FIBA: 17 obras extranjeras en una programación total que tendrá lugar en teatros así como en cúpulas, bares o en la ex cárcel de Caseros

El viernes de la semana próxima se iniciará una nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), que organiza el gobierno porteño. Hasta el domingo 5 de marzo, se presentarán 17 proyectos internacionales, 26 proyectos transnacionales que cruzan a artistas locales con referentes de otras latitudes, y 59 proyectos nacionales. La apertura tendrá lugar en Centro Cultural 25 de Mayo, de Villa Urquiza, con By Heart, obra creada, actuada y dirigida por el director portugués Tiago Rodrigues . En 2021. el prestigioso creador dejó la dirección del Teatro Nacional D. María II de Lisboa, que ocupaba desde 2015, para convertirse en el primer artista no francés que dirige el Festival de Aviñón. Diez días después, la clausura de este encuentro estará a cargo del director Christophe Frick, que presentará una versión site-specific de la pieza Palmasola con intérpretes bolivianos junto a uno suizo que se presentará en la ex cárcel de Caseros . Ese mismo día, en el Teatro Coliseo, se presentará Carbonio, del emblemático Teatro Piccolo de Milán, escrita y dirigida por el joven Pier Lorenzo Pisano. Durante los días del festival se presentarán más de 1500 artistas en escena en más de 300 eventos entre funciones y actividades .

“FIBA es un festival que nos invita a sentir el poder transformador de la cultura. A través del teatro, la danza y la música veremos cómo es posible pensar nuevas realidades y proyectar múltiples escenarios para disfrutar la ciudad”, sostiene en la información de prensa Enrique Avogadro, ministro de cultura porteño. Por su parte, para Federico Irazábal, el director artístico del festival , durante la nueva edición de este encuentro “un centenar de artistas de diferentes lugares del mundo mostrarán sus producciones en los formatos más diversos que se puedan imaginar, y en muy distintos tipos de espacios, teatros y modos de presentación y circulación”.

La apertura del FIBA de este año será con By Heart, la obra creada, actuada y dirigida por el director portugués Tiago Rodrigues que propone una reflexión sobre la literatura y la memoria Magda Bizarro - FIBA

La franja internacional implicará la presencia de espectáculos provenientes de Alemania, Brasil, Canadá, Chile, República de Corea, España, los Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suiza y Uruguay. Entre los títulos seleccionados figuran Barbados en 2022, de Pablo Remón (Premio Nacional de Literatura Dramática en España), una reescritura de su reconocida pieza Barbados, etcétera, que fue estrenada en el Festival de Otoño de Madrid; de Canadá, el colectivo compuesto por Milton Lim y Patrick Blenkarn estrenarán Asses.masses, que ya había tenido una versión en la edición anterior del FIBA; de Suiza vendrán dos trabajos dirigidos por Boris Nikitin; de Italia, también llegarán dos piezas de realidad virtual creadas por Elio Germano; de Gran Bretaña, estará Antigone interrupted, de Joan Clevillé; de los Estados Unidos el grupo This is not a Theater Company presentará una experiencia analógica de su obra digital Una obra en tu bañera; de Uruguay, vendrá El desmontaje, pieza escrita y actuada por la dramaturga Jimena Márquez; de Chile, Malicho Vaca Valenzuela, quien estuvo en las últimas dos ediciones del FIBA, presentará Identidad #83; de Brasil, se presentará Dinamarca, interpretada y dirigida por el grupo recifense Magiluth; de Grecia, se presentará Patagos, de la creadora Sofía Mavragani, junto a dos intérpretes; y de Corea, llegará A letter from Pansori.

En Patagos, trabajo que viene de Grecia, el movimiento emerge como protagonista exclusivo mediante la eliminación de todo estímulo sonoro Margarita Nikitaki - FIBA

En lo que se refiere a los 26 proyectos transnacionales, el prestigioso coreógrafo francés Jérôme Bel, figura ya conocida para la ciudad, presentará una obra que lleva su nombre y que implicará la presencia de intérpretes locales. Mediante un cruce entre España y la Argentina se presentará Nocturno de Ulrike o el sujeto histórico, la nueva obra de La Columna Durruti, conformada por Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi; de Nueva Zelanda se ofrecerá [OTHER] Chinese, resultado de la primera exploración que la artista Alice Canton realizó con la comunidad china en Buenos Aires; o Confesiones de un árbol, una obra sonora ideada por la norteamericana Erin Mee. En lo que hace al cruce entre Buenos Aires y el resto del país, por primera vez se producirá un estreno coproducido de forma integral con una compañía cordobesa que vendrá a la ciudad para montar La sapo, de Ignacio Tamagno. Desde otras regiones del país o con creadores nacidos en otras provincias pero radicados desde hace años en Buenos Aires se presentarán trabajos de Beatriz Catani, Juan Onofri Barbato, Marcelo Savignone, Iván Haidar y Tiziano Cruz, creador que ya formó parte de la edición anterior.

