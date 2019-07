La Feria del Libro Infantil y Juvenil en el CCK es una gran opción para las vacaciones de invierno

Hoy es el día del amigo, se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna y empiezan las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Son excelentes excusas temáticas para elegir libros para compartir con los chicos en estos días de receso escolar. Los siete títulos de grandes autores e ilustradores que recomendamos hoy se pueden conseguir en la Feria del Libro Infantil en el CCK. Además, como bonus track, una guía con talleres y actividades culturales gratuitas.

¿Quién fue primero?

¿Quién fue primero?, de Laura Devetach (Norma). Con delicadas ilustraciones de Clau Degliuomini, este nuevo libro de la colección Buenas Noches está dirigido a los más chicos. Protagonizado por una gallina que se llama Papanata, en su breve relato Devetach plantea una duda existencial que solemos tener todos en algún momento de la vida: ¿qué fue primero: el huevo o la gallina? Papanata, claro, está convencida de que antes que huevos hubo gallinas. Para confirmarlo va preguntando a otros animales. Así, de pregunta en pregunta y de página en página transcurre este cuento, que tiene final abierto y divertido.

Luna mía, de Sebastián Vargas y Ximena García (SM). Aunque la editorial española acaba de anunciar una importante reducción de su filial local y un incierto cambio de rumbo, los libros recientes publicados por SM en el país se consiguen en librerías físicas y virtuales. Este cuento de la serie Los piratas de la colección El barco de vapor parte de una idea tan delirante como poética: qué puede pasar si alguien, en este caso la niña protagonista, se guarda la luna en el bolsillo porque la quiere solo para ella. Las noches se vuelven raras, los lobos y los astronautas andan como perdidos, los poetas no tienen a quien dedicarle sus versos y los distraídos extrañan la luna de Valencia. Encantador, ilustrado con variación de colores que marcan el clima con y sin luna, es un cuento ideal para los chicos que recién empiezan a leer.

Timidón, de Pablo Médici (Brocha) (AZ). El nuevo libro del autor, ilustrador y docente Brocha cuenta la historia de un personaje, Timidón, el rey de las máscaras. El asunto con Timidón es que se le nota mucho todo lo que siente: si tiene vergüenza, su cara se pone súper colorada; si piensa en la prueba de geometría, su cara se llena de triángulos, cuadrados y rombos. Y si se enamora, en lugar de cabeza le aparece un corazón enorme. ¿Qué podía hacer para esconder su cara? Máscaras con papeles de colores. Atención señores padres, señoras madres, abuelos, tías y herman@s mayores: en una de las páginas aparece un retrato de Julio Cortázar con una cita ("A menudo, el azar hace las cosas mejor que uno") que ayuda a Timidón a encarar su problema. Gran trabajo de Brocha, en texto e ilustraciones, y gran edición de AZ, con una tapa de lujo con textura. Y algo más: en LibrosNarrados.AZ.com.ar se puede escuchar el cuento leído por su autor. No se lo pierdan.

Dos montañas, de Sabina Álvarez Schürmann (Pípala). Otro libro genial para chicos (y no tanto), súper recomendable para buscar en el stand de Pípala de la feria infantil. Es la historia de dos montañas hermanas, que estaban de lo más tranquilas hasta que unos pequeños seres empiezan a excavarlas para quedarse con elementos valiosos que tienen en su interior: rayos de sol y de luna. En la página central, que es desplegable, los lectores descubrirán qué pasa cuando las montañas se enojan. Y qué deberíamos hacer para evitarlo. Una joyita poética ilustrada.

Buscando a Catarina en la ciudad de las plantas, de Katherina Manolessou (Océano Travesía). Un álbum de gran tamaño para interactuar y jugar de la ilustradora griega que vive y trabaja en Londres. En la ciudad donde se sitúa la trama hay plantas que crecen y bichos que se esconden. Los lectores deben seguir las pistas ofrecidas en el inicio para encontrar a Catarina, la mascota de Margarita. Además de buscar animales y personajes en diversas situaciones (alguien que duerme, alguien que llora) hay que encontrar palabras escritas en mayúscula. Ideal para disfrutar durante un viaje o cualquier día de vacaciones.

Una gran historia de vaqueros

Una gran historia de vaqueros, de Delphine Perret (Limonero). Una historia de vaqueros protagonizada por un mono que come una banana. En este álbum ilustrado con textos breves, la autora francesa se da el gusto de contar un cuento con palabras y mostrar imágenes que se contraponen o que juegan con otros sentidos. Perret se permite, también, burlarse un poco de lo que está (o no) "permitido" contar y mostrar en un libro para chicos. Original y divertido, es una joyita para no dejar pasar que se suma a los dos libros anteriores también publicados en el país por Limonero: Bigudí y Santa Fruta.

Cómo ser un explorador del mundo, de Keri Smith (Paidós). La autora del best seller Destroza este diario vuelve a la carga con un libro participativo que tiene como subtítulo: Museo de vida portátil. Escrito en letra imprenta con una tipografía que parece hecha a mano, empieza con una cita de T.S. Eliot: "No dejaremos de explorar/ y el fin de nuestra exploración/ será encontrar el punto de partida/ y conocer el lugar por primera vez". Y trae "instrucciones" para los lectores adolescentes, que se fascinan con esta clase de propuestas: por ejemplo, que el libro se puede leer en cualquier orden, que los ejercicios propuestos por la autora están abiertos a diversas interpretaciones y que no hay reglas, solo sugerencias. Hagan la prueba: abran al libro al azar. A mí me tocó la exploración numero 23 de la página 75: "Cómo descubrir un misterio". Allí hay cinco consignas. Pueden seguirlas o dejarse llevar. Vale la pena.

Bonus track

Talleres en vacaciones

¡Oh, monstruos en el Museo! El Bellas Artes organiza un recorrido con recreación para chicos de 5 años en adelante para vivir una aventura entre pinturas y esculturas. Hoy a las 17 (repite el 24, 26, 27 y 31 de julio y el 2 agosto, a las 17).

Vuelta por el universo. Un recorrido con estrellas, planetas e historias del espacio para descubrir en obras de artistas del acervo. Para chicos de 7 años en adelante. Hoy a las 17 (repite el 25 y 28 de julio).

14 palabras. El bar del Centro Cultural San Martín se convierte en una sala de escape literaria del 24 de julio al 4 de agosto. Una propuesta lúdica y creativa para resolver enigmas secuenciales basados en un libro álbum hasta llegar a la palabra clave. De martes a domingos de 16 a 19. Entrada libre y gratuita.

Sucedió en colores, de Liliana Bodoc

Tu propio cuento multicolor. Florencia Izura y Alejandra Marroquín coordinan esta propuesta para chicos de 7 a 9 años, basada en el libro Sucedió en colores, de Liliana Bodoc. Después de escuchar la narración de cuatro cuentos los participantes podrán elegir un personaje, un lugar, un conflicto y un desenlace para inventar un nuevo cuento. Miércoles 24, a las 17, en el subsuelo de la librería El Ateneo Grand Splendid. Gratis.