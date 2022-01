Verano en la ciudad: 10 propuestas culturales imperdibles para esta temporada

Para aquellos que pasan el verano en Buenos Aires y quieren salir a despejar un poco la cabeza de las demandas hogareñas y laborales o, simplemente, tienen ganas de aprovechar los días de vacaciones en la ciudad para sumarse a alguna propuesta cultural seleccionamos un menú ampliado y variado de actividades artísticas y creativas. Al aire libre o en salas con aforo e inscripción previa, según el caso, hay mucho para hacer esta temporada.

El programa Verano en la Ciudad, del Ministerio de Cultura porteño, arranca este viernes y se extenderá hasta el 20 de febrero con actividades gratuitas de miércoles a domingos de 18 a 22. La programación diaria de cada museo o espacio se puede consultar en la plataforma Vivamos Cultura, donde también se realizan las inscripciones previas para cada actividad.

Los chicos son los protagonistas para la programación de esta temporada en la Usina del Arte Diego Astarita - Gentileza Museos BA

Expresar, conocer, jugar y disfrutar en la Usina

En la Usina del Arte, los viernes, sábados y domingos de 17 a 20.30, los protagonistas son los chicos: desde bebés de 0 a 3 años, con espacio propio en Iupi, hasta los adolescentes. Cada grupo tendrá propuestas específicas basadas en los conceptos “Expresar, conocer, jugar y disfrutar”. Además de shows en vivo, juegos deportivos, talleres de arte, clases de cocina para compartir en familia y visitas guiadas por el edificio, recomendamos visitar el espacio Libroteca, con muchos títulos al alcance de la mano para todas las edades. Imperdible: Domingos de Campa libros, campamentos literarios todos los domingos a las 18.

Arte en juego en Proa

Con la muestra participativa Arte en juego, que reúne trabajos de casi un centenar de artistas argentinos como Antonio Berni, Xul Solar y Marta Minujín, Fundación Proa celebra sus 25 años. Curada por Rodrigo Alonso, la exhibición refleja la importancia de los juguetes, los juegos, los deportes y las propuestas participativas en la inspiración y el imaginario de los artistas: se pueden ver, por ejemplo, un tablero I Ching diseñado por Xul Solar en 1954, rayuelas creadas por Minujín y la representación de Juanito Laguna jugando a las bolitas en una pintura de Berni de 1973. También, los tableros de ajedrez imaginados por León Ferrari, Edgardo Antonio Vigo y Horacio Zabala, entre muchas otras obras. En Av. Don Pedro de Mendoza 1929, con entrada libre y gratuita. Hay visitas guiadas de jueves a domingos a las 15 y 17; por el momento no requieren inscripción previa.

En "Arte en juego" se exhiben tableros de ajedrez creados por León Ferrari, Edgardo Antonio Vigo y Horacio Zabala, entre muchas otras obras. Fabian Marelli - LA NACION

La trastienda del Colón

Muy cerca de Proa (en Av. Pedro de Mendoza 2147) está el galpón de Colón Fábrica, que abrió por primera vez al público en la última Noche de los Museos y fue el hit de la jornada. Ahora, con entrada general a $600, reabre las puertas este viernes para presentar la trastienda creativa de las grandes producciones del Teatro Colón: vestuario y escenografías realizadas en los talleres del teatro. Se puede visitar viernes, sábados, domingos y feriados de 12 a 18. Hay visitas guiadas con cupo de 34 personas, que duran alrededor de 40 minutos. Quienes quieran hacer el recorrido libre tienen un tiempo máximo de una hora. Los tickets están a la venta (solo con tarjeta de crédito o débito) en la web del Colón y en la boletería ubicada en Av. Pedro de Mendoza 2163.

En Colón Fábrica se puede conocer la trastienda creativa del Teatro Colón silvana colombo

Para descubrir al Hombre flecha

Malba continúa con sus exhibiciones permanentes y temporarias. El verano, con menos gente en la ciudad, esa una oportunidad ideal para visitar la muestra Rafael Barradas Hombre flecha, que continúa hasta el 14 de febrero. Los viernes y sábados a las 17 hay visitas guiadas sin cargo (están incluidas en el valor del ticket; $600, de jueves a lunes) con cupo limitado de hasta 15 personas.

