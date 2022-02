¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? El romance del pirata aventurero y la princesa de ficción

En la selección de libros para chicas y chicos de esta semana conviven historias ilustradas muy distintas entre sí, pero que tienen un punto en común: el amor en sus distintas manifestaciones. Pasen, lean y suspiren.

Amor en la biblioteca, de Liliana Cinetto y Laura Aguerrebehere (Del Naranjo). Me fascinan las historias que transcurren entre libros, como este loco romance entre “una princesa que vivía en un estante de una vieja biblioteca” y un pirata que se escapó de una novela de aventuras. Aburrida por su vida de princesa de cuento, la joven se anima a acercarse al corsario que, como la ficción indica, tiene un ojo cubierto por un parche negro. “Sentado sobre un renglón/ el pirata, cada noche/ la esperaba en una esquina/ del capítulo catorce/ Y la princesa subía/ una escalera de sílabas/ para encontrar al pirata/ en la última repisa”. En las ilustraciones aparecen, como personajes “extras”, algunos conocidos como el capitán Garfio, los tres chanchitos, Rapunzel, hadas madrinas con alas, una bruja con varita y hasta un chico rubio vestido como El Principito. ¿Tendrá final feliz esta historia de amor? Lo van a tener que averiguar.

"Canción de las emociones", de Las Magdalenas

Canción de las emociones, de Las Magdalenas (Pupek). Un libro canción ilustrado por Mery Vanborder que trae código QR para escanear y escuchar y, también, acordes para los que saben tocar instrumentos. “Cuando estamos muy calmados/ qué bonito que es crear/ sueños casi imposibles/ que se hacen realidad”, dice uno de los versos creados por Vanborder y Julieta Dorronsoro. Ideal para compartir con los más chicos de la casa y bailar al ritmo de distintas emociones.

Los libros-canción editados por Pupek Gentileza Pupek

Crush cavernícola, de Beth Ferry y Joseph Kuefler (Picarona). Para los que alguna vez se preguntaron cómo eran los romances en la época de las cavernas, este libro ilustrado es ideal. Cuenta la historia de amor entre Neander, un “típico niño de las cavernas” que le gusta cazar mariposas-mamut, y Neana, “la niña más bonita de toda la Prehistoria”. Apenas Neander la ve, queda fascinado. “Era bajita. Era peluda. Era perfecta”, piensa. Pero, claro, como suele suceder aún en esta época, el niño cavernícola es tímido y no sabe bien qué hacer para empezar a hablar con ella. Los que quieran descubrir si logra (o no) conquistarla sigan leyendo y soñando con las ilustraciones súper tiernas de Crush cavernícola.

Ilustración a partir de la tapa de "Crush cavernícola"

Te regalo, de Eva Mastrogiulio (Gerbera). De la colección Hilos Dorados, este precioso libro está dedicado a los hijos de la autora e ilustradora: “Para Olivia y Bruno, este regalo es para ustedes”. ¡Qué emoción! Me encanta cómo empieza (y cómo se desarrolla) el relato: “Te quiero regalar algo, pero no sé qué”, dice la narradora. Y ahí nomás empieza a enumerar experiencias hermosas que podría regalar: un campo de panaderos gigantes, un paseo en bicicleta, una noche en un jardín infinito y más. Un libro especial para regalar y regalarse. No lo dejen pasar.

"Te regalo", un libro álbum para regalar y regalarse Archivo LN

Discordia, de Nani Brunini (Limonero). Primer libro como autora de la ilustradora brasileña radicada en Lisboa. Sin palabras, solo con imágenes de colores que representan lo que “dice” cada personaje, Brunini narra todo lo que puede suceder a partir de una pequeña diferencia de opinión. ¿Alguien pensó en una grieta? Bueno, algo así, pero con humor, por suerte. Y, también, con un toque fantástico que no pienso revelar porque es un recurso genial que lo convierte en un libro maravilloso. Ideal para leer de a dos.

Él quería cambiar el mundo, de Juliia y Célia Chauffrey (El Ateneo). Me encantan los cuentos que empiezan con “Había una vez…” como éste: “Había una vez un país muy pequeñito, montañoso, donde durante mucho tiempo los hombres sabios habían anunciado que llegaría un rey que cambiaría el mundo”. Una mujer del pueblo, que cantaba sola cuando llegaba la noche, y un extranjero que se enamoró de ella al escuchar su canción tuvieron un hijo, Simón. El niño crece rodeado de historias de aventuras y de reyes y decide convertirse, algún día, en ese hombre especial que logrará (o, al menos, intentará) cambiar el mundo.

Una de las escenas del libro "All you need is love" Archivo LN

All you need is love, de José Teixido y Caru Grossi (Nazhira). Un libro álbum musical que invita a cantarle al amor a partir de la letra en inglés de la hermosísima canción de Los Beatles, grabada el 25 de junio de 1967. Ya desde la portada y las dos primeras páginas, las coloridas ilustraciones de Caru Grossi llevan a los lectores a pasear por ese himno dedicado al amor. Por la mitad del libro aparece un retrato de John Lennon, con sus clásicos anteojos de marco redondo. Al final está la letra en español y en la contratapa viene un código QR para escanear que permite escuchar el tema.

Bonus track

Van Gogh para chicos

Vincent Van Gogh. El gran artista incomprendido, de Fran Nuño (Shackleton Kids). “Sueño con pintar, y luego pinto mis sueños”. De la colección Mis pequeños héroes , que ofrece a los chicos biografías ilustradas de grandes personalidades de la historia como Antoni Gaudí, Charles Darwin, Martin Luther King y Simone de Beauvoir. La vida del artista holandés contada en primera persona desde su infancia junto a Theo y otros cuatro hermanos, hasta la decisión de dedicarse a la pintura a los 28 años. Su vida en París, el vínculo con contemporáneos como Gauguin y Toulouse-Lautrec, el episodio de la oreja y la trágica muerte, a los 37 años. Con ilustraciones creadas por el grupo Wuji House y reproducciones de algunas obras célebres como sus autorretratos. Perfecto para descubrir a un gran artista mientras mientras se acerca la inauguración de la muestra inmersiva Imagine Van Gogh.

Esperando la apertura de la muestra "Imagine Van Gogh"

Música, libros y narraciones

El grupo musical Vuelta Canela se presenta todos los sábados de febrero, a las 17.30, en el espacio cultural Que Tren (Olazabal 1784). El ciclo al aire libre “Veranito con Vuelta Canela” propone a las familias disfrutar de unas tardes con cuentos y canciones de los discos Viaje al compás, Al vaivén y Pasatiempo. Estarán acompañados por la editorial Pupek y sus libros musicales. Antes de cada función, una narradora llevará a las familias de viaje al mundo de las historias, las palabras y la poesía. Las entradas cuestan mil pesos y se consiguen por Alternativa Teatral.