Entre los trabajos seleccionados por concurso figura la atractiva propuesta del bailarín y coreógrafo Diego Rosental, una obra muy elogiada por la crítica dirigida por Mariano Stolkiner, un trabajo de la coreógrafa Andrea Servera que indaga en los cuerpos disidentes como una performance de Ivana Soto cuyo disparador es la reflexión sobre un cantante de ópera ciego que decide que su apariencia no responde al género que le fue asignado al nacer.

Decididamente, no todo será en salas teatrales. Durante los diez días del FIBA se presentará un montaje de Agostina Luz López que recorre la sala Zelaya en su totalidad; un cuarteto de creadoras presentará una propuesta en el Parque de la Estación; Jorge Eiro, Federico Liss y David Rubisntein presentarán un trabajo en el bar Rodney, de Chacarita; mientras que el ciclo Noche de Cúpulas estrenará una propuesta de Vivi Tellas que tendrá lugar en la cúpula Edificio Argentino e Ignacio Bartolone presentará otra obra en la cúpula La Inmobiliaria. Como viene sucediendo desde hace unos años, también el FIBITA, programación dedicada para los más niños y jóvenes, abarcará tres producciones transnacionales y una de ellas para infancias entre 0 y 3 años.

La renuncia, del bailarín y coreógrafo Diego Rosental fue una de las obras nacionales entró a la programación del FIBA por concurso Hernán Paulos - FIBA

La primera edición del Festival Internacional de Buenos Aires se realizó en 1997. Durante buena parte de su historia inicial, el encuentro permitió a público y creadores conocer a grandes figuras o compañía de la escena internacional. En paralelo, el festival permite que creadores locales sean conocidos por curadores y gestores de diversas nacionalidades (de hecho, en las últimas cuatro ediciones más de 30 proyectos han tenido la oportunidad de presentar sus producciones en más de 60 teatros y festivales del mundo). En 2019, de ser un encuentro que se realizaba cada dos años en otoño, pasó a su formato anual y en pleno verano . Antes aún de esa transición, el FIBA fue perdiendo su base de público e implicancia en el entramado local. Más allá de eso, logró sobrevivir a la pandemia apelando a una edición híbrida en tiempos de salas con aforo limitado, temores y mezcla de formatos. El FIBA 2021 y el de 2022 contaron con un presupuesto de 30 millones. Lo cual, inflación mediante, implicó una importante reducción en lo que hace a su costo de inversión. Para la que se inicia la semana próxima la tendencia se revirtió: según información oficial el FIBA 2023 cuenta con un presupuesto de 60 millones (el mismo de 2019, cuando se realizó una gran evento artístico en el barrio del Abasto).

En esta oportunidad, las obras no solamente se presentarán en salas públicas del gobierno porteño (como el Cultural San Martín o las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires) sino que también forma parte de la grilla el Teatro Nacional Cervantes, en donde se repondrá Obra del demonio, de Diana Szeinblum. Como es habitual desde su inicio, el amplio abanico de salas alternativas porteñas también forma parte de la amplia variedad de propuesta que propone esta nueva edición. A ese entramado esta vez se le suman el Metropolitan Sura y el Astros, dos salas del eje de la avenida Corrientes.

Datos prácticos para ordenar la agenda

Las entradas para las obras del FIBA son gratuitas, con reserva previa online que deberá hacerse en la página buenosaires.gob.ar/fiba dos días antes de cada espectáculo, desde las 14. Se podrá reservar una entrada por persona por función. Algunos de los montajes no permitirán el ingreso comenzada la función y no estará permitido incorporarse a los recorridos que salen desde un punto inicial una vez que comenzaron.

Las funciones del Complejo Teatral de Buenos Aires (los trabajos de las hermanas Marull así como la nueva obra de Mariano Pensotti) serán gratuitas, sin reserva online, retirando la entrada dos horas antes por la boletería del teatro.