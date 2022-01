¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Siete cuentos con bigotes, maullidos y letras sueltas

Mientras intentamos surfear la tercera ola de Covid, llegaron buenas noticias en este contexto crítico para autores e ilustradores del campo de la literatura infantil y juvenil: el jurado de los Premios Nacionales en la categoría LIJ (Edelberto Aguirre, Ariela Kreimer y Laura Wittner) distinguió a Martín Blasco por su novela En la senda del contrario (Norma), a María Wernicke por su libro álbum Contracorriente (Calibroscopio) y a Melina Pogorelsky y Grisel Estayno por Si te morís, te mato (Norma). Además, recibieron menciones especiales Nicolás Schuff y Mariana Ruiz Johnson por Las interrupciones; Sebastián Vargas por Y dormirás cien años, y Mario Méndez por Zimmers.

El primer premio de la categoría Artes Escénicas fue para Axel Krygier, Eleonora Comelli, Johanna Anouk Wilhelm e Isol por la magnífica obra El hombre que perdió su sombra, que este domingo se presenta con entrada gratuita en el microestadio de Tecnópolis.

En los últimos días de 2021 se anunció que dos libros geniales editados por el sello Ojoreja y recomendados en esta sección también fueron premiados. Letras sueltas, de Juan Lima y Max Cachimba, fue seleccionado para integrar el catálogo “Leer, imaginar y actuar”, realizado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc Unesco) e Ibby LAC (Internacional Board on Books for Young People, región Caribe). Esta selección reúne cada diez años los libros más destacados de la producción editorial para las infancias y la juventud latinoamericana y caribeña.

Además, las ilustraciones de Cynthia Alonso para el libro Ronda Nocturna fueron seleccionadas en el concurso de la Sociedad de Ilustradores de Nueva York para su muestra y catálogo. Felicitaciones a todos y acá van las reseñas de los libros premiados y de otros elegidos esta semana.

"El hombre que perdió su sombra": una magnífica versión teatral de una novela inquietante Archivo

Contracorriente, de María Wernicke (Calibroscopio). Un álbum poético y conmovedor que narra, con frases breves e ilustraciones a tres colores, una historia de vida inspirada en una vida real. “Anda de isla en isla leyendo mareas y cielos. Mira el río y las plantas; crecen como se les da la gana. Él les sigue la corriente”. Así empieza a contar la autora quién es y qué le pasa a su personaje, un hombre del delta que busca trabajo y, cuando lo encuentra, descubre que las letras, las palabras, las frases y los relatos de los libros están a su alcance. Solo tiene que acercarse.

Letras sueltas, de Juan Lima y Max Cachimba (Ojoreja). Este libro excepcional invita a recorrer el abecedario con poemas y dibujos. Pero el camino por las letras que propone Lima es personal y caprichoso: empieza, por ejemplo, con la N: “¿Las nubes/ (nimbus)/ de la N/ tienen un fondo/ de tormenta?/ Ni sí ni no/ no sé”. Y sigue (¿por qué no?) por la Y: “La Y/ hace la tarea de un buey/ cobra como un bonsai/ ayer ayunó/ hoy come/ lo que/ hay”. Imperdible.

Ronda nocturna, de Nicolás Schuff, Paula Fernández y Cynthia Alonso (Ojoreja). “Vida animal a la luz de la luna”, dice el subtítulo de este libro precioso. Ilustrado a toda página, con tonos que remiten a la noche, aparecen distintas especies de animales con hábitos nocturnos (como el murciélago pescador) acompañados por textos breves: “Falta mucho para que salga el sol y él no tiene apuro”, dice sobre esa variedad de bicho volador que pesca con un vuelo rasante sobre el agua como hace el Martín pescador. Cada animal está identificado con su nombre popular y, también, con el nombre científico. El Margay, una mezcla de “tigrillo” y de “gatazo”, “el más acróbata de los felinos”, se llama en realidad Leopardus wiedii. Hay muchos para descubrir. No se pierdan este álbum genial que combina a la perfección datos informativos con textos poéticos.

