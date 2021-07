¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? El nuevo cómic de Liniers y otros libros para disfrutar en vacaciones

Esta semana, en el inicio de las vacaciones de invierno, seleccionamos una historieta protagonizada por tres hermanas aventureras, un cuento de misterio ilustrado, dos libritos poéticos para los más chiquitos y la reedición de un álbum exquisito que reúne el trabajo de un dúo creativo que admiro hace mucho: Laura Devetach y sus versos sobre hormigas y las ilustraciones de Juan Lima con hojas que parecen de verdad. Además, propuestas para disfrutar en las próximas dos semanas. Pasen y lean.

Flores salvajes, de Liniers (La Editorial Común). Dedicado a sus hijas, Matilda, Clementina y Emma, el nuevo cómic de Liniers está protagonizado por tres chicas que viven una extraña aventura en una isla desierta. No tan desierta, en realidad, ya que está habitada por animales fantásticos como un enorme dragón y un mini gorila. En esa isla pasan cosas raras: cae nieve con sabor a pochoclo y hay flores exóticas que hablan. Me salteo el final (porque no me gusta arruinar las buenas sorpresas) y voy hasta la última página para contarles que el autor de Macanudo incluyó una imagen familiar. “Este libro nació con una foto que les saqué a mis hijas mientras miraban fascinadas la jungla en el Yucatán. En ese momento empecé a imaginar la historia”, dice Liniers, que completa con este libro la trilogía de historias en viñetas inspiradas en sus hijas.

El crimen casi perfecto, de Roberto Arlt, ilustrado por Decur (Ojoreja). A 79 años de su publicación, el sello independiente Ojoreja editó en 2018 esta exquisita versión ilustrada del cuento policial de Arlt, ideal para lectores grandes, pequeños y medianos que disfruten de los relatos de intrigas. Conciso, sencillo, sin vueltas, el escritor nos presenta de entrada la escena del crimen, la hipótesis más obvia y las sospechas. Y va llevando al lector de a poco hacia la resolución de un caso que parece un suicidio o un crimen (casi) perfecto. Las ilustraciones de Decur acompañan el texto y aportan también algunas pistas. Este mes, la ONG Banco del Libro de Venezuela eligió este libro entre los mejores en la categoría juvenil. Integra la colección de textos clásicos “Los permanentes”. Además, “Nidos que arrullan. Nanas, cantos y arrullos de América Latina” recibió la mención Tradición oral en la categoría Infantil.

Bienviento, de Roberta Iannamico y Sabrina Schürmann (Ojoreja). “¿Quisieras oír lo que dice el viento? / Yo le creo todo / cuando me habla / en una oreja”. Con estos versos empieza el precioso poema de Iannamico ilustrado por Schürmann publicado en la colección Primera poesía. De formato pequeño y cuadrado, tapas y hojas duras para que los más chicos manipulen a gusto, el libro fue elegido en 2020 en la categoría Libros para bebés del premio Los Destacados de Alija 2019. Antes de la pandemia, los premios se entregaban en un acto en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Como la feria está suspendida, Alija decidió entrevistar a los ganadores del certamen. A partir de miércoles, se podrá escuchar a los hacedores de los libros premiados en cada categoría en el canal de YouTube de la asociación. Los primeros invitados serán los responsables de los mejores libros para bebés: entre ellos, autora, ilustradora y editores de Bienviento.

Ovejitas, de Roberta Iannamico y Pati Aguilera (Pequeño Editor). De la misma autora que el anterior, una novedad de la colección Los duraznos, pionera en libros de calidad para la primera infancia. “A contar ovejitas/ que viene el sueño/ Pasan todas en fila/ aunque no tengan dueño”: así empieza este cuento-canción, que se puede escuchar en la voz de Roberta al escanear el código QR que viene en la contratapa. Un imperdible de esta serie maravillosa que sigue sumando grandes libros para los más chicos.

La hormiga que canta, de Laura Devetach y Juan Lima (Del Naranjo). Bienvenida esta reedición de un libro hermoso con poemas de Devetach e ilustraciones de Lima, publicado originalmente en 2004 por Ediciones del Eclipse. Con hormigas negras por todas las páginas, en este poemario hay hormigas que cantan, forman filas y hacen mapas. Hay una, también, que quiere tocar el bandoneón, pero no puede. Y muchas que juegan a cargar versos sobre las hojas y meterlos adentro del hormiguero. De la colección Luna de Azafrán, ideal para sumar a la biblioteca familiar. Para agendar: Devetach y Lima participarán de una charla sobre “hacedores de libros” el viernes 23 a las 18 en vivo por Facebook de la Biblioteca Popular Virrey del Pino. Juntos van a “iluminar la noche con poesía”. No se los pierdan.

Bonus track

Volver a las bibliotecas

En estas vacaciones de invierno, siete bibliotecas públicas de la ciudad de Buenos Aires (ubicadas en los barrios de Belgrano, Devoto, Villa Crespo, Palermo, Boedo, Mataderos y Abasto) abrirán sus puertas para ofrecer una selección especial con títulos para la primera infancia, sagas juveniles, clásicos de la literatura infantil, novelas de misterio, comics y humor. Entre el lunes 19 y el domingo 1 de agosto, de lunes a viernes de 10 a 16, con cita previa, a través de www.buenosaires.gob.ar/bibliotecas.

Además, hasta el 30 de julio, se extiende la propuesta Mi primera biblioteca, pequeños socios junto a la editorial El Ateneo, que propone sumar socios a las bibliotecas públicas porteñas para que chicos y grandes puedan retirar libros para leer en las vacaciones. Como plus, se podrán llevar un ejemplar de regalo. A partir de los 3 años, en la Biblioteca Parque de la Estación (Perón 3326). Actividad al aire libre, sin cita previa.

De los pies a la cabeza

El lunes 19 se estrena el primer podcast producido por el canal Pakapaka y el Centro Cultural Kirchner: De los pies a la cabeza, escrito por Nicolás Schuff, propone un recorrido poético y lúdico por el cuerpo. Se podrá escuchar en las cuentas de Spotify de Pakapaka y el CCK.

Audiocuentos por WhatsApp

“Colorín colorado, juguetes contados” es el título de una de las actividades organizadas por el Museo del Juguete de San Isidro para las vacaciones de invierno. Los jueves 22 y 29, el museo dedicado a los juegos de la infancia regalará un audiocuento narrado por WhatsApp por Selva Bianchi, del taller creativo Tiempo no apurado, para compartir en familia. Para recibir los cuentos, hacé click acá.