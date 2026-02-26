Artistas, intelectuales y escritores salen en defensa de la ley de glaciares, que el Gobierno quiere reformar

Ante el tratamiento en el Senado de los cambios que el Gobierno quiere introducir en la ley de glaciares, artistas, intelectuales y escritores salieron en defensa de la ley 26.639, sancionada en 2010.

En la solicitada “Los glaciares no se tocan”, figuras de la cultura, el arte y el pensamiento de la Argentina, muchos de ellos de proyección internacional, como Lucrecia Martel, Ricardo Darín, Rita Segato, Soledad Barruti, Daniel Grinbank, Andrea Pietra, Celeste Cid, Dolores Reyes, Mercedes Morán, Eleonora Wexler, Tomás Saraceno, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, Roberto Gargarella, Georgina Barbarrosa, Verónica Gago, Abel Gilbert, Julieta Díaz, Darío Sztajnszrajber, Maitena Burundarena, Juan Carlos Kreimer, Marcelo Piñeyro, Érica Rivas y Selva Almada, entre muchos otros, expresan su rechazo a las reformas en la ley hoy vigente.

🚨 EL AGUA DEL PAÍS EN PELIGRO



🧊 Mañana comienza en el Congreso el tratamiento de una modificación a la Ley de Glaciares que la vacía de su contenido y propósito. Más de 30 organizaciones ambientales y sociales sostenemos que esto pone en riesgo al agua de todo el país. pic.twitter.com/jDm71g5F6x — Asoc. Argentina de Abogadxs Ambientalistas / CAJE (@AbogadesAmbient) February 25, 2026

“La Ley Nacional de Glaciares protege las principales reservas de agua dulce de la Argentina y es clave para el cuidado de las cuencas hídricas y la vida de nuestras comunidades -se lee en el comunicado que recogió más de veinte mil firmas-. El proyecto de modificación impulsado por el Gobierno Nacional [...] representa un grave retroceso ambiental y habilita la destrucción de glaciares y del ambiente periglacial”.

En diciembre de 2025, la solicitada había colectado casi nueve mil firmas en un día, hasta que una denuncia anónima bloqueó el formulario. Google nunca respondió el pedido de revisión y la solicitada se volvió a publicar semanas atrás.

“Desde artistas muy reconocidos, científicos, investigadores y los mas repuestos Constitucionalistas, todos rechazan esta reforma regresiva de la ley de glaciares. Y esto porque pone en peligro, nada más y nada menos, que el lugar donde nacen los ríos de nuestro país, el agua”, dice a LA NACION el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale que, en su cuenta de X, denunció un “silenciamiento mediático”.

La filósofa Maristella Svampa, de la Colectiva Socioambiental Mirá, lidera la campaña de rechazo a los cambios en la ley de glaciares que impulsa el Gobierno. “La ley nacional de glaciares sancionada en 2010 protege solo el 1% de nuestro territorio -dice a este diario-. Pero el Gobierno nacional, algunos gobernadores y las corporaciones mineras decidieron ir por esa porción de nuestro territorio, donde están nuestras reservas de agua, y donde nacen ríos que abastecen y recorren varias provincias, que son más que nunca necesarios en tiempos de estrés hídrico, sequía y agravamiento de la crisis climática. Estamos ante un proceso de radicalización del capitalismo que no respeta los límites planetarios, y que en vez de activar el freno de emergencia, acelera aún más por el camino de la destrucción. Y a la par que perdemos la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, perdemos también cada vez mas democracia, reducida hoy a un delincuencial tomo y daca en el Congreso, bajo la amenaza de motosierra de Milei. No hay límites para la devastación, no hay límites para la tristeza”.

La historietista Maitena Burundarena, que también firmó la solicitada, hizo un posteo en su cuenta de Instagram con una ilustración en la que un glaciar en proceso de derretimiento pide ayuda a la estrella de mar “culona” que se hizo célebre en la transmisión en vivo del Schmidt Ocean Institute, el Conicet y varios organismos públicos. “En un mundo en el que el 75% de la población vive en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua, y 2000 millones de personas viven en terrenos que se hunden debido al colapso de los acuíferos subterráneos [...], el gobierno argentino propone modificar la ley que protege a nuestros glaciares para permitir actividades mineras”, escribió.

NO A LA MINA: ATENCIÓN! ARGENTINA POR LOS GLACIARES!

Los glaciares son reservas de agua dulce y la megamineria los pone en riesgo.

El gobierno de Javier Milei y sus cómplices quieren modificar la ley de protección de glaciares que hemos ganado en el año 2010 gracias a la lucha… pic.twitter.com/ZaCFfQQBG5 — Manu Chao (@manuchao) February 25, 2026

En su cuenta de X, el cantante y compositor Manu Chao también convocó a defender los glaciares, y advirtió en su texto: “Intentan redefinir qué es un glaciar y anular el inventario nacional que ha contabilizado más de 16 mil glaciares en la Cordillera de los Andes. No podemos permitirlo! Una vez más tenemos que defender los glaciares! El agua no se negocia. El agua es vida”.

En un comunicado difundido esta semana, la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia Católica exhortó a los legisladores a actuar con “solidaridad intergeneracional” y a escuchar a científicos y a las comunidades locales antes de avanzar con cambios en la ley. “Los glaciares no son simples recursos económicos”, sino “fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico”, sostiene la Comisión, que define a los glaciares como “catedrales de agua”. “Destruir una fuente de agua dulce es destruir nuestra propia vida”, advirtió.