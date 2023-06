¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Un paseo por el festival Roldán

escuchar

Este sábado, a partir de las 15, se realiza la 12º edición del Festival Literario Gustavo Roldán en el espacio Ecunhi (Av. del Libertador 8151). Entre otras propuestas variadas para todas las edades, se presentará el libro La noche del elefante, con Laura Roldán Devetach y Claudio Ferraro. Además, se puede visitar la muestra Más libros para más memoria, en homenaje al Centro Editor para América Latina. Y disfrutar de “Tardes de terror sonorizadas”, con Sol Canesa y Pablo Sirianni; conciertos de Cuentos a cuerda y Valor Vereda y participar del tributo a Elsa Bornemann, a diez años de su muerte, en la actividad Mil grullas para Elsy. Habrá también talleres literarios, poemas surrurados a cargo del grupo Susurrantes Solidaries del Ecunhi y espacios permanentes del canal Pakapaka y la Biblioteca Nacional, el Bibliomóvil de Conabip y feria de libros. La programación se puede consultar en este enlace.

La noche del elefante, de Gustavo Roldán (Bambalí). El sello mendocino reeditó en marzo pasado este reconocido libro del autor de La canción de las pulgas, entre otros tantos títulos para chicos. Es un rescate editorial para celebrar y está ilustrado por Fabiola Prulletti, editora e ilustradora mendocina y una de las fundadoras de Bambalí. Se presentará esta tarde, a eso de las 16, en el marco del Festival Roldán, cuando Laura Roldán Devetach cuente la trastienda de esta historia fascinante que vuelve a llegar a las librerías para que lo descubran los chicos y las chicas de hoy. No se lo pierdan.

"La noche del elefante", reedición del clásico de Gustavo Roldán Maqueta

Las pulgas no vuelan, de Gustavo Roldán (Del Naranjo). Con delicadas ilustraciones de Clau Degliuomini, en este cuento de Roldán hay pulguitas, como en otros del autor chaqueño fallecido en 2012. La protagonista de este relato admira a los pájaros y quiere volar. “¡Volar no es para las pulgas!”, le advierte su mamá. Pero (y siempre digo que las buenas historias siempre tienen un pero) esta pulguita no se da por vencida y se las ingenia para llegar bien alto y mirar el mundo desde arriba.

"Las pulgas no vuelan" ¿o sí? Maqueta

Poemas salvajes, de Juan Lima y Eleonora Arroyo (Del Naranjo). De la misma colección que el anterior, Luna de azafrán, un poemario salvaje dedicado a bichos de toda clase: cangrejos, colibríes, mosquitos, ranas, pájaros y hasta cucarachas.

Juan Lima y sus poemas salvajes Maqueta

“Algunas noches / mi casa / era un campo / de batalla / Mamá / gritaba / La cucaracha / huía / (Fin / de la / pelea)”, dice uno de los poemas que están ilustrados con un estilo “sello”, como cuando ponemos colores en un papel, lo cerramos y, al abrirlo, se revela una figura. Otro libro genial que ya llegó a las librerías.

"Los peces de mi río", de Wolf & Trillo hijo Maqueta

Los peces de mi río, de Ema Wolf (Sudamericana). Diez cuentos de la gran autora, con maravillosas ilustraciones de Matías Trillo, hijo de Wolf y el historietista Carlos Trillo, en una edición que trae material extra, como un video de animación, al que se accede con un código QR. El video empieza con el primer relato, el que le da título al libro, que arranca así: “Yo practico deportes extremos con mi abuela. Un día, haciendo barranquismo, nos lanzamos en triciclo por la pendiente de la calle Urquiza, que termina en la orilla del río. ¡Peligrosísimo! Es una calle empedrada. Íbamos a velocidades de vértigo. Mi abuela, adelante”. Lo que sigue es una historia desopilante. Un libro imperdible para sumar a la biblioteca familiar.

Ilustración de Matías Trillo para el libro "Los peces de mi río", de Ema Wolf Matías Trillo Gza. Sudamericana