Una escena de "Donde duermen los gatos" Gentileza Riderchail

Donde duermen los gatos, de Sergio De Giorgi y Viviana Garófoli (Riderchail). Este cuento de la serie “Relatos de Perrigatos” presenta a una nena que se queja porque los grandes le dicen todo lo que tiene que hacer: comer toda la comida, completar la tarea de la escuela, lavarse los dientes antes de ir a dormir. Está harta, cuenta con cara de enojada mientras piensa en la suerte que tiene su gato Vicente que puede hacer lo que quiere. Pero, de todos los lugares para dormir que encuentra el gato, hay uno que es su preferido y allí se acurruca todas las noches.

Neko Café, de Anna Sólyom (V&R). Una novela juvenil diferente que atrapa desde la primera página. Está protagonizada por Nagore, una joven que debe enfrentar una de sus peores fobias: los gatos. Aunque no está convencida de aceptar el puesto de mesera en el Neko Café porque debe atender a siete felinos que esperan que algún cliente los adopte, Nagore decide trabajar en el café de gatos porque necesita el sueldo. Desde el primer momento que se cruza con la troupe felina, sus ideas empiezan a cambiar. Es por eso que, al final, figuran las siete leyes gatunas. Una dice: “Presta atención y encontrarás oportunidades en todas partes”.

"Neko Café": una deliciosa novela para adolescentes que atrapa desde la primera página Maqueta

La familia Michini, de Melina Pogorelsky y Vanessa Zorn (Unicef / Filbita). El primer título de la colección “Cuentos que cuidan”, editada en conjunto por Unicef y el festival Filbita, está protagonizado por una familia de gatos: el más chiquito no para de jugar y hacer travesuras. “Hoy se mandó mil macanas: por correr, volcó la leche y enredó todas las lanas”. La serie, de distribución gratuita, apunta a difundir los derechos de la infancia a través de cuentos poéticos ilustrados. “Son libros literalmente valiosos que acompañan y disparan conversaciones familiares sobre los derechos de los niños”, contó Larisa Chausovsky, de Fundación Filba, cuando presentó la colección en el Espacio Unicef, durante el último Filbita. El segundo título, Cichipo y Astrulina, fue creado por Luciano Saracino y Jimena Tello.

"El hombre de los gatos", un relato inspirado en una historia real Maqueta

El hombre de los gatos, de Irene Latham, Karim Shamsi-Basha y Yuko Shimizu (Océano Travesía). Dedicado a las víctimas y los sobrevivientes de la guerra civil Siria, este libro de formato grande y tapa dura empieza con una carta a los lectores: “Esta es una historia de gatos, guerras y personas. Pero sobre todo es una historia de amor”. Y no cualquiera: es una historia de amor por los gatos. La historia transcurre en la ciudad de Alepo, una de las más pobladas de Siria, y está centrada en Alaa, un hombre que se convierte en el cuidador de los gatos perdidos y abandonados a causa de la guerra. En la página final, los autores cuentan que se inspiraron en un caso real.

Bonus track

Un podcast para el viaje

El jueves 13, Pakapaka estrena su tercer pódcast, ¿Cuándo llegamos?, una serie de trece episodios, conducidos por la actriz y humorista Fernanda Metilli, que invita a chicos y chicas a recorrer el país a través de los sonidos. Escrito por Claudia Czerlowski, está pensado para hacerles más divertido y llevadero el viaje en vacaciones y, también, para invitarlos a viajar con la imaginación. Cada episodio explora una región con un paisaje particular: las sierras, el desierto, el campo, los lagos, la costa, la selva, las salinas, las montañas, la ciudad. Podrá escucharse en la cuenta de Spotify de la señal y en el canal de YouTube. Toda la info en el sitio web oficial.