7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 12 al miércoles 18 de marzo en Buenos Aires
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Fernanda Laguna en Malba. Hoy a las 19, con entrada gratis, se inaugura en el Museo Latinoamericano de Buenos Aires Mi corazón es un imán (1992-2025), muestra organizada junto con el Museo Reina Sofía. A las 18 habrá una conversación inaugural a cargo de Fernanda Laguna, Nancy Rojas y Miguel Ángel López, que se transmitirá en vivo por YouTube.
- Arte en Lollapalooza. Desde mañana hasta el domingo se exhibirán en el festival de música obras monumentales de Marta Minujín, Daniel Basso, Sebastián Adamo y Marcelo Faiden . También habrá cabinas de DJs intervenidas por artistas que participaron de arteba: Ainelén Bertotti Burket, Damián Linossi y Bruno Rodriguez Maraude. En el Hipódromo de San Isidro (Av. Bernabé Márquez 700). Entradas en www.lollapaloozaar.com.
- Buena memoria. Así se titula la muestra de Marcelo Brodsky que inaugurará hoy la galería Rolf Art (Esmeralda 1353), en el marco del 50º aniversario del golpe de Estado en la Argentina. Hasta el 4 de abril, con entrada gratis.
- Inauguraciones en Muntref. El sábado a las 13 se presentarán en el Hotel de Inmigrantes (Av. Antártida Argentina s/n) Punto impropio, una video instalación de Albertina Carri, y la muestra colectiva Infancias. Algunas historias de chicas y chicos en el mundo, curada por Diana Wechsler. Entrada gratis.
- Nuevas muestras en Ruth Benzacar. El sábado, de 16 a 19, abrirán al público en Ruth Benzacar (Juan Ramírez de Velasco 1287) las muestras Aniversario de todas mis faltas, de Ulises Mazzucca, y Adentro Afuera, de Carlos Herrera. Entrada gratis.
- Concurso Nacional de Artes Visuales. La Universidad UADE presenta la 20° edición del Concurso Nacional UADE de Artes Visuales. La exposición reúne 50 obras de artistas argentinos seleccionadas entre más de 1.600 propuestas. La muestra puede visitarse con entrada libre y gratuita de lunes a viernes, de 10 a 17, en Lima 757.
- Tarde de libros. En el marco de las actividades por los 50 años del último golpe militar, el viernes 13 a las 18 se realizará en Universo San Martín (Av. 25 de Mayo 1869, San Martín), el encuentro Tarde de libros y lecturas LIJ, donde se reflexionará sobre cómo trabajar en las aulas temas vinculados con la memoria, la identidad y la historia reciente a través de la literatura infantil y juvenil. La actividad está dirigida a docentes, bibliotecarios y mediadores de lectura y es gratuita, con inscripción previa. Durante la jornada se entregarán certificados de asistencia y se sortearán libros para instituciones.
