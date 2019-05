Harry Potter: un éxito mundial del libro al cine Fuente: Archivo

Los festejos por los 20 años de la saga Harry Potter continúan con nuevos títulos que giran alrededor del universo mágico del niño mago. Hace unos meses, se publicó en español Los cuentos de Beedle el Bardo, ilustrado por Lisbeth Zwerger (ganadora del premio Hans Christian Andersen de Ilustración), que incluye cinco relatos fantásticos con aventuras, intrigas y trucos de magia. Es el libro que Albus Dumbledore, director de la Escuela de Hogwarts, le da a Hermione en el último volumen, Harry Potter y las reliquias de la muerte. Hoy, en ¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche?, les presentamos un libro de edición reciente que cuenta el detrás de escena de la historia creada por JK Rowling. Además, una nueva aventura del genial Pinzón; una saga para fanáticos de los monstruos; y libros de destacados autores nacionales que este fin de semana participan de ciclos y talleres gratuitos para chicos. Pasen y vean.

Harry Potter. Un viaje por la historia de la magia

Harry Potter. Un viaje por la historia de la magia (Salamandra). Un álbum maravilloso, especialmente recomendado para ultrafans, que encontrarán secretos creativos de la autora. Con ilustraciones de Jim Kay, autor de las portadas de la saga, incluye bocetos y borradores mecanografiados con correcciones de J.K. Rowling. También, ideas para hacer pociones mágicas caseras y datos curiosos. Buena parte del material publicado en este libro integró la muestra Harry Potter: la historia de la magia con la que la Biblioteca Británica celebró el vigésimo aniversario de esta historia mágica.

La fiesta de Pinzón

La fiesta de Pinzón, de Wouter van Reek (Pípala). Quinto título publicado por Pípala de la serie del popular personaje creado por el autor holandés para la televisión. Como en Pinzón en la tormenta, La torre de Pinzón, El túnel de Pinzón y Pinzón y los inventos, este cuento ilustrado narra una aventura delirante. Es de noche, Pinzón no puede dormir y decide levantarse para hacer algo. ¿Qué? Una fiesta de panqueques nocturnos para muchos invitados. Su compañero, el perro Tungsteno, que está medio chiflado como Pinzón, sale a buscar invitados. Un libro ideal para leer con los chicos cuando no se pueden (o no quieren) dormir.

Mezclados. Una historia de colores

Mezclados. Una historia de colores, de Arree Chung (Océano Travesía). Todo empieza con tres colores: amarillo, azul y rojo. Convivían tranquilos y en armonía. Pero un día un rojo peleador causó problemas y los colores se dividieron en grupos. Cada uno por su lado. Hasta que un azul y un amarillo se cruzaron y se gustaron. Y así, de esa primera unión nacieron otros colores: verde, naranja, violeta. A través de esta historia colorida (y en apariencia, sencilla), el autor de la serie Ninja! habla sobre la diversidad, la tolerancia y la convivencia.

Escuela de monstruos, de El Bruno (Pictus). Es una de las historietas favoritas de los chicos y las chicas de entre 6 y 10 años, como Faustina, que está por cumplir su primera década, y recomendó la serie en una mesa con niños lectores en la última Feria del Libro. Ya salieron nueve libros con las aventuras de Tomás, un chico al que sus padres anotan en una escuela de monstruos, donde conoce a otros "monstruitos" como él. Creada por el ilustrador y humorista gráfico Mauro Serafini, alias El Bruno, que nació en San Pablo, Brasil, en 1978, la historieta combina humor, terror y aventuras.

Escuela de monstruos

Atención: hoy a las 12, El Bruno dicta el taller "Laboratorio de monstruos" en Librería del Pasaje (Thames 1762), que festeja sus 15 años con una jornada abierta con actividades para todo público.

Un día, un gato, de Juan Lima (Calibroscopio). Firmado por Juan Lima y amigos, es un álbum ideal para los amantes de los gatos de todas razas y colores. El autor convocó a amigos y colegas para ilustrar los felinos imaginados en sus poemas. Así, veintisiete artistas, de países variados, como Isol, Bianki, Mandana Sadat, Gustavo Roldán hijo, Gusti, Max Cachimba, Ayax Barnes, Decur y Roberto Cubillas crearon gatos con diferentes técnicas y estilos. En este libro, Lima se dio algunos lujos: incluyó una obra de Paul Klee, un gato de autor anónimo de Egipto del año 1200 AC y hasta el gato negro y sonriente de Landrú.

Atención: Juan Lima y otros autores participan hoy a las 16 del festival de poesía Poeplas, organizado por la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura porteño en la Casa de la Lectura (Lavalleja 924). También estará la poeta Laura Wittner, autora de varios libros para chicos; entre ellos, uno que aquí les recomiendo:

Veo veo, conjeturas de un conejo, de Laura Wittner (Ediciones Tres en línea). Ilustrado por Mariana Ruiz Johnson, este cuento poético tiene como protagonista a un conejo ya mayor que tiene dificultades para ver de lejos. Pero, en lugar de ponerse los anteojos, el animal prefiere hacer conjeturas sobre lo que ve o, "conejeturas", como le gusta decir. Con frases sencillas y breves y dibujos en colores pasteles, es un libro ideal para los más chiquitos, en etapa de jardín. Un delicioso texto poético, sin moralejas, que puede leerse de un tirón antes de dormir.