Milei irá a la Feria del Libro, que ya anticipa un fuerte tono opositor al gobierno

El que avisa no traiciona. Esta mañana, el presidente de la Fundación El Libro (FEL), Alejandro Vaccaro, anticipó en rueda de prensa que la 48.ª edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Buenos Aires, que abrirá al público el jueves 25, se va a dar “en un contexto socioeconómico muy complejo; la situación es complicada para el 90% de la población y eso incluye a quienes esperamos que nos acompañen”. Compartió a continuación “datos desalentadores” del sector editorial, como la caída en las ventas de ejemplares del 30% en una de las grandes cadenas de librerías, de enero a marzo. “No vamos a escapar a eso, así que sin duda vamos a una Feria con algunas complejidades”. Durante la presentación de la programación se pudo confirmar una merma en la cantidad de invitados internacionales: sin premios Nobel ni Cervantes, no abundarán las figuras en 2024.

Por otra parte, el presidente Javier Milei confirmó a LA NACION que volverá a concurrir a La Rural, en fecha a definir, para presentar su nuevo ensayo, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, publicado por Planeta, lo que lo convertirá en el primer presidente en ejercicio que visite la Feria en calidad de autor (Cristina Fernández de Kirchner ya era exmandataria cuando en 2019 dio su discurso en la sala Jorge Luis Borges, a propósito de la publicación de Sinceramente).

Vaccaro resaltó que el gran capital de la FIL de Buenos Aires era la gente. “La Feria se hace gracias a eso, a la gente que concurre masivamente -afirmó-. Haremos todo lo posible para que vayan a la Feria. Somos conscientes de que muchos no van a poder comprar un libro”. Informó que el precio promedio de un libro comercial ronda los $ 18.000. Respecto del valor de las entradas, de lunes a jueves, el ingreso costará $ 3500 (en 2023, costaba $ 800); viernes, sábado, domingo y el feriado del 1° de mayo, $ 5000 (en 2023, $ 1200). En este punto, el presidente de la FEL remarcó que el precio se había fijado según el índice de inflación interanual: un 317% de aumento para las semanales, y un 333% para las del fin de semana. Habrá un pase para tres visitas, por $ 7500.

La entrada será gratuita para menores de hasta 12 años inclusive, visitas escolares, personas con discapacidad, docentes y estudiantes porteños con “pase cultural”. De lunes a viernes (excepto el 1° de mayo), estudiantes, jubilados y pensionados podrán ingresar gratis. Y para todo público, el sábado 27 de abril, Noche de la Feria, habrá ingreso libre a partir de las 20.

Durante la reunión, primero hubo elogios para la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes. “El apoyo que tenemos por parte de la ciudad de Buenos Aires es importante, significativo y alentador; es gente que cree en la cultura”, sostuvo Vaccaro. Luego, se refirió al Gobierno nacional, al que le adjudicó un trato “fuertemente hostil” al mundo de la cultura. “El Estado nacional va a ser uno de los grandes ausentes de la Feria”, sostuvo. Desmintió las afirmaciones del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, acerca del costo del habitual stand oficial del Pabellón Azul donde distintos organismos (como el Ministerio de Educación y la Biblioteca Nacional) organizaban actividades. Desde la Secretaría habían informado que ese valor rondaba los trescientos millones de pesos, que destinarían a apoyar las compras de la Conabip, pero Vaccaro dijo que no podían ser más de ochenta millones. Y reveló que el espacio vacante dejado por la Nación lo ocuparía la provincia de Buenos Aires con un megastand. “Hay gente a la que le interesa la cultura y gente a la que no”, resumió el presidente de la FEL en un contrapunto.

Por último, pronosticó que Cifelli, que confirmó su presencia en el acto de inauguración, podría ser abucheado si toma la palabra. “No les podemos poner un parche en la boca las más de mil personas que van a asistir”, dijo, y recordó sin autocrítica las protestas en contra del exministro Pablo Avelluto (a quien hoy muchos del sector cultural añoran), en las ediciones de 2018 y 2019. “Vamos a tomar los recaudos de seguridad, pero no podemos impedir que la gente se manifieste su descontento con un Gobierno que ha sido fuertemente hostil; en estos meses que lleva, las cosas que hemos visto y escuchado son de destrucción de la cultura”, estimó.

