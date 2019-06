Ilustración de un libro para chicos con perspectiva de género: "Un papá con delantal"

Natalia Blanc SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de junio de 2019 • 18:54

Ya se viene el día del padre, el acto escolar dedicado a Martín Miguel de Güemes, el fin del otoño: con esos disparadores como excusa, hoy recomendamos nueve libros muy entretenidos para lectores con gran sentido del humor. En la selección hay cuentos con perspectiva de género, con una trama inquietante y final sorpresivo, con biografías de grandes hombres de la historia, con datos científicos y también con viñetas. Además, una reedición de un relato de Gustavo Roldán para los más chicos que habla sobre la fascinación por el circo. Acá están, estos son los títulos elegidos de hoy. No se los pierdan. El nuevo Macanudo, de Liniers, lo recomienda Manu Ginóbili.

Un papá con delantal que se ocupa de las tareas domésticas

Un papá con delantal, de Magela Demarco (Editorial Bellaterra). Un libro sobre igualdad de género, ilustrado por Andrea Bianco, que cuenta una historia con humor a través de la mirada de una nena. Publicado en España, tiene una edición en castellano y otra en catalán y se consigue en Buenos Aires en Librería de Mujeres. Ya desde el título y la ilustración de tapa, donde se ve a un hombre a cargo de la limpieza del hogar familiar, el libro cuestiona los roles tradicionales sobre las tareas supuestamente femeninas y masculinas. "Me gustó esto de jugar con la idea de que sea un señor (que se llama Amador y en catalán es Salvador) a quien la mamá contrata para hacer las tareas del hogar, porque es algo que no pasa en la realidad, o al menos en la Argentina, donde las personas que uno contrata para trabajar son mujeres. Y, a decir verdad, no son muchos los hombres que barren, pasan el trapo, hacen las camas, limpian los vidrios, lavan la ropa, ordenan la casa, hacen las tareas con las hijas y los hijos, los llevan al médico... A lo sumo hacen una cosa o dos cosas de todas esas, pero la mayoría las seguimos haciendo las mujeres, además de salir a trabajar, claro", dice la autora. "Empezar a mostrar es empezar a poder ver -agrega Demarco-. No es mía la frase, está en el libro Cómo criar hij@s no machistas. Me gusta mucho porque creo que es un paso hacia adelante para comenzar a concientizar las cosas que están naturalizadas y que, sin embargo, no tienen nada de natural". Ideal para leer en casa y compartir en familia.

La mosca, de Gusti (Calibroscopio). ¿Se imaginan una mosca esperando el día ideal para darse un gran baño? Bueno, parece que ese día propicio llegó y la mosca protagonista de este cuento genial se prepara para disfrutarlo. "Tenía todo lo que una mosca necesitaba -cuenta el autor-. Un bolso, un poco de crema bronceadora, una toalla y la pelota. ¡Perfecto!". Lo que no se imaginó la ilusa mosca es cómo seguiría ese día en apariencia ideal que se convirtió luego en pesadilla. Original, divertido, con dibujos que parecen pintados con témperas por chicos, es un libro súper recomendado para disfrutar entre padres e hijos y reírse con complicidad por el final inesperado.

Cuentos para niños que sueñan con cambiar el mundo, texto de Marcelo Mazzanti e ilustraciones de Sara C. Labrada (Duomo Ediciones). Entre tantos superhéroes de ficción que saltan de la pantalla, este libro reúne cincuenta biografías de hombres célebres de carne y hueso que revolucionaron el mundo. Ordenados alfabéticamente por el nombre de pila, encabeza la lista Alan Turing, que logró descifrar el código Enigma que usaban los alemanes para comunicarse en clave durante la Segunda Guerra Mundial. Así, de la A a la Z, vienen Albert Einstein, Barack Obama, Bill Gates, Charles Darwin, el Che Guevara, Isaac Newton, John Lennon, Julio Verne, Leonardo Da Vinci, Ludwig van Beethoven Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela y Stephen Hawking, entre otros. Especie de contracara (o complemento) de Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, es un libro inspirador que puede resultar un gran regalo para papá (también para mamá, es cierto, pero este domingo es el día del padre).

Severi en línea

Severi en línea, de Marcos Severi (Del Naranjo). De la colección Un gato gris, un álbum de historietas con prólogo de Decur que ofrece a los lectores viñetas en color, en blanco y negro, con y sin texto, fotografías, líneas simples. Son escenas o diálogos inquietantes que no buscan solo hacer reír sino reflexionar. Un ejemplo: un hombre parado sobre la espalda de otro con cara desolada. El de arriba está clavando un clavo para colgar un cuadro dónde se ve el retrato del hombre sometido y la frase "Empleado del mes". Para que no se depriman, les describo uno tierno y esperanzador: una pareja duerme, cada uno en su cama, pero tienen un sueño común: "Dormimos en camas separadas, pero en sueños juntos".

