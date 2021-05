¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Una fiesta para los amantes de los libros y la lectura

Este sábado, entre las 11 y las 21, Malba celebra su tradicional Fiesta de la Lectura, en versión virtual por la pandemia. Las actividades para chicos se concentran en la franja de las 14 a 16 y se pueden seguir por el canal de YouTube del museo. Imperdible: el taller de escritura creativa de Nicolás Schuff a las 14. Autor favorito de esta sección, hoy incluimos uno de sus libros recientes: Algo que contar, que reúne cinco cuentos populares. También, el volumen quince de Macanudo, de Liniers, que abre el encuentro a las 11 con una clase de dibujo en vivo y una charla sobre los libros y los autores que lo marcaron como lector. Pasen, lean y disfruten.

"Un libro es un reloj que va hacia adelante y hacia atrás" Gentileza Lecturita Ediciones

Un libro, de Andrés López (Lecturita Ediciones). Ya lo dije otras veces pero va de nuevo: me fascinan los libros sobre libros, sobre lectores y sobre experiencias de lectura a cualquier edad. Y, por suerte, hay muy buenos libros que hablan sobre libros e invitan a abrir sus páginas y descubrirlos. Hace dos semanas recomendé Tengo un librito, de Luciana de Luca y Marina Heller, de la colección Los chiquitines de Periplo, que propone a los lectores iniciales imaginar todo lo que se puede hacer con los libros, además de leer, claro. Ahora les presento Un libro, editado recientemente por Lecturita, que empieza así: “Un libro es un disfraz que le queda a quien quiera usarlo”. De las hojas en blanco de las primeras páginas, en el libro dibujado por el autor aparecen distintas escenas coloridas y pobladas de personajes. Hay, por ejemplo, un escenario con músicos y un auditorio repleto. También, un océano con olas furiosas, animales fantásticos y un enorme barco. Todo lo que sigue es maravilloso, pero no les voy a contar más. Es para descubrir junto a los chicos.

Algo que contar, de Nicolás Schuff (AZ). Con ilustraciones de Pablo Elías, este nuevo libro del autor de Las interrupciones integra la Serie del Boleto y trae en la contratapa un código QR que permite acceder a material adicional para compartir con los lectores. En la introducción, Schuff explica: “En 1956, el escritor Ítalo Calvino compiló doscientos relatos de la tradición popular de su país. En este libro vuelvo a contar algunas de esas historias que él recogió, y que están llenas de magia, aventuras, humor y maravillas”. Así, recrea cuentos como “El anillo mágico” y “El ogro con plumas”. Algo que contar es ideal para trabajar en las clases de Lengua, en especial en los ciclos en los que el programa incluye cuentos de tradición oral. También, para leer un cuento por día o los cinco de un tirón.

Una tira de Macanudo de 2019 Liniers - LA NACION

Macanudo 15, de Liniers (Reservoir Books). “Enriqueta lee porque yo leo”, me dijo el ilustrador esta semana cuando le pedí que me contara más sobre su participación en la Fiesta de la Lectura de Malba. Ya en las primeras páginas de este volumen, que reúne la serie Macanudo publicada en LA NACION como tira diaria, Liniers presenta a Enriqueta como una niña lectora. Siempre acompañada por su gato Fellini, se la ve leyendo fragmentos de libros que no nombra de manera directa pero que muchos reconocerán: Las aventuras de Tom Sawyer, La metamorfosis, Peter Pan. A lo largo de las casi 190 páginas aparecen personajes como Olga, los pingüinos, el conejo (que no es otro que el propio Liniers), los duendes con los gorros rayados y el misterioso hombre de negro. Álbum de colección, recomendado especialmente para fanáticos, al final trae una especie de despedida. Dice Liniers: “Con este libro cierro la colección 1-15. Seguramente habrá otras colecciones de Macanudo en otros formatos. Gracias por acompañarme todos estos años”.

Macanudo, del 1 al 15, en un solo volumen de colección

Hay remedio para eso, de Cecilia Pisos y Gastón Caba (Periplo). Otro de la colección Los chiquitines, que me encanta. Justo para estos tiempos difíciles en los que nos rondan las enfermedades y el miedo y necesitamos mimos más que nunca, este pequeño libro apunta a resaltar lo que nos anticipa el título: “Hay remedio para eso”, por suerte. Hay remedio para cuando la ardilla se raspa una rodilla, cuando la liebre se siente mal porque tiene fiebre y cuando la lombriz tiene mocos en la nariz. Tierno, sencillo y poético, un cuento para leer cuando no nos sentimos del todo bien pero sabemos que pasará con paciencia, dedicación y cuidados.

La pulga despistada, de Liliana Cinetto y Damián Zain (Riderchail). Me divierten mucho los cuentos protagonizados por pulgas. En especial, cuando se trata de pulgas irreverentes como las que imaginó en su momento Gustavo Roldán y también, las muy despistadas como Ludivina. En esta historia, dirigida a los más chicos, que se presenta con letras de imprenta mayúscula y dibujos súper coloridos, la autora nos cuenta las aventuras de una pulga que anda en busca de un nuevo hogar. Es decir, de un perro. Porque a Ludivina no le gustan los gatos y tampoco le gusta cualquier perro. Tiene que ser muy especial.