Limonero

“Con dibujos infantiles minimalistas a lápiz y carbón, escrito y dibujado desde la perspectiva de un niño pequeño que espera un nuevo hermano o hermana, este es un libro elaborado artesanalmente. El narrador se dirige al bebé por nacer con historias, pensamientos y recuerdos significativos, capturando momentos de la vida familiar cotidiana con humor, cuidado y autenticidad. Cada página es una forma de expresar lo universal dentro de lo personal, describiendo cómo las familias se enfrentan al cambio, antes de que llegue un nuevo bebé”, dice el fallo del jurado.

Todo lo que pasó antes de que llegaras tiene como disparador la historia de vida de la autora de El ascensor, otro libro genial publicado por Limonero: “Soy la cuarta hermana entre cuatro hermanos y me alucina pensar que me perdí muchas de las cosas que vivieron ellos, a pesar de haber nacido todos en la misma casa y de haber compartido a nuestros mismos padres”, dijo Frankel a la agencia Télam.

Y agregó: “Cada uno de nosotros estuvo en el mundo durante un período de tiempo diferente al de los otros tres. Soy yo la última incorporación a la familia de origen, así que tuve y tengo tres voces que me cuentan cosas diferentes de los años en los que ellos compartieron un pedacito de vida sin mí. Toda esa parte ‘perdida’ pasa a ser una especie de legado de todo lo que pasó antes de que llegara al mundo. Por eso el libro está dedicado a todos los que nos cuentan la película cuando llegamos tarde al cine. Porque se toman el tiempo para contarte, con más o menos detalle, lo que te perdiste, ese pedacito que no viste pero que vas a necesitar para entender cómo sigue la cosa”.

Todo lo que pasó antes de que llegaras: dedicado a “todos aquellos que, cuando llegamos tarde al cine, nos cuentan cómo empezó la película”, el relato desarrolla con frases e imágenes “todo lo que pasó” antes de que naciera el hermanito del narrador. Y es él quien se lo cuenta al bebé. Entre otras cosas curiosas de la vida cotidiana, le cuenta sobre la tía Nancy (que se casó con un señor que ya tenía dos hijos) y sobre el perro Ernesto. También, le da algunos consejos y le explica qué es el tiempo, los días y las horas. Ah, presten atención al “calendario” dibujado por el protagonista, donde registra hechos clave como “hoy hiciste caca de un color rarísimo”.