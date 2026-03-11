“Faro cultural de la región”. El escritor Sergio Ramírez postuló a la Feria del Libro de Buenos Aires para el Premio Princesa de Asturias

A inicios de mes, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, postuló a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires al Premio Princesa de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades. LA NACION tuvo acceso a la carta que Ramírez dirigió al jurado del prestigioso premio que otorga la corona española y el Principado de Asturias, en la que destaca que este año la Feria del Libro porteña, “faro cultural de la región”, celebra su quincuagésima edición. Los premios se suelen anunciar a comienzos de mayo y se entregan en octubre, en la ciudad de Oviedo.

“He participado en la Feria en distintas oportunidades a lo largo de los años -sostiene Ramírez-. No hablo, por tanto, desde la distancia institucional, sino desde la experiencia personal. He sido testigo directo de ese intercambio fecundo que allí se produce entre escritores y lectores; he visto auditorios colmados donde la conversación literaria se transforma en reflexión cívica; he comprobado cómo un diálogo iniciado en una mesa redonda continúa luego en los pasillos, en las firmas de libros, en encuentros improvisados que prolongan la vida de las ideas más allá del programa oficial”.

Remarca que, cada año, la Feria convoca a más de un millón de visitantes y desarrolla “miles de actividades culturales”, lo que la convierte, asegura, en “uno de los acontecimientos editoriales y culturales más relevantes del mundo hispanohablante”.

“Durante más de quince días, Buenos Aires se convierte en una capital simbólica de la lengua española y en un punto de encuentro para la literatura iberoamericana. Confluyen allí autores nacionales e internacionales, grandes sellos y editoriales independientes, traductores, bibliotecarios, docentes, estudiantes y lectores de todas las edades. Esta pluralidad, que he podido apreciar personalmente en cada visita, hace de la Feria un verdadero laboratorio de diálogo entre culturas y generaciones”, describe.

“En tiempos en que la comunicación tiende a la inmediatez y a la fragmentación, la Feria sostiene el valor de la conversación profunda y del libro como espacio de pensamiento crítico. Su labor en la promoción de la lectura y en el fortalecimiento de la industria editorial no se limita al ámbito argentino: su influencia se proyecta en toda América Latina y en el conjunto del espacio iberoamericano. Es, con justicia, un faro cultural de la región”.

Y concluye: “La 50° edición representa un hito mayor. Medio siglo de continuidad no es únicamente una cifra redonda; es la confirmación de una vocación sostenida, capaz de atravesar contextos adversos y transformaciones tecnológicas sin perder su misión esencial: defender el libro como instrumento de libertad, conocimiento y diálogo democrático”.

Además de la postulación de Ramírez, este diario pudo saber que la Fundación El Libro -organizadora del máximo evento cultural de la Argentina- ya cuenta con cartas de apoyo a la postulación, con las firmas del Premio Princesa de Asturias en Letras 2015, el escritor cubano Leonardo Padura; de la directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la editora Marisol Schulz, y de Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival.

Se espera que escritores e intelectuales de todas las latitudes apoyen públicamente la iniciativa del autor de El cielo llora por mí para que, en el otoño, la Argentina celebre una distinción internacional proveniente de la realeza española.