Acto seguido, anunció que en la FIL se haría un acto de desagravio a los periodistas culturales Osvaldo Quiroga y Cristina Mucci, que se quedaron “sin aire” en la Televisión Pública. “Muchas gracias, no sabía eso”, le dijo Mucci, sorprendida. “Lo acabamos de decidir. No debe haber nadie que esté en el mundo de la cultura en los últimos treinta años que no haya pasado por Otra trama y Los siete locos”.

Expositores, homenajes, delegaciones y visitantes

Habrá 430 expositores en la FIL porteña (250 son editoriales comerciales). En el Pabellón Ocre, se sentirá la ausencia de algunos stands de provincias -como los de La Rioja y Catamarca- que, por razones presupuestarias, no serán de la partida; otras compartirán espacio para economizar. Los organizadores apuestan por la presencia de Lisboa como ciudad invitada de honor; el color lila de la flor del jacarandá “vestirá” la presencia lisboeta en La Rural y en la ciudad de Buenos Aires con ciclos de cine, música, debates y encuentros.

El discurso inaugural estará a cargo de Liliana Heker; la escritora sigue los avatares de la política cultural libertaria con atención y una marcada posición crítica: durante el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso, dio una “clase abierta” de protesta en la plaza. Se harán homenajes a Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar, ambos nacidos en 1914. El albacea de la obra Bioy Casares, Daniel Martino, prepara una muestra de fotografías del autor de La invención de Morel; en Zona Futuro tendrá lugar la maratón de lectura dedicada al autor de Rayuela, con la presencia de Claudia Piñeiro, Gabriel Goity, Mauricio Kartún, Cristina Banegas, las hermanas Marull, Miguel Gaya y Jorge Consiglio, entre otros “cronopios”. Los Diálogos de Escritoras y Escritores Argentinos se abren con una entrevista a Leila Guerriero (el 1° de mayo). Por primera vez en la historia de la FIL porteña, habrá un encuentro de Escritoras y Escritores Originarios, al cuidado de Fabián Martínez Siccardi y en el que participarán Liliana Ancalao, Víctor Vargas Filgueiras, Sylvia Iparraguirre, Chana Mamani y Mario Castells, entre otros.

El año pasado, un 1.245.00 personas asistieron durante las tres semanas de la Feria del Libro a La Rural Fabián Marelli - LA NACIÓN

Una novedad de esta edición (sin contar que esta vez los asistentes tendrán que ir a La Rural bien provistos de repelente de mosquitos) es el “debate de cierre”, el lunes 13 de mayo, en el que intelectuales y políticos darán sus puntos de vista sobre el estado de la cultura en el país. Ya confirmaron su presencia el diputado Hernán Lombardi y la ensayista Beatriz Sarlo (la periodista María O’Donnell oficiará de árbitro). “Pensamos que así como el discurso inaugural genera debates y discusiones, en el de cierre se pueden tratar temas que están en la agenda cultural”, dijo Ezequiel Martínez, director general de la FIL. La iniciativa corrió por cuenta de las escritoras Gabriela Saidon y Natalia Zito.

Por motivos económicos, los invitados internacionales no abundarán en la edición de 2024. La portuguesa Lídia Jorge, Premio FIL en Lenguas Romances, se presentará el 2 y el 4 de mayo; el francés David Foenkinos participará del Congreso Internacional de Promoción de la Lectura (el 11 de mayo); la ecuatoriana Mónica Ojeda abrirá los Diálogos de Escritoras y Escritores Latinoamericanos, el 4 de mayo (también participarán el boliviano Juan Pablo Piñeiro, la peruana Alina Gadea, el colombiano Daniel Ferreira, la uruguaya Virginia Mórtola y el brasileño Sergio Rodrigues), y el peruano Mario Montalbetti leerá en el Festival Internacional de Poesía, este año al cuidado de Jorge Fondebrider. De Chile, viajarán Diamela Eltit, María José Navia y Daniela Catrileo; de España, la ganadora del Premio Planeta Sonsoles Ónega, el ganador del Premio Alfaguara Sergio del Molino, Belén Martínez y Elvira Sastre; de Italia, llegará Luigi Zoja; de China, la poeta y editora Zhao Si; de Uruguay, los poetas Horacio Cavallo y Mariella Nigro, y de Estados Unidos, la best seller de literatura juvenil Shelby Mahurin.

Para el miércoles 1° de mayo, en La Rural se espera una movilización masiva de adolescentes, no por la jornada de protesta contra el Gobierno convocada por la dirigencia sindical, sino por la “movida juvenil” que este año celebra su décimo aniversario.