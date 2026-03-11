Vuelve Pinta Panamá, la semana que conecta el arte del continente

La ciudad de Panamá consolidará su posicionamiento como nodo estratégico de intercambio cultural artístico en la región con la segunda edición de la semana del arte impulsada por Pinta, plataforma creada por el argentino Diego Costa Peuser para promocionar el arte latinoamericano a nivel global.

Tras su primera edición en 2025, que convocó más de 2200 visitantes, Pinta Panamá Art Week regresa con una agenda ampliada. Del 18 al 22 de marzo, incluirá una programación pública y gratuita con exposiciones, visitas guiadas, conversaciones con invitados internacionales, proyecciones cinematográficas y música, entre otras actividades culturales.

Una de las performances con las que abrió Pinta Panamá Art Week 2025 Gentileza Pinta Panamá

Con dirección artística de Irene Gelfman, la edición 2026 profundiza su eje conceptual: presentar a Panamá como “un territorio de conexión, un espacio donde convergen las prácticas artísticas de Centroamérica y se articulan puentes entre el norte y el sur del continente”. “El arte puede decir cosas que las palabras no pueden y es señal de una sociedad evolucionada” opina María Eugenia Herrera, ministra de Cultura de Panamá, que respalda esta alianza público-privada junto con EFG Private Wealth.

Irene Gelfman, curadora global de Pinta, y Diego Costa Peuser, el año pasado en Panamá

Uno de los hitos de la edición 2026 será la exhibición central en la Ciudad de las Artes, donde tendrá lugar la inauguración con una performance. Concebida como un espacio de convergencia entre artistas de distintas latitudes, la muestra titulada Territorios en conexión reunirá textiles, esculturas blandas y videoarte de artistas como Sandra Monterroso, Ana Teresa Barboza y Donna Conlon. Sus obras exploran vínculos entre territorio, memoria, identidad y circulación cultural en América Latina.

Una de las exhibiciones del año pasado en el Museo de Arte Contemporáeo (MAC) de Panamá

También el foro ocupará un lugar central como espacio de reflexión y pensamiento. Con el apoyo de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), reunirá a destacados invitados como Manuel Segade, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Patricio Majano, curador y director de programación de YES Contemporary; Vittorio Calabresse, consultor en gestión de las artes, y Karon Sabrina Corrales, curadora e investigadora independiente, cofundadora de la plataforma LL Proyectos.

El programa incluirá recorridos por galerías como Diablo Rosso Gentileza Pinta Panamá

Una nueva alianza con IFF Panamá permitirá además la proyección gratuita de Free Color (2020), documental dirigido por Alberto Arvelo sobre la vida y el legado artístico del artista venezolano Carlos Cruz-Diez.

Giana De Dier con una de sus obras exhibidas en la Bienal de Venecia y en el Museo del Canal, en Panamá

Impulsora de ferias de arte en Miami, Buenos Aires y Lima, Pinta organiza desde 2022 semanas del arte orientada a visibilizar y fortalecer escenas en crecimiento con alto potencial cultural. Después de tres ediciones en Asunción y la segunda en Panamá, este año presentará otras en Medellín y Santo Domingo.

Vista del Biomuseo diseñado por Frank Gehry en Panamá Gentileza Pinta Panamá

“Este crecimiento responde a una visión a largo plazo orientada a fortalecer las escenas locales, generar redes internacionales y acompañar el desarrollo sostenible del ecosistema artístico de la región”, destaca Costa Peuser, quien propone “recorrer la ciudad desde sus cruces, reconociendo a Panamá como un espacio vivo de intercambio cultural”.