"Zíngaras", de Rafael Barradas (1919) Gentileza Malba/MNAV

Tardes modernas

El ciclo de verano del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires se extiende hasta el 13 de febrero. Entre otras propuestas se destaca “Tardes modernas”, talleres y encuentros creativos al aire libre a cargo del equipo educativo. Orientados a familias con chicos, se realizan los domingos de 16 a 18 en el patio del edificio de Av. San Juan 350, gratis y sin inscripción previa. Los talleres de arte y los espectáculos también son gratuitos, pero requieren inscripción en la web del museo.

Teatro de sombras en Tecnópolis

También este viernes reabre Tecnópolis, después del receso por las fiestas de fin de año. Ahora, a causa de la tercera ola de Covid, es obligatorio presentar el Pase sanitario de vacunación contra el coronavirus y sacar entradas con anterioridad en la web, ya que el parque temático funcionará con aforo reducido. En la programación de este fin de semana se destacan las funciones gratuitas de la multipremiada obra El hombre que perdió su sombra (viernes a las 19 y domingo a las 18) en el Microestadio. Dirigida por Eleonora Comelli y Johanna Wilhelm, es una versión libre de la novela La maravillosa historia de Peter Schlemihl, de Adelvert von Chamisso, que combina artes visuales, música y teatro.

"El hombre que perdió su sombra" llega a Tecnópolis este fin de semana Festivales GCBA

Lecturas sofocantes en el Larreta

Todos los miércoles, el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) presentará proyectos de artes escénicas en los jardines del Museo Larreta (Juramento 2291). El ciclo “Lecturas sofocantes” contará con referentes de la cultura leyendo textos inspirados en el verano, el calor y lo ardiente. Después de cada lectura, habrá un show musical y teatral bajo las estrellas. Los invitados para cada presentación se pueden consultar en Vivamos Cultura, donde también se puede programar una visita nocturna al museo para el mismo día.

Sonidos y creatividad en el piso de la infancia

Durante enero, el Piso de las Infancias del Centro Cultural Kirchner ofrece una programación especial con talleres participativos de investigación sonora, experimentación en arte y ciencia a través del juego y experiencias de lectura de poesía y cuentos. Además, hay una sala blanda para los más chiquitos con juguetes de madera y música en vivo. Ubicado en el tercer piso del viejo correo, se puede visitar de miércoles a domingos, de 14 a 20. Todas las actividades son gratuitas y no requieren reserva previa. Los talleres tienen cupo limitado y el ingreso es por orden de llegada. La agenda diaria está disponible en la web del CCK.

Un piso entero dedicado a los chicos Manuel Pose Varela - Prensa CCK

Amor de verano en el Recoleta

El sábado 8 empieza la programación de verano del Centro Cultural Recoleta. Hay muchas actividades al aire libre, como conciertos y proyecciones de cine en la terraza. Participarán como invitados cineastas como Juan Villegas y Martín Rejtman e ilustradores como Paula Boffo, La Watson y Pedro Mancini. En febrero, habrá un ciclo de charlas sobre el amor, “Hablándole al corazón”, que comienza el miércoles 2 a las 19.30, con “Love is in the air: cómo escribir poemas de amor”, con Fabián Casas. El miércoles 9, la periodista Maia Debowicz abrirá el debate sobre la relación entre el cine, las series románticas y los vínculos amorosos en los adultos mayores en la charla-taller “El amor no es solo cosa de jóvenes”. El ingreso es con reserva previa. El Recoleta abre de martes a viernes, de 13.30 a 22, y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22.

Este sábado empieza el ciclo "Amor de verano" del Centro Cultural Recoleta Gentileza Museos BA

Filosofía y letras

El Centro Cultural San Martín también invita al público a disfrutar de las noches de verano con recitales, cine, presentaciones de libros, obras de teatro y muestras de arte. La apertura de la temporada será el jueves 20 con un show de Majo Chicar y el cierre, el 20 de febrero con la Pipi Fest, de la compañía Los Pipis Teatro.

El 10 de febrero, a las 20, Tomás Balmaceda presentará Filosofía On Demand, un libro que invita a filosofar desde la experiencia de los contenidos de una serie de televisión. Y el 18 de febrero, a las 20, la escritora Silvia Hopenhayn conversará con el público sobre su última novela, Vengo a buscar las herramientas. El ingreso es con reserva previa vía la web.