Los siete tremendos cabritos, de Sebastian Meschenmoser (Fondo de Cultura Económica). Este cuento muy divertido tiene un lobo como protagonista. En este caso, el lobo se disfraza de cabra con la intención de devorarse los cabritos. Pero, por una sucesión de cuestiones domésticas, se le complica el plan. Inteligente y entretenido, lo van a disfrutar los más chicos y también los adultos. Ya verán por qué.

Una escena de Ovo, el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil

Tarde de circo, de Gustavo Roldán (SM). Es la primera que Pablo, que tiene 9 años recién cumplidos, ve una función de circo. ¡Qué emoción! Primero, se vuelve loco con las piruetas de un equilibrista sobre la cuerda floja. Después, se fascina con los que hacen acrobacias y malabares con pelotitas y clavas con fuego. Luego, se asusta un poco con los rugidos de los leones y el látigo del domador. Los payasos, reconoce, no le causan mucha gracia, pero el mago chino le parece una maravilla. Todo transcurre así, entre suspiros y sorpresas, hasta que aparece en la pista un personaje que le acelera el corazón. Un cuento muy tierno de Roldán, de 2004, reeditado ahora en la colección Los Piratas, para lectores iniciales.

Ciencia para pasar el otoño, de Valeria Edelsztein (Iamiqué). Cuando faltan pocos días para la llegada del invierno, recomiendo este libro de ciencia ilustrado por Javier Reboursin que cuenta datos curiosos sobre esa estación con tan mala prensa (y tanta humedad) como es el otoño. Además de cuestiones más o menos esperables, como qué pasa con el clima durante esos tres meses y por qué se caen las hojas de los árboles en esta época, la autora (que es Doctora en Química, investigadora del Conicet y además nació en otoño) aborda otros temas cómo los colores típicos de la estación y qué pasa en los océanos en esos 90 días. Imperdible. Para llevar a la escuela o sumar a la biblioteca familiar.

Fuegos del norte, de Nicolás Schuff (Norma). La vida de Martín Miguel de Güemes contada desde la primera infancia, con los juegos con su hermana Macacha, hasta su participación en la lucha por la Independencia. De la colección de novelas históricas de Torre Azul, sugerida para lectores desde los 9 años, tiene una tapa muy atractiva con un muñeco de plastilina realizado por Juan Pablo Zaramella, creador de la serie animada El hombre más chiquito del mundo.

Fuegos del norte, la vida de Güemes desde la infancia

Macanudo 14, de Liniers (La Editorial Común). Un nuevo volumen de la tira creada por Liniers, que reúne sus personajes entrañables: Olga, Enriqueta, el conejo, el gato Fellini, y sus reflexiones existenciales. Atención: en la contratapa vienen dos frases de lectores fanáticos. Una es Samanta Schweblin y el otro, Manu Ginóbili, que dice: "Admiro la imaginación, la creatividad y el humor poco convencional de Liniers. Viajar por las páginas de Macanudo es un placer que se termina extendiendo siempre un poco más de lo esperado". Manu lo recomienda. Es un tipo macanudo. No se lo pierdan.

Bonus track

Todos los libros de Isol

En "Bestiario doméstico", Isol exhibe los dibujos originales de sus libros

Esta tarde en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso (Alsina 1835) se inaugura la muestra "Bestiario doméstico", que reúne la obra gráfica (publicada e inédita) de la autora e ilustradora Isol. "Es un abanico de casi todos mis libros publicados, con dibujos y bocetos para ver originales y también ilustraciones terminadas. Hay una casita a oscuras para disfrutar de Nocturno con linternas, hay imanes con partes de personajes para hacer ensambles creativos, hay una sección de monstruos con Petit, Secreto de familia, Piñatas y El globo, con espejos deformantes -contó Isol a esta sección-. Se pueden leer todos los libros en un espacio de lectura con los libros al alcance de la mano, y también ver animaciones de Numeralia y Petit. Hay una vitrina con muchos libros publicados en otros idiomas, donde se pueden ver cambios de portadas, letras y diseños diferentes. Hoy, en la inauguración, voy a dar una charla en el auditorio acerca de mi trabajo (a las 16), y después haré una muestra guiada"