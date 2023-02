¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Una maestra de mirada inquietante y dos unicornios testarudos

escuchar

Se terminan las vacaciones y vuelve la rutina escolar. Los lectores empedernidos seguimos disfrutando de las buenas historias, aunque haya menos tiempo libre. Esta semana seleccionamos cinco libros de edición reciente: entre ellos, La maestra, una novela de suspenso que te deja con los pelos de punta. También, una visita ilustrada al mundo de Roald Dahl, después de la polémica por el intento de censura contra algunos de sus célebres libros. Y en el bonus track, cuatro propuestas de teatro para chicos que ofrece Fibita, la sección infantil del Festival Internacional de Buenos Aires. Pasen y disfruten. Todos invitados.

La maestra, de Victoria Bayona (Alfaguara). “Hay algo en esa sonrisa, en esa mirada grande y atenta. Algo que no termina de ser natural. Parece buena, pero es mentira”: eso es lo primero que piensa Francisco apenas conoce a Sabrina, la maestra nueva. Le parece rara y tiene razón. Tanto insiste Fran con descubrir qué esconde Sabrina que termina complicado en una historia de intrigas y aventuras que me dejaron los pelos de punta. Suspenso y ciencia ficción en una novela fascinante para lectores a partir de los 9,10 años, con ilustraciones de Cristian Bernardini.

Hubo idas y vueltas en el intento de modificar las palabras políticamente incorrectas escritas por Dahl LA NACION

Los fantastibulosos mundos de Roald Dahl (Uranito). Con el inconfundible estilo de Quentin Blake, este libro rinde homenaje al universo de Dahl y sus magníficos personajes: Matilda, el gigante bonachón, Charlie Bucket y Willy Wonka, entre otros. El texto, escrito por Stella Caldwell, está estructurado con pastillas breves y recorre la vida y la obra del escritor. Claro que su publicación es anterior al escandalete reciente alrededor de los términos que usa Dahl (“enano”, “gordo”) en libros infantiles como Charlie y la fábrica de chocolate y la decisión de una editorial británica de cambiarlos para que resulten políticamente correctos en estos tiempos.

Waterson, un unicornio muy especial Fibita

Waterson, de Luciano Saracino y Ernesto Guerrero (Pequeño Editor). Un libro fascinante de la colección Panzada de letras narrado por una nena que tiene un papá raro (“como todos”, aclara), un unicornio llamado Waterson que duerme con ella, unas medias con vidas secretas y un amigo que juega todo el día a la pelota y “es más raro que los papás, los unicornios y las medias”. El relato, ilustrado con viñetas, está dividido en cinco partes, donde la narradora presenta a los personajes. Con mucho humor e ingenio, claro.

Ojo con el Sr. Unicornio Maqueta

Sr. Unicornio, de Angélica del Campo y Alberto Montt (La Editorial Común). En su primer libro conjunto, la autora argentina y el ilustrador chileno se meten nada más y nada menos que con los unicornios. Claro que no con uno cualquiera sino con uno muy especial. Ya desde la tapa vemos que el Sr. Unicornio tiene una mirada como desbordada que refleja muchas ganas de hacer lío. Ah, me olvidaba de contarles que no interesa para nada hacer amigos. Hasta que conoce a Lucy, claro.

El Árbol de las Siete Brujas Fibita

El árbol de las siete brujas, de Silvia Schujer (Planeta Lector). De la serie Planeta Amarillo, sugerida para lectores desde los seis años, este cuento ilustrado por Matías Trillo está protagonizado por siete brujas insoportables que “les hacían la vida imposible a todos”. Dueñas de poderes y fanáticos de los hechizos, un día se enfrentan entre ellas para conquistar a un príncipe. Sí, a las brujas también les gustan los príncipes (azules o de cualquier color). Ingenioso y divertido, el cuento viene acompañado de unos versos escritos para convertirse en canción. Será cuestión de recurrir a la magia.

Bonus track

Un recorrido creativo y una instalación para bebés

En el último fin de semana previo al inicio de clases, el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) puede resultar una buena opción para compartir espectáculos de calidad en familia. La sección Fibita, dirigida específicamente al público infantil, ofrece cuatro propuestas con entrada gratuita en distintas salas porteñas hasta el 5 de marzo.

Para los que paseen por el centro, en el Cultural San Martín, se presenta el domingo entre las 14.30 y las 16.30, con “funciones” cada media hora, Unwege. Desvíos Oeste: Estelas en el tiempo, un recorrido participativo que propone el desafío de resolver diferentes incógnitas en la ciudad. El curador alemán Aljoscha Begrich invitó a cuatro artistas de Argentina y Alemania para conducir al público por diferentes desvíos y descubrir nuevas capas de la ciudad en distintos espacios públicos. Recomendado para chicos desde los 12 años, fue creado por el colectivo Bineural Monokultur y repite del lunes 27 al miércoles 1° de marzo en el mismo horario.

Propuestas participativas para todas las edades Gza. Festivales BA

Ya en el primer fin de semana de marzo, el sábado 4 y el domingo 5 a las 16 y 19, se presentará en la sala El método Kairós (El Salvador 4530) Mirar y mirar de vuelta, una coproducción entre Argentina y España curada por Cristina Alonso Martín y Silvina Martínez. Dirigida a adolescentes y chicos desde los 10 años, es una manera diferente de conocer las obras de tres exponentes de la escena latinoamericana: Manuela Infante, Fernando Rubio y Tamara Cubas.

También el sábado 4, en espacio Zelaya (Zelaya 3134), entre las 12.30 y las 15.30, habrá funciones de Adentros y Afueras, que invita al público a crear su propia obra. Es ideal para niños desde los 3 años. Además, para los más chicos, se presentará Oh, uh, ah, ei! Tierra·Aire·Fuego·Agua, una instalación audiovisual con discoteca que llega desde Cataluña bajo la dirección de Verónica Pallini, argentina radicada en Europa. El viernes 3 a las 14, el sábado 4 y el domingo 5 a las 11 en la Sala Redonda del Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444).

Todas las entradas son gratuitas, con reserva previa online en la web de Vivamos Cultura, dos días antes de cada función, desde las 14.